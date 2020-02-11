 Незаконно звільнений із СІЗО вбивця дворічної дитини втік на Київщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Балакірев був засуджений до 10 років позбавлення волі за заподіяння смерті 2-річній дитині. Однак у листопаді 2019 року Шевченківський районний суд столиці незаконно звільнив його від відбування покарання умовно-достроково.

5 лютого 2020 року за апеляцією столичної прокуратури Київський апеляційний суд скасував незаконну постанову Шевченківського районного суду міста Києва.

Під час проведення оперативних заходів співробітники поліції з'ясували, що засуджений утік з місця проживання в селищі Коцюбинське і місце його перебування нині не відоме.

У зв'язку з цим, Ірпінським відділом ГУ НП у Київській області Балакірева оголошено в розшук.

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