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Все про:діти (1817) Київська область (1113) втеча (134) вбивство (2062)

 Незаконно звільнений із СІЗО вбивця дворічної дитини втік на Київщині. ФОТО

Правоохоронці оголосили в розшук жителя Коцюбинського Київської області Балакірева, який залишив місце проживання, щоб уникнути повернення до слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Балакірев був засуджений до 10 років позбавлення волі за заподіяння смерті 2-річній дитині. Однак у листопаді 2019 року Шевченківський районний суд столиці незаконно звільнив його від відбування покарання умовно-достроково.

5 лютого 2020 року за апеляцією столичної прокуратури Київський апеляційний суд скасував незаконну постанову Шевченківського районного суду міста Києва.

Під час проведення оперативних заходів співробітники поліції з'ясували, що засуджений утік з місця проживання в селищі Коцюбинське і місце його перебування нині не відоме.

У зв'язку з цим, Ірпінським відділом ГУ НП у Київській області Балакірева оголошено в розшук.

Незаконно звільнений із СІЗО вбивця дворічної дитини втік на Київщині 01

Читайте: Дворічна дитина в Києві померла після того, як з'їла фрагмент пластикової іграшки, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175051
 
 
 Топ коментарі
 
Садите на его место судью, которрый его выпустил.
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Значит судья, незаконно его освободивший, должен занять его (преступника) место на нарах.
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Ниче странного его освободили, потом "отстояли возврат под стражу" когда тот уже слинял.
Ну а деньги поделили...
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Садите на его место судью, которрый его выпустил.
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дык... он же не волонтёр... ему можно... партнофф ни вазражаит...
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в таких особинах ні прокуратура ні ментура ніяких ризиків не вбачає і вільно відпускає під чесне слово.
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Ksenia VB "Ментура" тут ні до чого, всі питання до суду, який звільнив виродка: "в ноябре 2019-го Шевченковский районный суд столицы незаконно освободил его от отбывания наказания условно-досрочно." "столичной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил незаконное постановление Шевченковского районного суда города Киева. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания". Звільнив суд, "за вбивство дитини!!!". Прокуратура і апеляційний суд зробили, що могли, але вбивця вже втік. Тобто, хто відпустив, той і попередив.
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Ой падумаеш. Хай гуля. Про зюзюдента нічо поганого не говорив чо ж його неволить?
Правда зебіли?
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Значит судья, незаконно его освободивший, должен занять его (преступника) место на нарах.
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Должен? Он ничего тебе не должен. Зелю спроси.
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Странно: 06.02.20 Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. Прокуратура отстояла возврат преступника под стражу
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Ниче странного его освободили, потом "отстояли возврат под стражу" когда тот уже слинял.
Ну а деньги поделили...
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Судья мог выпустить из-за угроз. Мать убитого мальчика жаловалась на постоянные угрозы. Но судья на то и судья, чтобы не бояться угроз. За что им такие деньги платят? Незаконно освобожденный из СИЗО убийца двухлетнего ребенка сбежал на Киевщине - Цензор.НЕТ 3918
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Судьи не боятся, когда им угрожают деньгами...
От остальных угроз они очкуют...
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им в таком случае дают круглосуточную охрану. у меня знакомая судья с охраной месяц ходила - угрожали родычи убийцы. нормально, все обошлось. посадила как полагается.
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То ще Петя фуліганить, чи вже Зеля ?
Що скажуть зелебоби ?
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Судьи у нас пожизненные, не в курсе? Они и яныка пережили, и порошка, и клоуна переживут.
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Суд незаконно отпустил убийцу на волю и тот сбежал? Вы хоть думаете что ето маразм на маразме и маразмом погоняет? Во первых суд не мог незаконно отпустить потому что суд ето сам закон. А то что у нас законами и судами правят преступники ето другой вопрос. А то что преступник убежал так потому что его отпустили. Не был бы он преступником если бы не убежал. Что вы хотели от етого государства которое 6 лет договаривается с террористами их финансирует, а потом искренне удивляется что террористы убивают людей и нарушают в 100500раз договоренности
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Единственное, что он нарушил - это условия досрочного освобождения относительно периодического отмечания в райотделе, и всё...
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" 6 лет договаривается с террористами их финансирует" - ШЕСТЬ лет??? "потому что суд ето сам закон"??? Уважаемый, Вы случаем не из расисьи?
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В стране, где вся правоохранительная отрасль занята поиском того кто сказал про президента плохое слово, по другому бить не может...
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Що це за країна ? злочинців відпускають ,патріотів саджают.
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Тепер замість Балакірева,який втік буде досиджувати суддя,який його відпустив.Це буде абсолютно справедливо.
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И кто ж его туда посадить? Такой же судья? Увы.
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Не будет. Даже не мечтай. Судья будет бабки считать. Вот это он будет.
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Його можно зрозуміти. Він забашляв за це рішення, не для того, щоби повертатись...
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Нічого дивного. Прокурори, за схемою, УМИСНО подали апеляцію з порушенням строків, тоб то після того, як рішення про дострокове звільнення набрало законну силу. Його звільнили, бо, як що б була своєчасна апеляція рішення не набрало б законної сили, а він утік, за що і платив гроші, за схему. Дитина у труні, а у прокурорів жінки у норці ходять. Ау керівники тих прокурорів та депутати всіх окрасів??Вже не кажучи про вироки суддям за хабарі та зради - тільки заочні! відносно тих кого нема в Україні. Інші всі - на свободі. Гуляй Україно!Продовжуй дивитися шоу 95!
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А ,,ШОУ 95" ТУТ ПРИЧЁМ????? 😂😅😂
НУ ВОТ РАССКАЖИ МНЕ УДИВИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ ЧТО ЕЩЁ ГОД НАЗАД БЫЛО УСЁ ПО ДРУГОМУ?????? 😂😅😂
ДАВАЙ РАССКАЖИ, я УЖЕ РАЗВЕСИЛ УШИ СЛУШАТЬ ТВОИ СКАЗКИ ШАХЕРИЗАДА... 😂😅😂
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Вот же сучья эта ЗЕленая власть - убийц освобождает, а защитников и волонтеров сажает.
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Я надеюсь судья уже арестован и осуждён как соучастник в убийстве ребёнка?
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