 Ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення, - Гончарук про можливе спільне проведення Олімпіади з Білоруссю

"На мою думку, ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення. Уряд зараз працює над тим, щоб вивчити цю ситуацію з різних точок зору і запропонувати концепт нашим партнерам, якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована" - сказав Гончарук на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в ХХХII Олімпіаді та ХVI Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського традиційно підготовка до таких масштабних спортивних подій ведеться протягом 5-10 років.
"Ми пропонуємо, для того, щоб визначити можливість створення спільного проведення таких ігор з Республікою Білорусь, детально вивчити наявні в нас ресурси, досвід Білорусі, досвід інших країн з підготовки", - додав він.
Бородянський запропонував національним олімпійським комітетам створити спільну робочу групу для вивчення таких можливостей.
Як повідомлялося, у вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка могла б провести Олімпійські ігри спільно з РФ або Україною. "Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести", - заявив він.
без обид!
просто там все было так нечистоплотно и ФСБпримитивно...что не надо только на озабоченного дурачка все валить...
Гриб был задержан именно в Гомеле после свидания с девушкой из России - позднее она рассказала, что договориться с ним о встрече ее вынудили сотрудники ФСБ России.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил факт въезда Павла Гриба на белорусскую территорию. Дальнейшие разъяснения (в том числе по вывозу Гриба в РФ) власти Белоруссии дать категорически отказались. По словам самого Павла Гриба, он был тайно, без каких-либо объяснений и предъявлений каких-либо документов о задержании или аресте.., насильно вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным. Через несколько дней уже в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого его доставили в Краснодар. Затем он содержался в следственном изоляторе "Лефортово"
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если это человек необъяснимым образом оказался потом в застенках другого государства, куда совсем не собирался, то о чем Вы тут собираетесь дискутировать???
более того... считаю дискуссию оконченной...мне не нравится Ваш тон... Вы в одну тарелку смешиваете и первое (о похищении мальчика) и второе (о зебилах)...а я не люблю месиво...
хорошего Вам дня.. Вы вольны иметь своё мнение об этом вопросе, а я свое! хай щастить!
Лукашенко о "Русском мире" - YouTube
https://www.youtube.com › watch
Лукашенко: Я не понимаю, что такое «Русский мир ...
https://www.youtube.com › watch
С Польшей - еще бы поверил в возможность обсуждения и может участия в конкурсе.
Других слов просто нет...
Під любим приводом намагаються запхати ідею триєднання слав'янських народів. Не кацапи, так хоч бульбаші?