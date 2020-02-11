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 Політика України, Спорт
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Все про:Білорусь (934) Олімпіада (254) Гончарук_Олексій (657) Бородянський Володимир (87)

 Ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення, - Гончарук про можливе спільне проведення Олімпіади з Білоруссю

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що ідея про спільне з Білоруссю приймання Олімпійських ігор заслуговує на глибоке вивчення.

"На мою думку, ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення. Уряд зараз працює над тим, щоб вивчити цю ситуацію з різних точок зору і запропонувати концепт нашим партнерам, якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована" - сказав Гончарук на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в ХХХII Олімпіаді та ХVI Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського традиційно підготовка до таких масштабних спортивних подій ведеться протягом 5-10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Білорусь могли б разом провести Олімпіаду, - Лукашенко

"Ми пропонуємо, для того, щоб визначити можливість створення спільного проведення таких ігор з Республікою Білорусь, детально вивчити наявні в нас ресурси, досвід Білорусі, досвід інших країн з підготовки", - додав він.

Бородянський запропонував національним олімпійським комітетам створити спільну робочу групу для вивчення таких можливостей.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка могла б провести Олімпійські ігри спільно з РФ або Україною. "Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175050
 
 
 Топ коментарі
 
о да! пусть Гриб вам подскажет...какие там могут быть...олимпиады и дриады)))
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Дэбилы 🤢🤡💩, в Украине -война ,с вашими старшими братьями
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Бред сивой кобылы...а не идея....
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Самокатныей Олимпийские Игры.. это несомненно круто!
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А Павла Гриба из Беларуси в Россию ФСБ вывезла. Гончарук -- сплошная липа.
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То вони в турборежимі повторюють шлях януковоча.
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Для совместного проведения олимпийских игр нужно будет фактически открыть границу с Беларусью, для всех болельщиков включая козломордых. Будет полный пипец
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Дэбилы 🤢🤡💩, в Украине -война ,с вашими старшими братьями
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Нашли с кем проводить! Выживший из ума диктатор и авторитарная страна нам не интересна!
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о да! пусть Гриб вам подскажет...какие там могут быть...олимпиады и дриады)))
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Вы с этим Грибом,как со списанной торбой. Миллионы приезжают,а выкрали только Гриба? Самим не смешно. И кто вам сказал,что выкрали,а не сам с козой поехал в россию. Детский сад..
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мы с этим Грибом носимся...потому что он подмочил доверие к нашей безопасности у Вас...
без обид!
просто там все было так нечистоплотно и ФСБпримитивно...что не надо только на озабоченного дурачка все валить...
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Повторяю,МИЛЛИОНЫ приезжают в Беларусь.Выкрали Гриба.И про это запустили именно фсб лаптеногих. Кому выгодно вбить клин.А вы ведётесь. Так у вас и в Украине можно выкрасть и сказать фсб или наше кгб. Только по моей инфе,он встретился с козой и выехал в Смоленск с ней САМ.
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Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре....
Гриб был задержан именно в Гомеле после свидания с девушкой из России - позднее она рассказала, что договориться с ним о встрече ее вынудили сотрудники ФСБ России.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил факт въезда Павла Гриба на белорусскую территорию. Дальнейшие разъяснения (в том числе по вывозу Гриба в РФ) власти Белоруссии дать категорически отказались. По словам самого Павла Гриба, он был тайно, без каких-либо объяснений и предъявлений каких-либо документов о задержании или аресте.., насильно вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным. Через несколько дней уже в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого его доставили в Краснодар. Затем он содержался в следственном изоляторе "Лефортово"

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подтвердил факт въезда -а как можно отрицать...въехал, переехал с ней в россию и растворился.....наше кгб должно было Гриба сопровождать? Вы в своём уме.У нас граница с лаптями открыта.Вам тоже укол сделают,в багажник закинут,вывезут....и Беларусь виновата будет? Я понимаю почему у вас 73% зебилов оказалось.
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если подтвержден факт въезда...но никак не подтвержден факт выезда ... если человек пропал, на территории какого-то государства, кто несет ответственность?
если это человек необъяснимым образом оказался потом в застенках другого государства, куда совсем не собирался, то о чем Вы тут собираетесь дискутировать???
более того... считаю дискуссию оконченной...мне не нравится Ваш тон... Вы в одну тарелку смешиваете и первое (о похищении мальчика) и второе (о зебилах)...а я не люблю месиво...
хорошего Вам дня.. Вы вольны иметь своё мнение об этом вопросе, а я свое! хай щастить!
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Вы даже не понимаете,что говорите.У нас НЕТ границ с лаптями.Ваши эксперДы и просто украинцы прилетают в РБ... и едут в москву к соловьям или работать в россию.НЕТ ГРАНИЦ.Вы оправдываетесь или пытаетесь выдумать просто не понимая сути. Как куйло историю выдумывает. Без обид примите.Вы ведь не зебил....
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Увас нема кордонів бо ви продались паскуди з потрохами.На 9млн поголів"я проти об"єднання з ****** вийшло 100 патріотів ,а решта продажні хвойди. Ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення, - Гончарук про можливе спільне проведення Олімпіади з Білоруссю - Цензор.НЕТ 1119
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Я с зебилами не балакаю.Твоё на коленях перед куйло...
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Я не у вашому білорасєйському характері...)))
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Это 73 % беларусов голосовало перед куйло на колени?)) уйди терпила зелёная....

Лукашенко о "Русском мире" - YouTube

https://www.youtube.com › watch



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Звісно що не 73% білорасєян, бо 110% балорасєян вже тридцять років обирають калхозенфюрера і разом з ним смокчуть путєну і расєянам...
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См.выше...Представить Порошенко или Лукашенко,которые бы СВОЮ страну продажной шлюхой назвали-это НЕВОЗМОЖНО. Вы жабы зелёные-ПОЗОР УКРАИНЫ...
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Ти у себе там, у союзній з расєянами державі розповідай "См.выше..." або дома сміливості не вистачає?) бігаєш там як ***** прикриваючи вагіну хвостам, а на цензорі хороброє воно...
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Геть, додому, у свою союзну з расеєю державу, нам твої секс послуги не потрібні після расєян Ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення, - Гончарук про можливе спільне проведення Олімпіади з Білоруссю - Цензор.НЕТ 4471
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красиво....а ты на колени с зелей витька перед куйло))
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Ти прихвостень перед ним раком стоїш, а мені тут вказуєш падаль продажна.
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девочка из борделя зеленского,у тебя перерыв?!)
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Ти продажна тварюка,ворог України,і посібник окупанта.
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Пропоную провести олімпіаду в Донецьку і Луганську. А чо?
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Нууууу..... Как вариант. Ток сначала Ураганами и Градами вычистить территорию под стадион))
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У співдружності, як з окремими державами...
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Самокатний може взяти участь в новому виді спорту - метання божої роси у вуха ЗЄлохторату на точність.
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ЗЕленый Бред!!!

С Польшей - еще бы поверил в возможность обсуждения и может участия в конкурсе.
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Причем уже есть успешный опыт совместного Евро.
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заслуживает глубокого изучения,Гончарук/ мысль премьера как всегда глубокая, ёмкая, информативая.
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Олімпіада самокатчиків??? *******??? В вас скоро нема буде чим пенсії платити, купа безроботних, з вашою «економічною» стратегією скоро виросте, а кони маниловщиною займаються... Дятли...
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мальчик не понимает, что это еще один трояно-минский конь?...
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Давно в бульбонії викрадали наших людей,то хочуть підкинути свіжих вболівальників,щоб у ***** був більший вибір?
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А кто убил нашего Шеремета и Жизневского? Убийц хоть нашли?
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Ти спитай у ***** ,ви ж там брати і ховались вони у нас від вашого переслідування. Ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення, - Гончарук про можливе спільне проведення Олімпіади з Білоруссю - Цензор.НЕТ 6601
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Да уж, схавались, так схавались(на свою голову).
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У Украины слишком много лишних денег?
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Я навіть безкоштовно талісман придумав для майбутньої олімпіади - лося з поламанами рогами.
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а лося за що ...краще гончарука на поламаному самокаті
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Лося пробиватимемо, якщо не встигнуть підготуватися. Починати будемо з шарапова, як автора ідеї.
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Остап три дня не ел и Остапа понесло, Васюки, Межгалактический турнир..... Вспоминаете?
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Уж лучше Афганистан совместно с Сомали.
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И об ...Зеленський обговорив з Меркель нові точки розведення сил це мабуть Краматорськ i Марiуполь?...что не сделаешь ради дружбы с Московией? Эта идея точно заслуживает глубокого изучения, - Гончарук о возможном совместном проведении олимпиады с Беларусью - Цензор.НЕТ 6096
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Какие олимпиады,идиоты,займитесь экономикой,снижайте налоги,возьмите на себя обязательства по созданию рабочих мест,посадите потроховских коррупционеров и взяточников,восстановите дороги,отберите имущество у ахметки и фирташа,в ж..у вашу олимпиаду.
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його не для того сюди прислали ...його задача продати ЗЕМЛЮ ...і все
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малороське бидло просто не спроможне мислити масштабніше, ніж совкова білорусь і рассія
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А там и до ********* рукой подать , чего уж мелочиться - сразу с рашей мельдонием зеньки заливать ю
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Мильдонию обожрались.Гитлер в 1936 году тоже ОЛЕНЬпияду проводил,правда без совкового быдла.Оно подключилось к Олимпийскому движению только на Олимпиаде в 1952 года в Финляндии.
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Как-то до сраки та олимпиада и насрать на нее. И при чем там БелОруССия к Украине ?
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І фінал олімпійської футбольної першості провести на "Донбас Арені"... Нє? Срамокатчик, стули пельку сам і заткни лісапедиста. А, якщо є чим, то подумай: де ФСБ має повну свободу, звідки викрали П. Гриба, хто там зара Президент і яка в нього військова політика щодо Московії... Розумію, складно, але все ж напружся і спробуй (тіко не сильно напружуйся, бо штани прати тре буде)...
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Кадры эвакуации РАБссиян из Китая рвут интернет Эта идея точно заслуживает глубокого изучения, - Гончарук о возможном совместном проведении олимпиады с Беларусью - Цензор.НЕТ 1524и Ютьюб
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Идея Распилиады для властей реально привлекательна, ***** подтверждает.
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Їб***тися самокатного понесло, пів країни на заробітках по світу решта більше двохсот баксів дома не заробляє а нашого головного менеджера-покращувальника олімпіаду замутити понесло, а ще з ким, з калхозенфюрером...
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Паскуда тягне під кремлівську концепцію "адіннарот " та " трісестри" . Знаючи при цьому що в ООН луки завжди голосують як скаже кремль , завжди проти України . З приходом єрмака розворот України до стійла кремля прискорюється . Сьогодні путінська верхівка єврейської влади України працює на себе і на путєна . ВрятуєУкраїну лише український Піночет , але сіоністи такого придушать , або дискредитують на дальніх підступах .
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Нам еще только олимпиады как раз и не хватает сейчас!!!!
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Глава белорусского государства Лукашенко оправдывает агрессию Путина, то есть поддерживает войну против Украины, убийство Украинцев. Он также заявил, что и ему как человеку и гражданину не нравится то, что происходит на Украине. "Все, что произошло и происходит на Украине, мне противно и не нравится в силу личных причин. Я это говорю как человек и гражданин", - сказал он и добавил, что Минск будет придерживаться единой позиции с Москвой. Также Лукашенко признал Крым российским и предостерегает Украину от вступления в НАТО. О какой такой возможной совместной олимпиаде с Беларусью идет речь. Как можно собираться на костях погибших украинцев проводить спортивные мероприятия.
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Дебілізм. Чому не з Поляками чи Словаками?
Під любим приводом намагаються запхати ідею триєднання слав'янських народів. Не кацапи, так хоч бульбаші?
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Виличее требуется? По-путински? Переплюнуть?
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Еще раз. Лукашенко ясно заявил, что и ему как человеку и гражданину не нравится то, что происходит на Украине. "Все, что произошло и происходит на Украине, мне противно и не нравится в силу личных причин». То есть ему противен майдан, погибшие майдановцы, противен курс Украины на Евронтеграцию. Поэтому мне не понятна идея о возможном совместном проведении олимпиады с Беларусью
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та ідіть ви в дупу, після януковського евро Україна протринькала усі гроші. Доречі це одна із причин чому яник поліз до путлера під шконку.
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Ну чому, чим нікчемніший правитель, тим грандіозніші шоу він влаштовує?
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Те же мысли у Зимбабве с Габоном-главные соперники.
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Новый грандиозный распил бюджета. 5 лет будут что-то строить, спишут 3-5 милиардов долларов, а потом : нЭма, мыши сьели
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Если мы будем контролировать, то не спишут. У нас за воровство смертная казнь(сразу).
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Гончарук займись своими прямыми обязанностями за что ты зарплату получаешь Ця ідея точно заслуговує на глибоке вивчення, - Гончарук про можливе спільне проведення Олімпіади з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9985
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Вы дорогу до Мелитополя постройте, одарённые!
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