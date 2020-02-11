 Розслідування справи Майдану - найскладніше в Україні, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Втрачено докази, документи. Немає людей, немає свідків. Деякі кажуть, що загалом на місцях після цієї трагедії, всіх цих подій багато прибрали. Найскладніша справа, яка є в нас у країні, - це Майдан", - зазначив глава держави.
Зеленський зауважив, що цими справами точно "займаються всі".
"Знаю точно, що займаються швидше, ніж це було кілька років до цього. Коли вони знайдуть замовників, адже з убивцями більш зрозуміло, - не можу сказати. До цих справ залучено всі сили, і ми робимо все можливе", - сказав президент.
Зара його взагалі зупинять...
Шо б Пудинг не напав!))))
«Куда спешишь?» - «Такое, брат, случилось:
Я напечатался! Вот номера газет!»
«Ты напечатался? Скажи на милость!
Куда же ты бежишь?» - «Порадовать семью!»
«Так что ж ты сочинил? Рассказ? Стихи? Статью?
Не знал я за тобой, что ты владеешь слогом».
«Да нет… В числе других фамилию свою
Я подписал вот здесь! Смотри! Под некрологом!»
Источник: https://pritchi.ru/id_5845
Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
шкода, немає нового вовочкі зєлєнского, який би всіляко кепкував над першою особою.
зараз золота доба для жартів.
Не тяните сову на глобус.
Сова может порваться и перья разлетятся в разные стороны.
Парубий и Пашинский со своей винтовкой не могут служить оправданием убийства 100 безоружных людей.
Снайпер тем и отличается от мины из миномета что у него есть прицел и он видит кого убивает.
Тогда почему Пашинский и Парубий живы,а люди убиты?
Что дальше?
До сих пор расследовали те, кому результат был не нужен.
Жизнь - сложная штука.
Во-первых, международная антироссийская коалиция осталась бы в силе. Потому что с Меркель и Макроном разговаривал бы матёрый дипломат Порошенко, а не лохматенький лошарик, который путает Ирак с Ираном, а Литву с Латвией. Разговаривал бы политик, которого уважали, а не мальчик, превративший страну в международное посмешище.
Не было бы Нормандской встречи на диктуемых извне условиях: выдача преступников и сдача территорий под эгидой «отвода войск». Минские по-прежнему работали бы, но на перманентной паузе с нашей стороны. Потому что это война, а не пацанские тёрки на районе.
Коломойский сидел бы тихой мышью под тряпочкой в углу и никто не заикался бы о возвращении Приватбанка. Под другой тряпочкой сидели бы почётные выпускники ********** - Портнов и Богдан, забытые и никому не нужные отрыжки Януковича.
Вокарчук бы пел, а не делал вид, что депутат. Юля находилась бы в традиционной уже оппозиции, но без сломанного маникюра и вот этого выражения брезгливого недоумения на лице.
Армия бы воевала, понимая, что за спиной у неё Муженко, а не Хомчак и приказ «перестать постреливать». Волонтёры бы не сидели по липовым бездоказательным делам, украинское кино получало бы финансирование, а на культуру выделялось бы бюджетом немножко больше денег, чем зелёные ******** за месяц.
Пенсии потихоньку бы росли, субсидии никто бы не трогал, а Украина бы всё также не покупала газ в РФ, ни прямо ни опосредованно, и развивала собственную энергетику.
Зеленский принял страну с экономическим ростом, а сегодня даже наш талантливый премьер ужасается скорости полёта в прорву. Несмотря на новые налоги, бюджет проедания и неконтролируемо выпускаемые облигации.
За пять лет мы забыли словосочетание «долги по зарплате» и, несмотря на все завывания телевизора, индекс восприятия коррупции полз вниз.
Зато сейчас - время ностальгии. Репрессии, полное неприятие критики, индекс снова вверх, а долги по зарплате «обязательно закроем». Потом. Если будут деньги. Просто поверьте.
Если бы Порошенко остался президентом, это означало бы совсем иную страну - с гражданами, которым свойственно совсем другая градация ценностей, иное понимание событий. С гражданами, мыслящими более трезво, без ТВ-иглы в вене. Умеющими видеть мышеловку в бесплатном сыре.
Но, видимо, Украина ещё не дозрела до точки понимания высшей ценности свободы и независимости. Слишком долго в нас культивировалось рабство.
Или мы необучаемы в принципе, как вариант.
Реальность показала, что в Украине пока доминируют желудки, а не умы. Ну штош. Опыт не бывает ни бесплатным ни
безболезненным. Видимо, мы должны пройти и через это.
Пройти не оскотинившись. Пройти, понимая, что кроме нас некому вытянуть эту страну из жопы. А другой страны у нас нет.
Так что не опускаем руки и головы. Иногда тотальный ****** становится отличным субстратом для нового старта.
Таня Адамс
Интересно: Нелох хоть догадывается, куда влез?
Шеремета? Гандюк? Гонгандзе? Воронекова? Шаповала? убийство в Княжичах? убийство 5-летнего малыша Кирилла Тлявова ?...... и это только то что я навскидку вспомнил
какое легкое????
все Дела нелегкие, а вот если туда влазят с презентациями... они становятся.. смердящими...