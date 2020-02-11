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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4453) розслідування (1638) злочини проти Майдану (89)

 Розслідування справи Майдану - найскладніше в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розслідування і доведення до кінця справ про трагічні події на Майдані Незалежності під час Революції Гідності є найскладнішим у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Втрачено докази, документи. Немає людей, немає свідків. Деякі кажуть, що загалом на місцях після цієї трагедії, всіх цих подій багато прибрали. Найскладніша справа, яка є в нас у країні, - це Майдан", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що цими справами точно "займаються всі".

"Знаю точно, що займаються швидше, ніж це було кілька років до цього. Коли вони знайдуть замовників, адже з убивцями більш зрозуміло, - не можу сказати. До цих справ залучено всі сили, і ми робимо все можливе", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175046
 
 
 Топ коментарі
 
Да ти шо!?! А на стадіоні як плигав "Чому не сидять", "Де вироки"... Яке ж ти, курва, чмо брехливе!
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та ты чо? серьезно? а на стадионе предъявы пороху кидал. всался опять?
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Если сидеть сложа руки, то вы его никогда не расследуете.
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так то ж бариги з марадьорами не хотіли розслідувати , ви також барижнічаєте з марадьорством замість розслідування? Чи приорітетом зайнялись посадками АТОшників з волонтерами по Шеремету? Расследование дела Майдана - самое сложное в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4946 Расследование дела Майдана - самое сложное в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8567
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Его задача -замять и похерить Отбелить и отмазать УБИЙЦ ! Все преступники уже вернулись-Лукаш портнов бондаренко ефремов…………
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Самое сложное развеять экономический туман в голове,твоя задача не майдан,а посадка потроха и его свинарчука.
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Оооо, ти йому задачі ставиш? Прикольно. А пуКіну ти яку задачу поставив?
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Це ж при баригі танули слідство!))))
Зара його взагалі зупинять...

Шо б Пудинг не напав!))))
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Да ти шо!?! А на стадіоні як плигав "Чому не сидять", "Де вироки"... Яке ж ти, курва, чмо брехливе!
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Помню ,как этот недомерок «нелох»хрипел и подпрыгивал , читая по бумажке ,сценарий расписанный в кремле
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особенно когда лично отпускаешь подозреваемых..
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«Здорово, друг!» - «Ах, это ты? Привет!»
«Куда спешишь?» - «Такое, брат, случилось:
Я напечатался! Вот номера газет!»
«Ты напечатался? Скажи на милость!
Куда же ты бежишь?» - «Порадовать семью!»
«Так что ж ты сочинил? Рассказ? Стихи? Статью?
Не знал я за тобой, что ты владеешь слогом».
«Да нет… В числе других фамилию свою
Я подписал вот здесь! Смотри! Под некрологом!»
Источник: https://pritchi.ru/id_5845
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самое сложное сделать из потерпевших обвиняемих. Но тут бубочка с портновим справляются
Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
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А що, Гонгадзе вже розслідували? Лише Майдан ?
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та ты чо? серьезно? а на стадионе предъявы пороху кидал. всался опять?
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на посту президента він багато про що дізнався...
шкода, немає нового вовочкі зєлєнского, який би всіляко кепкував над першою особою.
зараз золота доба для жартів.
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Расследование дела Майдана - самое сложное в Украине, - Зеленский/ прорвало сегодня пианиста на откровения .
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А самое сложное в этом деле то, что НЕ ХОЧЕТСЯ его расследовать!

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Вы считаете что это хорошее оправдание снайперам захарченко расстреливавшем безоружных людей как в тире?
Не тяните сову на глобус.
Сова может порваться и перья разлетятся в разные стороны.
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Парубия с Пашинским в первую очередь надо допросить, кто расстреливал майдановцев.
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Уже давно известно кто расстреливал снайпера из беркута.
Парубий и Пашинский со своей винтовкой не могут служить оправданием убийства 100 безоружных людей.
Снайпер тем и отличается от мины из миномета что у него есть прицел и он видит кого убивает.
Тогда почему Пашинский и Парубий живы,а люди убиты?
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Убийцу двухлетнего ребенка отпустили чуть позже убийц 100 безоружных людей в центре якобы европейской столицы.
Что дальше?
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Простой вопрос, ваше первое обещание, посадить Порошенко, скоро год уже будет, когда наконец то его посадите, сколько он будет в Украине воду коломутить?
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Было бы желание.
До сих пор расследовали те, кому результат был не нужен.
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Сакашвило пока нужен, да и папа беня может пригодиться.
Жизнь - сложная штука.
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Хочется немножко помечтать, какой бы стала Украина, если бы…Если бы червячок по имени ХужеНеБудет остался одиноко висеть на крючке. Если бы его не зохавал голый-босый электорат, которому хронически не хватает парковок.
Во-первых, международная антироссийская коалиция осталась бы в силе. Потому что с Меркель и Макроном разговаривал бы матёрый дипломат Порошенко, а не лохматенький лошарик, который путает Ирак с Ираном, а Литву с Латвией. Разговаривал бы политик, которого уважали, а не мальчик, превративший страну в международное посмешище.
Не было бы Нормандской встречи на диктуемых извне условиях: выдача преступников и сдача территорий под эгидой «отвода войск». Минские по-прежнему работали бы, но на перманентной паузе с нашей стороны. Потому что это война, а не пацанские тёрки на районе.
Коломойский сидел бы тихой мышью под тряпочкой в углу и никто не заикался бы о возвращении Приватбанка. Под другой тряпочкой сидели бы почётные выпускники ********** - Портнов и Богдан, забытые и никому не нужные отрыжки Януковича.
Вокарчук бы пел, а не делал вид, что депутат. Юля находилась бы в традиционной уже оппозиции, но без сломанного маникюра и вот этого выражения брезгливого недоумения на лице.
Армия бы воевала, понимая, что за спиной у неё Муженко, а не Хомчак и приказ «перестать постреливать». Волонтёры бы не сидели по липовым бездоказательным делам, украинское кино получало бы финансирование, а на культуру выделялось бы бюджетом немножко больше денег, чем зелёные ******** за месяц.
Пенсии потихоньку бы росли, субсидии никто бы не трогал, а Украина бы всё также не покупала газ в РФ, ни прямо ни опосредованно, и развивала собственную энергетику.
Зеленский принял страну с экономическим ростом, а сегодня даже наш талантливый премьер ужасается скорости полёта в прорву. Несмотря на новые налоги, бюджет проедания и неконтролируемо выпускаемые облигации.
За пять лет мы забыли словосочетание «долги по зарплате» и, несмотря на все завывания телевизора, индекс восприятия коррупции полз вниз.
Зато сейчас - время ностальгии. Репрессии, полное неприятие критики, индекс снова вверх, а долги по зарплате «обязательно закроем». Потом. Если будут деньги. Просто поверьте.
Если бы Порошенко остался президентом, это означало бы совсем иную страну - с гражданами, которым свойственно совсем другая градация ценностей, иное понимание событий. С гражданами, мыслящими более трезво, без ТВ-иглы в вене. Умеющими видеть мышеловку в бесплатном сыре.
Но, видимо, Украина ещё не дозрела до точки понимания высшей ценности свободы и независимости. Слишком долго в нас культивировалось рабство.
Или мы необучаемы в принципе, как вариант.
Реальность показала, что в Украине пока доминируют желудки, а не умы. Ну штош. Опыт не бывает ни бесплатным ни
безболезненным. Видимо, мы должны пройти и через это.
Пройти не оскотинившись. Пройти, понимая, что кроме нас некому вытянуть эту страну из жопы. А другой страны у нас нет.
Так что не опускаем руки и головы. Иногда тотальный ****** становится отличным субстратом для нового старта.
Таня Адамс﻿
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Оооо, так скоро бубочка наша, знайде відповіді на всі питання з інтернету які задавав Пороху на стадіоні! Чи не знайде?
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Вопросы задавать -- это не ответы отвечать. Розслідування справи Майдану - найскладніше в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7052
Интересно: Нелох хоть догадывается, куда влез?
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Луценко продал дела,уничтожил улики,теперь не найти концов.Спасибо мародеру за кума,продажного прокурора.
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Наполнитель твоей черепной коробки у тебя смародёлили
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Самое сложное это пережит эту власть засилья я не лох , профанов и хапуг с рефлекторными привычками себе урвать и убежать с интеллектом шарикова и продажной душой за пятак
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Тяжело раскрыть дело которое никто не хочет расследовать.
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Самое сложное в Украине-о мыться от этого Зелёного говна, как внутри так и снаружи.
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Да просто пока не придумали как майдановцев обвинить и в креслах усидеть...
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Если иметь целью не найти и наказать виновных, а "отмазать" их - то да, сложно, это ж надо найти способ, чтоб красиво было, чтоб общественность не сильно будоражить... Порошенко этим отмазыванием пять лет занимался, теперь Зеленский уже скоро год...
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а какое Дело, с точки зрения преЗЕдента самое плевое???
Шеремета? Гандюк? Гонгандзе? Воронекова? Шаповала? убийство в Княжичах? убийство 5-летнего малыша Кирилла Тлявова ?...... и это только то что я навскидку вспомнил
какое легкое????
все Дела нелегкие, а вот если туда влазят с презентациями... они становятся.. смердящими...
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А вы мерзких порохотваерй пригласите, они вам быстро покажут кто виноват. Вот кто на мове не говорит и кто им не нравится тот уже враг. Можно садить. Ну и так по мелочи. У кого порохомерзость захочет бизнес отжать (достаточно будет если владелец будет русское радио слушать) то такая порохошлепперская мерзость найдет причину навесить клеймо - враг народа и все, можно садить.
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