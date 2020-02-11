 Збірні України отримають все необхідне для підготовки та участі в Олімпійських іграх у Токіо, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми на фінішній прямій у питаннях підготовки: сформовано штатну команду з числа головних та державних тренерів, затверджено єдиний календарний план спортивних заходів. Команди проводять планові тренування, своєчасно проходять функціональні обстеження та допінг-контроль", - зазначив Гончарук. .

За його словами, до 16 лютого будуть оголошені 100% тендерів на закупівлю всього необхідного для підготовки та участі в Олімпіаді і Паралімпійських іграх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для підготовки на Олімпійські і Паралімпійські ігри виділять 1,4 млрд, - Мінфін

"Завдання Уряду – найкращим чином забезпечити підготовку національних олімпійської та паралімпійської збірних для участі в літніх іграх в Токіо. Високі результати наших спортсменів стануть наочним свідченням тієї якісної трансформації, яка відбувається в Україні", - підкреслив Гончарук.