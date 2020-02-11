 Зміни в Офісі Президента свідчать про те, що проросійське оточення Зеленського взяло верх над представниками олігархії, - Фріз

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз.

"На що вплинуть останні зміни від "потерпілого", або в чому полягатиме їхня дія:

1. Парламент будуть "ламати" на ухвалення рішень щодо проведення в цьому році виборів в ОРДЛО. Легалізація сепаратистських режимів та інфільтрація багатомільйонного населення з паспортами РФ, яке зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях (від 4-6 млн осіб). Прямий удар по нашій унітарності, адже створює всі передумови для розшматування України.

2. Амністія бойовикам, які стануть активним учасниками "зрежисованого" бутафорного виборчого процесу восени.

3. Ухвалення законопроєкту про подвійне громадянство, що протирічить Конституції та де-юре вбиває нашу самоідентифікацію", - зазначила нардепка.



"Якщо раніше говорили про "повзучий" чи гібридний реванш, то тепер у нас буде реванш у "турборежимі", адже час спливає, рейтинги й далі будуть сипатись, а "великий брат" вимагає розчистити плацдарм. Вони "зроблять" Україну разом з Путіним - якщо ми це дозволимо", - наголосила Фріз.

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