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Все про:Зеленський (4453) Фріз (152) Європейська Солідарність (250)

 Зміни в Офісі Президента свідчать про те, що проросійське оточення Зеленського взяло верх над представниками олігархії, - Фріз

Кадрові зміни в Офісі Зеленського свідчать про те, що проросійське оточення президента взяло верх над представниками олігархії. І це може призвести до швидкої здачі національних інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз.

"На що вплинуть останні зміни від "потерпілого", або в чому полягатиме їхня дія:
1. Парламент будуть "ламати" на ухвалення рішень щодо проведення в цьому році виборів в ОРДЛО. Легалізація сепаратистських режимів та інфільтрація багатомільйонного населення з паспортами РФ, яке зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях (від 4-6 млн осіб). Прямий удар по нашій унітарності, адже створює всі передумови для розшматування України.

2. Амністія бойовикам, які стануть активним учасниками "зрежисованого" бутафорного виборчого процесу восени.

3. Ухвалення законопроєкту про подвійне громадянство, що протирічить Конституції та де-юре вбиває нашу самоідентифікацію", - зазначила нардепка.

"Якщо раніше говорили про "повзучий" чи гібридний реванш, то тепер у нас буде реванш у "турборежимі", адже час спливає, рейтинги й далі будуть сипатись, а "великий брат" вимагає розчистити плацдарм. Вони "зроблять" Україну разом з Путіним - якщо ми це дозволимо", - наголосила Фріз.

Також читайте: У відписці МЗС про візит Зеленського в Оман немає відповіді - для чого і за які гроші він туди їздив, - Климпуш-Цинцадзе

Зміни в Офісі Президента свідчать про те, що проросійське оточення Зеленського взяло верх над представниками олігархії, - Фріз 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175043
 
   
 Топ коментарі
 
Что кацапы, что олигархи - два сорта говн...
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Порошенко надиктовував Меркель, що Зеленський повинен призначити головою ОПи ФСБ-шника?

Зебіл, ти підтвердив свій діагноз.
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Если точнее, то свидетельствует что зеля решил подписаться на кацапские гарантии что через 4 или меньше лет его не посадят за нынешние художества...
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В народе более популярна версия о посадке другого человека.
Что касается г-жи Фриз, то непонятно, почему ей так не мило якобы поражение украинских олигархов. Их победа была бы благом для Украины по мнению Фриз?
Что до амнистии и выборов... Г-же Фриз стоит внимательней перечитать минские соглашения, на которые пошел Порошенко.
Сразу многое прояснится в ее голове.
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Всем, кто хочет участвовать в дискусе про двойное гражданство , рекомендую почитать КАКОЙ КОШМАР твориться в Казахстане всвязи с новыми гражданами из соседних республик- уже дошло до резни
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ничего страшного в Казакстане не происходит. Просто казахи показывают место другим, не коренным жителям. Украине нужно у казахов учиться.
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" Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии"

из этого вытекает, что представители олигархии - главная антироссийская сила и величайшие патриоты, готовые хоть завтра подарить страну США.
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рєжим Зє!льоной плєсєні хоче приєднати Україну до лугандона і Криму с послєдующім воссойєдінєнійєм с вєлікім расійскім наротом
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Петрові поросята похудали, але інколи ще хрюкають )
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Дык, вы главное продолжайте сидеть на попе ровно! Опа-зиция клоунская...
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ЧОму в новинах транслюються висловлювання шоколадних трольчих - нікчем ? Вона за грошіговоритть те, що їй наказано. Цікаво, чи Цензор працює по такому самому принципу? Тоді йому не довго залишилось.
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Як казав Жиглов: клоун должен сидеть в цирке! Зміни в Офісі Президента свідчать про те, що проросійське оточення Зеленського взяло верх над представниками олігархії, - Фріз - Цензор.НЕТ 1309
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зеленский - это заслуга порошенко и фриз в том числе.
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А петро 1 це заслуга Мазепи чи війська запоріжського-правоскрепного.
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Зебіл.Хіба мати винувата,що дитина дурнувата.
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"Зебіл.Хіба мати винувата,що дитина дурнувата." - да, но Вам этого не понять. Надеюсь Вы пользуетесь противозачаточными средствами.
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Боже, який жах. Невжи ви цього прагнули, зелені профани? За що покладено стільки людських життів? Вам не соромно за те, що вашими руками знищується держава УКРАЇНА і ложать її під пуйла і його забаганки?
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петька помню олигархов победил, после уплаты налог в рф.
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так іди і воюй.а то хтось хороне своє дитя,а ти тільки говориш
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Mykola Nikolaus
2 ч. ·

Портрет Єрмака:
1. Іноземними мовами окрім російської - не володіє (а навіщо, якщо він відповідав як радник за зв'язки з РФ?)
2. Мстивий
3. Ушлий
4. Відчуває коли треба розшаркатись і підлизати (чого не було у Богдана)
5. Призначення Єрмака замість Богдана було погоджено в Омані (як і відставка Суркова. Дмітрій Козак, який тепер замість - друг Єрмака)
Єдиний позитив у цьому всьому те, що замість АБСОЛЮТНО непередбачуваного Богдана тепер людина, в діях якої все буде кричати про "необхідність діалогу" з РФ. Це означає, що будуть однозначні проросійські рішення, які сприятимуть консолідації проукраїнської опозиції як в Парламенті, так і поза ним. То ж - готуймося. Знову починається Dark Age...
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