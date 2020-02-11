 Зміни в Офісі Президента свідчать про те, що проросійське оточення Зеленського взяло верх над представниками олігархії, - Фріз

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз.
"На що вплинуть останні зміни від "потерпілого", або в чому полягатиме їхня дія:
1. Парламент будуть "ламати" на ухвалення рішень щодо проведення в цьому році виборів в ОРДЛО. Легалізація сепаратистських режимів та інфільтрація багатомільйонного населення з паспортами РФ, яке зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях (від 4-6 млн осіб). Прямий удар по нашій унітарності, адже створює всі передумови для розшматування України.
2. Амністія бойовикам, які стануть активним учасниками "зрежисованого" бутафорного виборчого процесу восени.
3. Ухвалення законопроєкту про подвійне громадянство, що протирічить Конституції та де-юре вбиває нашу самоідентифікацію", - зазначила нардепка.
"Якщо раніше говорили про "повзучий" чи гібридний реванш, то тепер у нас буде реванш у "турборежимі", адже час спливає, рейтинги й далі будуть сипатись, а "великий брат" вимагає розчистити плацдарм. Вони "зроблять" Україну разом з Путіним - якщо ми це дозволимо", - наголосила Фріз.
Что касается г-жи Фриз, то непонятно, почему ей так не мило якобы поражение украинских олигархов. Их победа была бы благом для Украины по мнению Фриз?
Что до амнистии и выборов... Г-же Фриз стоит внимательней перечитать минские соглашения, на которые пошел Порошенко.
Сразу многое прояснится в ее голове.
из этого вытекает, что представители олигархии - главная антироссийская сила и величайшие патриоты, готовые хоть завтра подарить страну США.
2 ч. ·
Портрет Єрмака:
1. Іноземними мовами окрім російської - не володіє (а навіщо, якщо він відповідав як радник за зв'язки з РФ?)
2. Мстивий
3. Ушлий
4. Відчуває коли треба розшаркатись і підлизати (чого не було у Богдана)
5. Призначення Єрмака замість Богдана було погоджено в Омані (як і відставка Суркова. Дмітрій Козак, який тепер замість - друг Єрмака)
Єдиний позитив у цьому всьому те, що замість АБСОЛЮТНО непередбачуваного Богдана тепер людина, в діях якої все буде кричати про "необхідність діалогу" з РФ. Це означає, що будуть однозначні проросійські рішення, які сприятимуть консолідації проукраїнської опозиції як в Парламенті, так і поза ним. То ж - готуймося. Знову починається Dark Age...