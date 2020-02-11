 Ахметова викликали в НАБУ як свідка, - пресслужба олігарха

Про це сказали "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.

"Справді, пан Ахметов був запрошений і відвідав НАБУ 11 лютого для надання пояснень як свідок. Пан Ахметов завжди відкритий до спілкування з державними органами з потрібних питань. За коментарями щодо змісту розмови просимо звертатися безпосередньо в НАБУ", - повідомили також у пресслужбі.

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Раніше в ЗМІ було опубліковано фотографію Ахметова, що виходить з будівлі НАБУ.