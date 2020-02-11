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 Ахметова викликали в НАБУ як свідка, - пресслужба олігарха

Рінат Ахметов у вівторок надавав у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) пояснення як свідок.

Про це сказали "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.

"Справді, пан Ахметов був запрошений і відвідав НАБУ 11 лютого для надання пояснень як свідок. Пан Ахметов завжди відкритий до спілкування з державними органами з потрібних питань. За коментарями щодо змісту розмови просимо звертатися безпосередньо в НАБУ", - повідомили також у пресслужбі.

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Раніше в ЗМІ було опубліковано фотографію Ахметова, що виходить з будівлі НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175042
 
 
 Топ коментарі
 
Свидетель чего,бомбы взорвавшей брагина?
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Ще одна перемога зеленої гнилі...

Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
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руки прочь
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- Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родиласть в семье бедного нефтепромышленника…», - у меня ничего не получается.(с)

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Ще одна перемога зеленої гнилі...

Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
 показати весь коментар
 
 
Свидетель чего,бомбы взорвавшей брагина?
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Ахметка чист..., ну как слеза ребёнка. Что к нему, НАБУ, докопалось..!? Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля, - пресс-служба олигарха - Цензор.НЕТ 7237
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"Не имел, не состоял.
Не был, не был, не был, не был...
Даже рядом не стоял!
...К угнетающей верхушке
Больше не принадлежу!.. "(с)
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Свідок Роттердам +, і порохобарига теж.
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что, до ***** дошла информация о Вилле в 200 лямов зЭлени...- просят курсовку на отдых в той вилле , проезд + суточные...
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Шо ж це робицця? При Петі такої херні не було! )))
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Сдается мне, ЗЕБЕня єднає олігархів всієї країни Ахметова викликали в НАБУ як свідка, - пресслужба олігарха - Цензор.НЕТ 9631



ну-ну.... Ахметова викликали в НАБУ як свідка, - пресслужба олігарха - Цензор.НЕТ 2644
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