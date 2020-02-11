 Ахметова викликали в НАБУ як свідка, - пресслужба олігарха

Про це сказали "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.
"Справді, пан Ахметов був запрошений і відвідав НАБУ 11 лютого для надання пояснень як свідок. Пан Ахметов завжди відкритий до спілкування з державними органами з потрібних питань. За коментарями щодо змісту розмови просимо звертатися безпосередньо в НАБУ", - повідомили також у пресслужбі.
Раніше в ЗМІ було опубліковано фотографію Ахметова, що виходить з будівлі НАБУ.
Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
10.02.2020, 09:00 Суд стягнув з держави на користь метзаводу Ахметова 106 млн грн ПДВ і стільки ж пені
Не был, не был, не был, не был...
Даже рядом не стоял!
...К угнетающей верхушке
Больше не принадлежу!.. "(с)
ну-ну....