 Телеграм-канали я не читаю: в кожному реченні страшні граматичні помилки, якийсь хаос і "сюр", - Зеленський

"Телеграм-канали я особисто не читаю. Телеграм-канали я відкривав кілька разів. "Джокер" цей з'явився, "Темний лицар", "Легітимний" є такий. По-перше, я не можу читати будь-що, де в кожному реченні страшні граматичні помилки. Мені це неприємно, чесно вам кажу. По-друге, там якийсь хаос у цілому, щось люди придумують, пишуть про якісь наші зустрічі, якийсь "сюр". Цей хаос впливає на інформаційне поле, породжує хаос у головах, сумніви, негативні емоції", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що не вважає всіх людей, які сьогодні ведуть блоги, влоги або телеграм-канал, журналістами.

"Якби в хірургії кожен, хто брав скальпель, мав би право оперувати, було б багато жертв. У випадку журналістики жертви побачити важче, проте вони є. Це люди, які не можуть повернути собі репутацію. З ними працювала людина, не професіонал, але в руках у нього був цей скальпель. Знищення будь-якої професії завжди відбувається тоді, коли туди приходить непрофесіонал", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планів "закрутити" журналістів у мене немає, але фейки - це зовсім інше питання, - Зеленський