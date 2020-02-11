 Телеграм-канали я не читаю: в кожному реченні страшні граматичні помилки, якийсь хаос і "сюр", - Зеленський

"Телеграм-канали я особисто не читаю. Телеграм-канали я відкривав кілька разів. "Джокер" цей з'явився, "Темний лицар", "Легітимний" є такий. По-перше, я не можу читати будь-що, де в кожному реченні страшні граматичні помилки. Мені це неприємно, чесно вам кажу. По-друге, там якийсь хаос у цілому, щось люди придумують, пишуть про якісь наші зустрічі, якийсь "сюр". Цей хаос впливає на інформаційне поле, породжує хаос у головах, сумніви, негативні емоції", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що не вважає всіх людей, які сьогодні ведуть блоги, влоги або телеграм-канал, журналістами.
"Якби в хірургії кожен, хто брав скальпель, мав би право оперувати, було б багато жертв. У випадку журналістики жертви побачити важче, проте вони є. Це люди, які не можуть повернути собі репутацію. З ними працювала людина, не професіонал, але в руках у нього був цей скальпель. Знищення будь-якої професії завжди відбувається тоді, коли туди приходить непрофесіонал", - зауважив він.
Вот нах"ра ты это сказал?
А керування державою це не стосується????
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А перевіряють ці телеграм-канали Мендель і Новосад (міністр освіти), які пишуть з помилками?
Победитель, чемпион.
В торт падает соперник,
Богдан посрамлен.
Сел твой обидчик в лужу
И ты вышел в короли,
Ах, Зе, почему же
Так грустны глаза твои.
Зе, Зе, смешной чудак,
Ты с экрана смотришь снова в огромный зал.
Зе, Зе, великий маг,
Промолвив бред ты все сказал.
ЗАТУЛІТЬ ЙОМУ НАРЕШТІ ПЕЛЬКУ!)))
У ВР тоді теж не варто заходити.)
я с ним согласен в одном что выбрав его мы получим очень много жертв и разрушений
Польща:
- форма правління - парламентсько-президентська республіка, в якій президент відповідає за зовнішню політику та оборону
- населення - 39 мільйонів осіб
- бюджет на 2020 рік (видатки) - 435,3 мільярдів злотих, що по курсу на сьогодні (6,3) становить - 2,74 трильйона гривень
- видатки на утримання президента - 143,6 мільйонів злотих, що по курсу на сьогодні становить 904 мільйони гривень
Україна:
- форма правління - парламентсько-президентська республіка, в якій президент відповідає за зовнішню політику та оборону
- населення - хз, 0,888, приблизно таке ж як в Польщі
- бюджет - 1,18 трильйона гривень
- видатки на утримання президента - 916 мільйонів гривень.
Таким чином:
- форма правління і функції президента в Україні і Польщі приблизно одинакові
- населення приблизно одинакове
- бюджет Польщі в 2,5 рази більший
- Польща на утримання президента витрачає менше, ніж ми на утримання велосипеда.
Хто зробив себе разом?
Mason Lemberg
Еще при жизни пьедестал,
Залез и встал.
Стоит так день, стоит другой -
Грудь колесом, спина дугой,
Хвост кочергой.
Народ смотреть толпой валит:
Кто он такой? Зачем стоит?
Стал знаменит.
Но только умер тот шакал,
Лев каменный на пьедестал
Навечно встал.
Тот лев, что праведно судил,
На браконьеров в бой ходил
И победил.
Тщеславья время не щадит,
Оно ему не льстит, а мстит -
Шакал забыт.
Так вы ж и министра образования такого назначили, которая в слове "хер" три ошибки делает.
Давай в Ростов!!!
Дуже хотілося б побачити його під час написання щорічного радіодиктанту на День української мови та писемності)))
Одесса. ул.Пушкинская, угол Бунина. Кафе "Профитроли".
В. А. Зєлєнскій.
За знищення інституту президенства в Україні тобі, Вова, "відмінно"!
«На европейских биржах, стоимость газа за тысячу кубов составляет сейчас 100 долларов.
Украинцам же, в январе-феврале по указанию Зеленского продают газ (с учетом транспортировки) почти по 7000 грн за тыс кубов. То есть - примерно по 285 долларов.
Красиво Зеленский «поимел» всех лохов, которые голосовали за него на выборах...», - политолог Дмитрий Корнейчук.
7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м.
На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м.
Это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 года…
"Люди холопского звания - сущие псы иногда
Чем им сильней наказание, тем им милей господа"
(Н. А. Некрасов "ЗЕлепуты")
Что из носу наковыряли-то в платежку и дописали
Ермак
Можно вообще ничего не читать-он все расскажет
и все за поцЗедента сделает
Можно ехать в Оман и уже не возвращатся
За тебя все решено