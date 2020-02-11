 Планів "закрутити" журналістів у мене немає, але фейки - це зовсім інше питання, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи запропонований міністром культури, молоді і спорту Володимиром Бородянським законопроєкт "Про протидію дезінформації".
"Планів, що найближчим часом ми ухвалимо якийсь закон, щоб "затиснути", "закрутити" журналістів, у мене зовсім немає. Про нас і так стільки всього вже було вигадано. Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики, тому що моя колишня професія дуже сильно з цим пов'язана. У мене немає жодного бажання втручатися в чесну роботу журналістів", - сказав він.
Зеленський зазначив, що зовсім інше питання - це фейки.
"Головна проблема дезінформації - в тому, що вона сприяє розколу нашої країни. Якісь платформи, якісь бенефіціари, неукраїнські з різних куточків світу за якісь кошти просто роблять брудну роботу. Це політика, така агресивна медійна політика. Проти таких людей, проти таких платформ мають бути якісь хоча б фіксації, якісь санкції", - наголосив він.
Президент зазначив, що проти України діють системні платформи дезінформації, які "впливають на громадське здоров'я і породжують чвари".
Він звернув увагу, що всі цивілізовані країни нині борються з дезінформацією і фейками, США і Велика Британія були першими, хто виділив доволі серйозні кошти на програми боротьби з дезінформацією.
Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.
Рост вроде тот, да масть не та
Вот если только взять, как клоун
Воскликнуть "Апп!!!" и вылезть из торта.
Человек пришедший к власти за счет оболваниявания стада фейками опасается что эту технологию могут использовать против него.
но если бы доня только заинулся о каком то "законе о медиа" - ето было бы последнее, шо все бы услышали из его рта в качестве Президента.
иди в суд - есть закон о защите чести, достоинства и деловой репутации - ни о каком законе о медиа речи нет и быть не может, но ты забыл, наверное
Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун підписав закон про мережевий нейтралітет, який встановлює рівність усіх сайтів і веб-сервісів, повідомив The Verge.
Прийняті законодавчі норми, найжорсткіші серед штатів США, забороняють інтернет-провайдерам блокувати доступ до окремих сайтів і додатків, а також регулювати швидкість їх завантаження. Під заборону потрапив і першочерговий показ платного контенту.
За кілька годин після підписання адміністрація Дональда Трампа подала позов проти каліфорнійського закону. Аргументується позов винятковим правом федерального уряду регулювати мережевий нейтралітет. Повноваження регулятора покладено на Федеральну комісію із зв'язку (FCC).
Голова FCC Аджіт Пай (Ajit Pai) раніше назвав законопроект «радикальним, антиспоживчим і незаконним».
Міністерство юстиції США розцінило каліфорнійський закон як спробу «підірвати політику федерального уряду шляхом запровадження обтяжливих правил щодо безкоштовного інтернету».к примеру... или может этого не всё не так?
а теперь внимание - блокувати доступ до окремих сайтів і додатків, а також регулювати швидкість їх завантаження.
не знаток калифорнийских инициатив, но даже тут вижу более свободный доступ к информации, а не ограничения на нее.
никакой речи ни о каком "законе о медиа", а тем более на федеральном уровне нет.
1.Первый фейк--Дело Шеремета(сам выбрал виновных и теперь надо отпускать людей);
2.Предвыборное враньё(а их, обещаний, там, как собак не резанных);
3...............
Предлагаю всем продолжить фейки президента, за которые он должен получить люлей.
Что-то мне Леня Космос вспомнился... "Я и моя молодая команда... Что-то делаем..."
https://twitter.com/Redcoukr_/status/1225100951884877825