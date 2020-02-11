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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) США (6262)

 Наступні 5 років у нас будуть серйозні нормальні відносини зі США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається на "серйозні нормальні" відносини зі США незалежно від результату президентських виборів у цій країні.

"Ми вийшли з цієї складної ситуації так, що наступні 5 років, як мінімум, у нас будуть серйозні нормальні відносини зі США, лідером будь-якої партії, яка переможе на виборах - чи це буде представник демократів, або чинний президент Дональд Трамп", - сказав глава держави в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми не образили жодну сторону, ми не дали втягнути себе у внутрішній конфлікт у США. Вони всі - і демократи, і республіканці - поважають нашу поведінку в цій ситуації", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх "ідеальних" дзвінків, - Трамп про причини звільнення Віндмана

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175037
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. Моника Зеленски - это еще не предел, не дно?

Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2627
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вот такие календарики начали развешивать в детских садах Мацквы..
а кто-то говорит, что в Рашке живут люди... на самом деле они - "человекоподобные"!
Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1554

Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6548
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А сейчас какие ? Несерьёзные или ненормальные ?
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Ти навіть знаєш, хто буде наступним президентом США ?
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Ермак ему сказал. Что-то "считать" у зели мозгов не хватает.
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трамп кто же ещё😁а вам на хуторе не сказали?
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У него, похоже, сегодня просто понос! Или срется с перепугу перед беней!
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Сеанс лапшетерапии для зеленых лохов. Сваты с кварталом перестали справляться с оболваниванием.
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"Шмена шаштава"(С) произошла, Богдан фсьо.
Устами "бубочки" глаголет Ермак.
А что поделаешь, служба такая.
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Следующие пять лет, тебя, ссыкливый осел, будет запад персонально чпокать на каждом повороте, т.к. ты бесхребетный предатель и враг своей собственной страны, и весь мир об этом знает!
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А сейчас какие ? Несерьёзные или ненормальные ?
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Йо-хо-хо-хо! Зеля, ты думаешь, что Трамп тебя за человека считает? Ты для Трампа даже не лох, ты зеленая жабка. Трам о тебя ноги вытрет, и не заметит. А если демократы победят, тебе лично ****** вообще.
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Т.е. Моника Зеленски - это еще не предел, не дно?

Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2627
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вот такие календарики начали развешивать в детских садах Мацквы..
а кто-то говорит, что в Рашке живут люди... на самом деле они - "человекоподобные"!
Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1554

Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6548
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О, это еще что.
На одном российском форуме сегодня репортаж был, как они поросль свою юную, Юнармию хунвейбинов, возили на экскурсию в партизанскую деревню Бурятии. Поскольку Бурятия никогда фашистами оккупирована не была, нужно полагать, то мемориал бурятским партизанам, которые вели диверсии против Красной Армии в 20-х годах прошлого века. Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5131
Запоребрик - нормальная такая, тоталитарная страна.
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.....а у нас : МАЛЬЧИК с МАЛЬЧИКОМ спит и этим ГОРДИТЬСЯ и хер ложил на АРМИЮ !!!
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В нього сьогодні пронос?.. Чи знову марафон в фудкорті?
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Зеля ещё пытается на пять лет верёд предсказать. Предскажи, где ты сам будешь тогда. Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9858
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Кстати, республиканцы намерены провести новое тщательное расследование.
Смотрите на ютуб.
Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4299
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боже яке воно убоге і дурне це зелене чмо
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ващето надо говорить только за себя...а значит 3,5 года
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не может быть норм. отношений между ворами- циниками и деловыми людьми. если вам жмут руку и улыбаются, значит им это выгодно и не более того
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Ю Луценко в своем интервью.

Для меня константа - мы будем жить с избранным президентом 5 лет. Независимо от его рейтинга. И мне бы очень хотелось, чтобы это не было 5 лет ожидания следующего президента. Мне бы хотелось, чтобы этот президент хотя бы частично реализовал свои обещания своим избирателям. Я голосовал за Порошенко, я не очень верю в обещания Зе-команды. Но я не хочу 5 лет жить лишь тем, что каждое утро узнаю новый косяк депутата или министра, а к вечеру понимаю, что и это еще не беда.Источник: https://censor.net.ua/r3174853
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.....завтра НАСТУПИТ комунизм !!! где то я это уже СЛЫХАЛ ((((
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Еще бы, Трампу репутацию подмочили, другого изберут....
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обещать не значит жениться
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дружок...срок президентства - 5 лет и ты свой 1 год уже отмучался....не говорил бы уже на 5 лет...тебе отпозорится 4 года осталось...если раньше тебя не отправят в ростов...
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Да Америка уже сейчас от нас шарахается как от коронавируса, в сторонку отошла и дипломатично шлет одни пожелания, хорошо, что не подольше.
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Знаковий російський політолог, що проживає у Вашингтоні (і вже отримав громадянство США) Андрій Піонтковський дав інтерв'ю Антону Борковському в ефірі його програми на телеканалі Еспресо "Студія Захід". Він вважає, що Зеленському слід негайно звернутись до США, аби отримати статус головного союзника поза НАТО; і що американці підтримають в цьому Україну.
Дослівно:
«Поддержка Европой Украины всегда была результатом тяжелой деятельности людей, которые более или менее симпатизировали Украине в борьбе против путинской агентуры. Но вы же («зебіли» - А.М.) подорвали, вы сами нанесли удар людям в Европе, которые вас поддерживали, когда новая власть заявила, что она прекрасная "партия мира", а те, кто четыре года до этого руководил, были "партией войны". К счастью, совсем противоположная ситуация с США. Это произошло благодаря внутриполитическим обстоятельствам: демократы превратились в ожесточенных защитников Украины. Процесс импичмента Трампа - это же гимн в защиту Украины. Оратор за оратором, независимо от партийности, поднимается на трибуну Конгресса и Сената США и говорит, что Украина сейчас защищает не себя, не только себя, а она защищает Запад. Через Украину проходит фронт российской агрессии против Запада. Если мы не сможем защитить Украину, завтра нам придется защищать европейских членов НАТО и себя. И противники импичмента республиканцы, они не оспаривают этот тезис, они оправдываются. Они поднимаются и говорят: да, конечно Трамп не хотел обидеть Украину, вы видите, он дал помощь и вообще помощь Украине намного больше, чем была при Обаме. И это факт. Такая сложилаь конъюнктурная ситуация. Я сейчас хочу сказать очень важную вещь: у Украины после всех этих речей появился уникальный шанс немедленно получить статус так называемого «главного союзника США вне НАТО». В Америке действует такой статус, им обладают такие союзники Америки, как Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Это усилит международную поддержку, международный статус Украины и это уже долговечный инструмент, который не изменится ни при каких обстоятельствах, даже в случае победы Трампа на выборах, во что я не верю. Предыдущее руководство Украины ставило этот вопрос и, благодаря этому, законопроект об этом статусе с мая прошлого года находится на обсуждении в Палате Представителей. Вот сейчас, без всякого промедления, достаточно одного слова украинского руководства, чтобы под аплодисменты, с триумфом, в кратчайшие сроки Украина получила этот очень важный международный статус главного союзника США вне НАТО. Это следует делать немедленно, если остались в украинском руководстве еще хоть какие-то патриотические государственные настроения, хотя это очень трудно предположить, понимая, какими людьми окружен президент Зеленский.
Я вот вам описал атмосферу, которая сейчас царит в Вашингтоне. И не вопрос, согласится Америка или нет, я еще раз подчеркиваю: Америка даст немедленно этот статус, потому что демократы об этом говорят почти в каждом выступлении, начиная с того, что Украина - союзник Америки, и Трамп в такой обстановке не посмеет возражать. Потому что он как раз сейчас пытается отмазать себя от обвинений. Сейчас вопрос в одном слове украинского государства. Это исполнительная власть должна получать такой статус, но, если замолчит... Вы не понимаете, насколько уникальна ситуация сейчас для получения этого статуса. Сейчас не нужно ни у кого этого выпрашивать. Сейчас достаточно одного слова Украины, чтобы получить статус, резко повышая позицию Украины и защищая ее от российской агрессии. Я знаю, что ответят противники этого, мол, давайте не будем, потому что это не понравится России, не будем обострять отношения. А куда дальше обострять?! Россия - агрессор, захватила часть территории и заставляет, выкручивает сейчас руки Зеленскому, его вызвали на "стрелку" апрельскую в Берлине, чтобы он дальше двигался в направлении присоединения Украины к ОРДЛО. Вот сейчас, или никогда. Вот сейчас решающий момент, проявит, существует ли в Украине гражданское общество. Оно должно объединиться вокруг реальной потребности. Это не Будапештский меморандум, который проехали, не выполнили государства, которые его подписали. Это реальная вещь, которую можно получить сегодня.
Судьба так сложилась, что на фоне смены европейских элит возникла уникально благоприятная ситуация в США. Сейчас всю игру Москвы можно сломать этим обращением. Уже было это обращение, законопроект находится в Палате, предыдущая власть, Климкин представил ее от Украины. Должно прозвучать громкое заявление украинской власти: да, в этой ситуации, нам нужен такой статус. Уверяю вас, в кратчайшие сроки, наперебой будут республиканцы и демократы бежать, чтобы предоставить Украине этот статус. И это в корне сломает кремлевскую игру
https://ru.espreso.tv/article/2020/02/04/andrey_pyontkovskyy_zelenskomu_sleduet_nemedlenno_obratytsya_k_ssha_chtoby_poluchyt_status_glavnogo_soyuznyka_vne_nato_amerykancy_podderzhat_eto

Але клован не поспішає звернутися до Трампа, Конгресу та Сенату по особливий статус. Тому що клован - прокасапський тип.
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