 Коронавірус у разі втрати контролю над ним може заразити до 60% населення планети, - The Guardian

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на одного з головних епідеміологів Гонконгу Габріеля Люнга.

Його застереження прозвучали після того, як у Всесвітній організації охорони здоров'я оголосили, що недавно виявлені випадки коронавірусу у пацієнтів, які ніколи не були в Китаї, можуть виявитися лише "вершиною айсберга".

Люнг, який очолює кафедру охорони здоров'я в Гонконзькому університеті, зазначає, що головним завданням залишається з'ясування розмірів і форми цього "айсберга".

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Більшість експертів вважають, що кожні 2 заражені пацієнти в середньому можуть передавати смертельний вірус приблизно 5 людям. Таким чином, "рівень атаки" досягає 60-80%.

"60% населення світу - це страшна, велика цифра", - сказав Люнг журналістам The Guardian в Лондоні перед тим, як вирушити на зустріч експертів ВООЗ у Женеві. Навіть якщо загальний рівень смертності не перевищить 1%, на думку Люнге, кількість загиблих все одно буде дуже великою.

Гонконзький вчений збирається сказати ВООЗ, що головна проблема - це масштаби всесвітньої епідемії, яка наростає. А другий пріоритет - це з'ясувати, чи дійсно спрацювали і стримали поширення вірусу жорсткі методи Китаю. Адже якщо китайський підхід був ефективним, тоді іншим країнам теж варто ним скористатися.

Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадки зараження. Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже понад 1000 осіб, 108 з них померли 10 лютого.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.