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 Коронавірус у разі втрати контролю над ним може заразити до 60% населення планети, - The Guardian

Епідемія китайського коронавірусу може охопити до 60% населення світу, якщо контроль над її поширенням буде втрачено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на одного з головних епідеміологів Гонконгу Габріеля Люнга.

Його застереження прозвучали після того, як у Всесвітній організації охорони здоров'я оголосили, що недавно виявлені випадки коронавірусу у пацієнтів, які ніколи не були в Китаї, можуть виявитися лише "вершиною айсберга".

Люнг, який очолює кафедру охорони здоров'я в Гонконзькому університеті, зазначає, що головним завданням залишається з'ясування розмірів і форми цього "айсберга".

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Більшість експертів вважають, що кожні 2 заражені пацієнти в середньому можуть передавати смертельний вірус приблизно 5 людям. Таким чином, "рівень атаки" досягає 60-80%.

"60% населення світу - це страшна, велика цифра", - сказав Люнг журналістам The Guardian в Лондоні перед тим, як вирушити на зустріч експертів ВООЗ у Женеві. Навіть якщо загальний рівень смертності не перевищить 1%, на думку Люнге, кількість загиблих все одно буде дуже великою.

Гонконзький вчений збирається сказати ВООЗ, що головна проблема - це масштаби всесвітньої епідемії, яка наростає. А другий пріоритет - це з'ясувати, чи дійсно спрацювали і стримали поширення вірусу жорсткі методи Китаю. Адже якщо китайський підхід був ефективним, тоді іншим країнам теж варто ним скористатися.

Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадки зараження. Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже понад 1000 осіб, 108 з них померли 10 лютого.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175036
 
 
 Топ коментарі
 
Скалецкая сказала хе"ня. Цей вiрус до нас i в дверi не постука. Если шо - всех вылечим. Скоропостижно.
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У нас 73% захворіли на Зевірус. Правда багато вже вилікувалися...
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Частина людства живе без мізків!)))
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_Да, эти летающие в воздухе крошечные ублюдки могут такой ****** устроить... Кетай от них уже выгребает.
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Китай с ними пытается как-то бороться. А наши зеленые ***** наоборот, ведут страну к масштабной эпидемии. Они идиоты, и думают, что смогут списать на вирус развал в экономике. На самом же деле их тоже ведут кукловоды из рашки. Для Украины вирус станет новым голодомором.
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Скалецкая сказала хе"ня. Цей вiрус до нас i в дверi не постука. Если шо - всех вылечим. Скоропостижно.
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У нас 73% захворіли на Зевірус. Правда багато вже вилікувалися...
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А поздно уже. Просрать страну можно только один раз. Выбрали клоуна, сдохнете от эпидемии. Кто не сдохнет, того добьют орки из раши.
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"вилікувалися"? Они с радостью готовы подцепить любую новую (даже иностранную) болячку.
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херню пишуть для лохів а чого не всі сто
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Частина людства живе без мізків!)))
Останні вибори це підтвердили...
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Вірусу туловіще інфікувати не по приколу!)))
А у нас таких 73% туловіщ...
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Попередні вибори підтвердили те ж саме. Попри те, помітна позитивна динаміка: кількість дебілів зменшилась з 54% до 30%. І це обнадіює..
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какой процент хоть раз болели гриппом? грипп знают как лечить, но всё равно есть случаи летальных исходов
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Китайцы....умоляю...
Заразите этим чудо вирусом нашего ШанПанЗЕя!))))
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гуано не тонет, но вирусы распространять может. так шо нинада. пусть лучше к себе заберут насовсем.
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11 000 000 население Хуаня (или Уханя, как его там). зараженных 40 000 = 0,36%. умерших 1 000 = 2,5% от зараженных. не слишком ли большие проценты нам размалёвывают?
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Це за данними комммуністичної партії Китая, що там на справді ні хто не знає.
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Це при тому, що уже встановлено, що саме у представників монголоїдної раси імунітет до коронавірусу чомусь найнижчий... Це, звісно, не значить, що європеоїди не можуть заразитися, але все одно показово!
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Ким встановлено? Експертами в Одноклассніках?
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Да уж . Рядом же мокшандия ,эти е..анаты не упустят возможность упустить возможность и разнесут ее по всему миру.
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Вони вже це роблять, возять літаками Аерофлота, штрейкбрехери кацапські.
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Та всё фігня! Скелетская сказала, що то лише така хворма ОРВІ, з цим любий терапевт сімейний лікар справиться. Так само як і з туберкульозом і шизофренією які теж лікуватимуть амбулаторно з 1-го дня дурня 2020-го року.
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территория от дальнего востока до урала будет одна сплошная ненаселёнка ))
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свого часу "іспанка" охопила біля 20% населення планети..навіть враховуючи ******* реалії 80% виглядає дуже перебільшено..
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Тоді не було такого глобального переміщення населення.
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так..тому треба усі ці трансконтинентальні рейси припиняти..
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Московіти Аерофлотом везуть транзитом китайців в Європу, бо прямі рейси Європа закрила сама.
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Испанка, как и другие гриппы не передавалась до завершения инкубационного периода и носителей ленко было определять по соплям и температуре. А здесь невидимый сеятель вируса - в шапке невидимке, и даже сам не знает, что уже заразил с десяток людей. Начиная с самых близких.
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Когда говорят об *експертах* мне слезы глаза застилают. Все ети *експерды* работают на фармацевтические корпорации которые выбивают триллионы долларов на никому не нужные препараты.
Аналогичные *експерды* ето партии зеленых которые работают на крупные автоконцерны и нефтяных магнатов. Визжат что нужно каждый год покупать новую еще екологичнее машину притом умалчивают сколько загрязняется екологии чтобы делать каждый год новые автомобили. Я уже не говорю что никто не требует прекращения вырубки лесов
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Моя знакомая врач , кандидат медицинских наук, с большим опытом работы с больными, высказала предположение что китаезы экспериментировала с палочкой чумы в соединении с вирусом . Потому сейчас китайцы работают в противочумных костюмах, бо знают подноготную вируса
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Студенты мединститутов изучают методы борьбы с чумой, НО ДУРЕ СКАЛЕЦКОЙ ЭТО НИКТО НЕ ОБЪЯСНИЛ, потому они по телефону наблюдают прилетевших из Китая
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Смотрела фильм МЕДИЧИ - ПРАВИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ , там есть момент как в городе началась чума И ГОРОД СРАЗУ ЗАКРЫЛИ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД
Тоже самое сделали и китайцы.
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Сдержать эпидемию невозможно. Можно замедлить проникновение вируса на территорию страны, и выиграть время до появления первых лекарств. США, Австралия, Британия, Канада - все развитые страны это делают.

А наша зеленая плесень, наоборот, ведет страну к масштабной эпидемии. Они идиоты, и думают, что смогут списать на вирус развал в экономике. На самом же деле их тоже ведут кукловоды из рашки. Им нужно, чтобы четверть Украины вымерла.
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Сдержать есть только один способ - мгновенный карантин после первого случа и оцепление войсками. И стрелять на поражение в случае нарушения.
А эта херня похоже имеет что-то общее с чумой, если распространяется с потоком воздуха.
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Сейчас идёт эксперимент на круизного корабле - говорят там общая вентиляция и можно проверить распространение вируса по каютам
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Технически, это не чума. Это вирус СПИД-а, лабораторно вмонированный в коронавирус, проще говоря, в вирус гриппа. Что СПИД мог распространяться воздушно-капельным путем. Это оружие, созданное для убийства.
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При чем спид к мгновенным смертям на улице?

СПИД убивает медленно , чума -быстро
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Болезнь начинается с резкого снижения иммунитета. После чего вступает в дело пневмония. В условиях стационара человек умирает от отказа всех органов, не одних только легких. В условиях улицы может и просто упасть. И чуму лечить легче. Чума не вирус, а бактерия. На нее антибиотики действуют.
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Не поддавайся, не поддавайся... Сиди ровно Коронавирус в случае потери контроля над ним может заразить до 60% населения планеты, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4206
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А шо с тем самолетом, шо собирались вывезти украинцев из поражённой провинции 11 февраля, то есть сегодня?

И готовы ли какие-то профилактические изоляторы для прилетевших?

ПУСТЬ КАБМИН ДЕЛАЕТ БРИФИНГ И ОТЧИТЫВАЕТСЯ , а то эти недоучки наделают беды в Украине
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Так кабмин и есть недоучки! Дебил у дебила в замах!
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А что с теми самолетами, которые уже прилетели? Их после начала карантина было несколько. После начала карантина в Китае - у нас никаких карантинов как не было, так и нет. И не будет, зеленым нужна эпидемия. Они считают, что эпидемия поможет им решить аж несколько задач. Закрыть для нас Европу - раз. Запретить массовые протесты - два. Списать свое воровство на вирус - три. Они идиоты, и не понимают опасности. А вот их хозяева из рашки понимают.
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ЖДЁМ БРИФИНГ ПРЕМЬЕРА С ОТЧЕТОМ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИНЯТЫХ ИЗ КИТАЯ САМОЛЕТОВ И ЛЮДЕЙ
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У нас міністр охорони здоров'я- юрист.
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Такой же "юрист", как и медик. Настоящий юрист руководить минздравом не пойдет. Но зеленые все идиоты.
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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Если дать свободно распространяться обычной мухе, из одной пары мух получаем за один год:
1муха->200яиц->200мух**10 поколений->6мух на кв.см. Земного шара.
Так и с вирусом.
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Якщо світ буде як Украіна боротися з тим вірусом через телефонні контакти (!) то не 60 % а 101 % людей спіймають цю холеру
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У нас да. Развитые страны дотянут до появления вакцины. Но Украины к тому времени не будет.
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