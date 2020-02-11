 Коронавірус у разі втрати контролю над ним може заразити до 60% населення планети, - The Guardian

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на одного з головних епідеміологів Гонконгу Габріеля Люнга.
Його застереження прозвучали після того, як у Всесвітній організації охорони здоров'я оголосили, що недавно виявлені випадки коронавірусу у пацієнтів, які ніколи не були в Китаї, можуть виявитися лише "вершиною айсберга".
Люнг, який очолює кафедру охорони здоров'я в Гонконзькому університеті, зазначає, що головним завданням залишається з'ясування розмірів і форми цього "айсберга".
Більшість експертів вважають, що кожні 2 заражені пацієнти в середньому можуть передавати смертельний вірус приблизно 5 людям. Таким чином, "рівень атаки" досягає 60-80%.
"60% населення світу - це страшна, велика цифра", - сказав Люнг журналістам The Guardian в Лондоні перед тим, як вирушити на зустріч експертів ВООЗ у Женеві. Навіть якщо загальний рівень смертності не перевищить 1%, на думку Люнге, кількість загиблих все одно буде дуже великою.
Гонконзький вчений збирається сказати ВООЗ, що головна проблема - це масштаби всесвітньої епідемії, яка наростає. А другий пріоритет - це з'ясувати, чи дійсно спрацювали і стримали поширення вірусу жорсткі методи Китаю. Адже якщо китайський підхід був ефективним, тоді іншим країнам теж варто ним скористатися.
Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадки зараження. Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже понад 1000 осіб, 108 з них померли 10 лютого.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Останні вибори це підтвердили...
А у нас таких 73% туловіщ...
Заразите этим чудо вирусом нашего ШанПанЗЕя!))))
терапевтсімейний лікар справиться. Так само як і з туберкульозом і шизофренією які теж лікуватимуть амбулаторно з 1-го дня дурня 2020-го року.
Аналогичные *експерды* ето партии зеленых которые работают на крупные автоконцерны и нефтяных магнатов. Визжат что нужно каждый год покупать новую еще екологичнее машину притом умалчивают сколько загрязняется екологии чтобы делать каждый год новые автомобили. Я уже не говорю что никто не требует прекращения вырубки лесов
Тоже самое сделали и китайцы.
А наша зеленая плесень, наоборот, ведет страну к масштабной эпидемии. Они идиоты, и думают, что смогут списать на вирус развал в экономике. На самом же деле их тоже ведут кукловоды из рашки. Им нужно, чтобы четверть Украины вымерла.
А эта херня похоже имеет что-то общее с чумой, если распространяется с потоком воздуха.
СПИД убивает медленно , чума -быстро
И готовы ли какие-то профилактические изоляторы для прилетевших?
ПУСТЬ КАБМИН ДЕЛАЕТ БРИФИНГ И ОТЧИТЫВАЕТСЯ , а то эти недоучки наделают беды в Украине
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
1муха->200яиц->200мух**10 поколений->6мух на кв.см. Земного шара.
Так и с вирусом.