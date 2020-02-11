 Зеленський і Меркель обговорили телефоном виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Федеральний канцлер висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню.

Співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України.

Під час розмови також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

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