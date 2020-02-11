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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) Меркель (671) Донбас (15255) нормандська четвірка (981)

 Зеленський і Меркель обговорили телефоном виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Федеральний канцлер висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню.

Співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України.

Під час розмови також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, - глава конференції Ішингер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175034
 
 
 Топ коментарі
 
Короче, Ангела очень быстро отреагировала на сегодняшний бессвязный бред Зе по поводу Минских соглашений и его гляделок с путиным в Париже. Подозрения мировых политиков о приходе к власти в Украине идиота, сегодня сменились в уверенность.
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А шо обговорювали,те чого нема?Оце так діло))Весь у Петра Порошенко,той теж п"ять років обговорював))
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последний абзац:
Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана... - цитата

а против х.ла и рашки? уже не актуально????
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Вроде же было - полное прекращение огня, увеличение численности контролеров - наблюдателей от ОБСЕ и перевод их на круглосуточную работу в течении 7 дней в неделю, открытие дополнительных пунктов пропуска, в частности в Золотом... Что выполнено .. А нет, договорились о "транзите" и подмахнули формулу "штангенциркуля", все "достижения".
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Я так понимаю, что про Крым можно уже больше и не вспоминать?
Это не актуальная тема сейчас, да?
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Короче, Ангела очень быстро отреагировала на сегодняшний бессвязный бред Зе по поводу Минских соглашений и его гляделок с путиным в Париже. Подозрения мировых политиков о приходе к власти в Украине идиота, сегодня сменились в уверенность.
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Ідійоти обрали собі подібного. Селяві.
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Мне кажется, Козак более настроен на конструктивный диалог, чем Сурков, - Ермак о переговорах с РФ /// Замглавы администрации Путина Козак займется "украинской темой" и вопросами интеграции ( куда?), - Песков /// Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака на этот пост, - указы /// Имеющаяся нормативная база позволяет проводить выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Разумков /// Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков /// Новосозданное МинВОТ может возглавить представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Резников, - Гончарук
/// Я не вижу никакой подготовки к апрельской встрече "нормандской четверки", - Пристайко. А я бачу
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