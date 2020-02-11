 НАТО продовжить посилювати військовий потенціал через ракетну загрозу з боку РФ, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок на пресконференції в Брюсселі напередодні проведення дводенної наради міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу.

"Якщо Росія не дотримується існуючих угод, таких як ДРСМД, то це не забезпечує захист (НАТО. - Ред.) за допомогою договору, тому що договір, якого дотримується тільки одна сторона, не гарантує безпеку всіх сторін", - заявив Столтенберг

Тим самим він пояснив процес того, що НАТО продовжить удосконалювати свої можливості ППО, проводити навчання і збільшувати інвестиції у сучасний військовий потенціал.

"Але ми не хочемо дзеркально відображати те, що робить Росія. Ми не маємо наміру розміщувати ракети наземного базування в Європі, але ми мусимо зробити все, щоб забезпечити ефективну оборону і стримування без ДРСМД і за наявності російських ракет", - сказав глава НАТО.

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ДРСМД було підписано генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року.

2 серпня 2019 року США офіційно вийшли з ДРСМД. Вашингтон звинувачує в цьому Москву, яка, на його думку, порушила договір. Росія назвала такі звинувачення безпідставними і заявила, що дію договору припинено 2 серпня за ініціативою американської сторони.