 НАТО продовжить посилювати військовий потенціал через ракетну загрозу з боку РФ, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок на пресконференції в Брюсселі напередодні проведення дводенної наради міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу.
"Якщо Росія не дотримується існуючих угод, таких як ДРСМД, то це не забезпечує захист (НАТО. - Ред.) за допомогою договору, тому що договір, якого дотримується тільки одна сторона, не гарантує безпеку всіх сторін", - заявив Столтенберг
Тим самим він пояснив процес того, що НАТО продовжить удосконалювати свої можливості ППО, проводити навчання і збільшувати інвестиції у сучасний військовий потенціал.
"Але ми не хочемо дзеркально відображати те, що робить Росія. Ми не маємо наміру розміщувати ракети наземного базування в Європі, але ми мусимо зробити все, щоб забезпечити ефективну оборону і стримування без ДРСМД і за наявності російських ракет", - сказав глава НАТО.
ДРСМД було підписано генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року.
2 серпня 2019 року США офіційно вийшли з ДРСМД. Вашингтон звинувачує в цьому Москву, яка, на його думку, порушила договір. Росія назвала такі звинувачення безпідставними і заявила, що дію договору припинено 2 серпня за ініціативою американської сторони.
Крыму и на Донбассе. Он готовит всех их- убивать нас, т.е. наши соотечественники должны будут в будущем, заградотрядами идти впереди их зёлёных
убийц и безжалостно убивать своих соотечественников, украинцев….
Что делаем мы - нифуя… А где «Госпрограмма подготовки населения к ведению
партизанской и оборонительной войны» . Может нужно строить полигоны и тиры и под
строгим контролем ветеранов, бойцов АТО тренировать гражданское общество
стрелять из всех видов оружия , огнемётов, птуров, гранатомётов. Тренировать умению
выживать, спасать жизни, вести городскую
войну, партизанскую и кибер борьбу. Нужно изготавливать мишени в виде пуйла и мишени,
которые обязательно должны иметь расцветку сегодняшней паРашской униформы с их шевронами.
Лица несогласные участвовать в реализации или посещать тренировки по этой Программе должны быть на
негласном учёте и расцениваться службами безопасности, как неблагонадёжные, на
случай полномасштабного вторжения, но они должны уметь обязательно говорить на українській мові , плести маскировочные сетки и рыть окопы…
Лишь в пяти из 16 государств-членов НАТО большинство граждан поддерживают необходимость военной защиты союзников в случае гипотетического нападения России.
Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.
На вопрос, должна их страна использовать военную силу для защиты союзника по НАТО от гипотетического нападения России, только в пяти из 16 опрошенных государств-членов - Нидерландах, США, Канаде, Британии и Литве - половина или более ответили утвердительно.
В среднем по 16 странам 50% опрошенных считают, что их страна не должна защищать союзника в случае нападения России, а 38% - что должна.
Вера в то, что их страна должна ответить на гипотетический нападение России на союзника по НАТО, со временем стала менее распространенной в нескольких странах. Например, в Италии лишь четверть в 2019 году говорит, что их страна должна защищать союзника по НАТО, по сравнению с четырьмя из десяти в 2015 году. Аналогичное снижение за этот период произошло в Польше (-8 процентных пунктов), Испании (-7) и Франции (-6). Однако в Британии с 2015 года поддержка защиты страны-члена НАТО возросла (6).
Большая часть опрошенных в 10 странах-членах НАТО считают, что их страна не должна применять силу для защиты союзника по НАТО в случае нападения России. Это включает большинство в Болгарии, Италии, Греции, Германии и Испании. В Польше настроения разделились.
союзников в случае гипотетического нападения России…»
если это так , то это пока что так…это конечно
уже потери, в духовном, моральном плане…. А в материальном плане деньги
большинства их - всего лишь числа ,
записанные в компьютерном файле , т.е. фактически человек имея деньги на момент начала войны ничего не будет
иметь, потому что банкирам запретят выдавать наличные… поэтому 100 % должны думать что им есть что терять и они потеряют
всё если откажутся от защиты… и потом эти
50 % должны понимать, что накопленное столетиями в слитках и строениях стоит и
радует их на земле или на полке в доме пока что… оно превратится
в руины или расплавится, всего лишь по прошествии некоторого небольшого промежутка времени … а
погибшие родственники, друзья и любимые у этих 50 % , в соседних странах…разве это не их потери? Лодка в этом море у нас- одна на всех,
просто нужно выбросить из неё пару взбесившихся псов или приковать их крепко за бортом, железным ошейником.