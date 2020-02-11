 Зеленський про записи Гончарука та обшуки на "1+1": Головне питання - хто замовив, друге - хто зробив, третє - хто викладав інформацію. Треба розв'язати цей вузол

"У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, - плюс один, один плюс один", - сказав Зеленський з посмішкою в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується тієї ситуації, яка є у СБУ з працівниками Саші Дубінського. Я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт – що я можу зробити?" - сказав він.
Говорячи про розслідування справи про прослуховування глави уряду, Зеленський зазначив, що "головне питання - хто замовив, друге - хто це зробив, третє - хто викладав цю інформацію. Треба розв'язати цей вузол".
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і проходять у рамках розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Компанія "1 + 1 медіа" опублікувала відкритий лист, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. В СБУ відкидають звинувачення журналістів.
В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослуховування" в кабінеті Гончарука.
А еще интересно, что он сегодня очень много болтает, но по назначениям прокуроров в ГБР и по открытому письму ПрэЗэденту от семей погибших на Майдане полный молчьок!!!!
Ничего не заинтересовало, а вот кто озвучил что в голове у царя пустое место там сразу скандал
+
Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос - кто заказал, второй - кто это сделал, третий - кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".
Вова, у кого обострение, тот и заказал. Сдавайся, су"онок.
Тупой премьер назвал Президента примитивным.
И об этом узнал народ.
Сравнить с записями Трубы, где есть и коррупция, и криминал, и даже измена...
С приходом к власти зе-команды во всех силовых структурах начались кардинальные изменения. Зеленский, его кураторы и окружение начали расставлять на должности своих людей - Рябошапку, Баканова, в ГБР Венедиктову. Конечно, никакими профессиональными качествами или опытом работы в ведомствах, которыми они управляют, эти персонажи не имеют. Поэтому все время попадают в многочисленные скандалы, а на поверхность выплывают очень интересные факты об их жизни и связях.
Об этом говорится в публикации издания «ОРД».
В период российской агрессии, когда Украине противостоит очень серьезный, сильный враг, имеющий в своем арсенале большое количество инструментов ведения гибридной войны. Враг, который ставит своей задачей уничтожение Украинского государства.
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) использует против Украины всевозможные инструменты информационно-психологических операций - фейки, вбросы, подкуп, проплаченных агентов влияния и т. д.
Поэтому на первое место в такой гибридной войне выходят украинские спецслужбы и в первую очередь СБУ. В данной ситуации крайне важно иметь профессиональных опытных специалистов с патриотической гражданской позицией.
Что же мы наблюдаем в данный момент?
С приходом зе-команды во власть Зеленский назначает главой СБУ своего школьного товарища Ивана Баканова, руководителя Студии Квартал-95, выпускника Киевского Национального Экономического Университета им. Гетьмана и Академии труда, социальных отношений и туризма. При этом Баканов даже не имеет офицерского звания. За несколько дней до назначения он получает звание лейтенанта.
Как сообщала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, ВрИО главы СБУ присвоили звание лейтенанта для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации.
Как известно, учредителем ООО «Квартал-95» значится компания GreenFamilyLtd, зарегистрированная в кипрском городе Никосия. По данным СМИ, руководителями этой фирмы являются Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) - гражданка Российской Федерации.
Как вам букетик? И это только начало
С приходом Баканова были уволены все замы главы и руководители департаментов СБУ, профессионалы и патриоты, которые на протяжении 5 лет боролись с российской агрессией и достаточно успешно ей противостояли.
На смену им пришли, как нам известно, достаточно мутные личности, стоящие на позициях реванша. При этом не отличающиеся и профессионализмом.
В тему - СБУ лейтенанта Баканова: коррупция и российские агенты на ключевых должностях
На позиции пониже вернулись люди, уволенные в 2014 году, «люстрированные», обиженные на постмайданную власть и т.д. В различные департаменты начали заводится пачками люди Богдана (подразумеваем Портнова) и других «решал» от новой власти.
И вот новое позеленевшее СБУ начинает действовать и проявлять себя во всей красе.
Гражданство жены Ивана Баканова
Когда еще в июне 2019 года журналисты «Схем» спросили у Баканова относительно российского гражданства его жены он заявил, что его жена «с 1998г. живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства».
В тему - Компании жены Баканова фигурировали в уголовном деле о растрате госимущества - «Наші гроші»
С этого сообщения непонятно: как давно она подала заявление на получение украинского гражданства?
Неужели гражданство можно было оформлять в течение более 20 лет?
Согласно процедуре, желающий стать гражданином Украины должен собрать все документы, вместе с ними подать заявление в Миграционную службу и ждать - от 3-х месяцев до года.
Так о какой гражданской позиции или патриотизме может идти речь?
На этот вопрос Баканов так и не смог ответить.
День рождения Суркиса
4 сентября в Киеве на празднование 70-го дня рождения давнего соратника Виктора Медведчука и нынешнего нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Григория Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.
Празднование олигарха и нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса началось днем 4 сентября и продолжалось около 10 часов в элитном отеле «Интерконтиненталь» в центре столицы.
Как пишут журналисты, Баканов приехал на празднование около девяти часов вечера. Как оказалось, на входе в отель он подождал Шефира. И даже помог ему нести, похоже, подарок. Покинули праздник они одновременно, в полночь.
О том, что Баканов и Шефир были именно на праздновании дня рождения Суркиса, свидетельствовали пакеты элитного бренда Fendi, с которыми отель того в этот вечер оставляли все гости.
Связь с не публичный и не медийным Суркисом это конечно зашквар, но гораздо больше информации к размышлению дает связь с откровенно пророссийским другом и соратником Суркиса, кумом главы страны-агрессора Виктором Медведчукомтемлое общение и «припадание» к руке недавно зафиксировали журналисты 5-го канала.
Что связывает Баканова с Суркисом-Медведчуком? Провал в официальной биографии
Во всех официальных биографиях Баканова, его трудовая деятельность начинается с 2013 года, когда он становится руководителем ООО «Квартал 95». В тоже время, КНЭУ им. Гетьмана Баканов окончил в 1997 году. Возникает вопрос, что он делал с 1997 года по 2013 год? И почему стесняется об этом рассказывать?
Так вот, как пишут СМИ, Баканов работал на Суркиса, помогал ему отжимать Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС
Разворовывание ГЭС и работа на Суркиса
В 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Бакановукампаниям «Энерготек» и «ЭКОинвест» по ч.5 ст. 191 УК Украины. И расследовал это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Речь идет о попытке вывести две ГЭС в частную собственность.
Две фирмы жены нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко в 2011 году фигурировали в уголовном деле СБУ в отношении растраты госимущества. Речь идет о попытке вывода Богуславской ГЭС в г. Богуслав Киевской области и Дибинецкой ГЭС в с. Дибинцы Богуславского района Киевской области в частную собственность.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года.
Как пишут СМИ, Баканова допустил к «схемам» по облэнерго никто иной как Григорий Михайлович Суркис.
И именно в его структурах трудился молодой Иван Баканов до аферы с ГЭС. Интересно, что ГЭС на то время принадлежали американской компании AES Corporation. В конце концов, не выдержав подобных проблем, AES Corporation продала свои акции «Киевоблэнерго» россиянам Бабакову и Спектору, точнее, компании V.S. Energy.
В тему - Птенец Суркиса Иван Баканов. И 7 вопросов Президенту Зеленскому
Кстати, уголовное дело расследовалось в 2011 году, но афера Баканова продолжалась с 2008 по 2010 год. И помимо воровства имущества Баканов за эти годы незаконно продал электроэнергию, выработанную Богуславской и Дыбинецкой ГЭС на сумму 2, 637 миллионов тогдашних полновесных гривен.
Так что, похоже, что на день рождения Суркиса Иван Баканов приехал не «оперативную обстановку» оценивать, а поздравлять своего «бригадира» в криминальном бизнесе. А сейчас, надо полагать главного начальника «по линии СБУ». Возможно, именно Суркис с Медведчуком подсказывает сейчас Баканову новые схемы.
Вернемся к деятельности Баканова в ранге руководителя СБУ
Например вспомним, что он оказался прихожанином филиала ФСБ - православной церкви Московского Патриархата. А проблему московского патриархата, т.е. присутствие агентов влияния спецслужб РФ назвал манипулятивной. Т.е. мы видим, как Баканов уже отказывается от важнейшей стратегии безопасности Украины - вытеснения российской агентуры из церкви и лишения спецслужб России инструмента влияния на Украинцев.
Как я уже говорил, Баканов возвращает в СБУ различных сбитых летчиков, обиженных и оскорбленных.
Учитывая, что большинство высших офицеров СБУ на момент прихода зе-команды во власть являлись патриотами Украины и не мирились с откровенной политикой реванша, перед Бакановым стоит задача убрать всю верхушку и поставить лояльных.
Начинается выкапывание ст
Кто записывал - кто-то из присутствовавших.
Кто выкладывал - все журналисты.
Шо тебе не понятно, сцыкун мелкий?
И похоже не только в экономике, но и в других сферах.
А все інше то наслідки.