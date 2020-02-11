 США підтримують надання НАТО Україні Програми розширених можливостей, - постпред при Альянсі Гатчісон

"США підтримують ЕОР для України в НАТО, і, я думаю, що в НАТО для цього є широка підтримка", - сказала Гатчісон у вівторок на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Постпред США нагадала, що від України очікувалося проведення реформ. "Ми просили реформи в Україні, у них є проблеми з корупцією, з якими Україна намагається впоратися, і ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо цього. Ми будемо продовжувати працювати з ними", - запевнила Гатчісон.

Як відомо, в січні 2020 року віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно звернулася до союзників по НАТО з проханням надати Програму розширених можливостей.

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