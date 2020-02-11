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 Політика України, За кордоном
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Все про:НАТО (2285) США (6262) Гатчісон Кей Бейлі (11)

 США підтримують надання НАТО Україні Програми розширених можливостей, - постпред при Альянсі Гатчісон

США підтримують надання Україні Програми розширених можливостей (Enhanced Opportunities Programme, EOP), заявляє постійний представник США в НАТО, посол Кей Гатчісон (Kay Hutchison).

"США підтримують ЕОР для України в НАТО, і, я думаю, що в НАТО для цього є широка підтримка", - сказала Гатчісон у вівторок на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Постпред США нагадала, що від України очікувалося проведення реформ. "Ми просили реформи в Україні, у них є проблеми з корупцією, з якими Україна намагається впоратися, і ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо цього. Ми будемо продовжувати працювати з ними", - запевнила Гатчісон.

Як відомо, в січні 2020 року віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно звернулася до союзників по НАТО з проханням надати Програму розширених можливостей.

Також читайте: Загороднюк зустрінеться із союзниками по НАТО на сніданку, організованому Канадою в Брюсселі 12-13 лютого, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175027
 
 
 Топ коментарі
 
Это твоего пэтю рэформатора мокнули, неужели не понятно))
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Нет тут категоричности в этом. Не накручивай на порожнем. И так тошно.
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Пацак, это при "пете" в Конституцию внесли пункт о НАТО. Тупарь ты пацакский болотный США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей, - постпред при Альянсе Хатчисон - Цензор.НЕТ 4991
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Постпред США напомнила, что от Украины ожидалось проведение реформ. "Мы просили реформы в Украине, у них есть проблемы с коррупцией, с которыми Украина пытается справиться, и мы поддерживаем усилия президента Зеленского в этом отношении. Мы будем продолжать работать с ними", - заверила Хатчисон. Источник: https://censor.net.ua/n3175027
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Тобто тепер від України не чекають реформ.
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Нет тут категоричности в этом. Не накручивай на порожнем. И так тошно.
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Є категоричність. "ожидалось", - означає, що не відбулося те, що чекали. А якщо "тошно", то це результат твого вибору, який ти будеш довго спокутувати.
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у них есть проблемы с коррупцией, с которыми Украина пытается справиться, и мы поддерживаем усилия президента пытается - здесь ключевое слово.
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Тобто не робить, а "пьітаєтся" і після всього від неї нічого не чекають "ожидалось".
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Ну и нудный же ты )) Приданное то - пушинка к пушинке ! )) поддерживаем усилия президента поддерживаем - означает,одобрямс ))
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Чим підтримують? Це лише дипломатичне слово, яке не має основи.
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Это твоего пэтю рэформатора мокнули, неужели не понятно))
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У мене нема знайомих з таким ім'ям. Тому твоя брехня в спамі.
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Пацак, это при "пете" в Конституцию внесли пункт о НАТО. Тупарь ты пацакский болотный США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей, - постпред при Альянсе Хатчисон - Цензор.НЕТ 4991
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Ну тут выбор невелик. или кружевные труселя или остаться с теми кто ходит в постолах и носит панталоны из мешковины фабрики *большевичка*
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Ходи тогда только с кружевами. Ваш Жирик и ***** любят мальчиков с кружевами США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей, - постпред при Альянсе Хатчисон - Цензор.НЕТ 3482
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та куй с ним с НАТО...., дайте нам лучше ракет побольше...., баллистических......
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Украину тащат тащат и вытащить не могут. Напоминает как свинью пытаются вытащить из болота но она сопротивляется и рвется обратно к своим утопшим в етом болоте сородичам.
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Сравнить Украину со свиньей может только кацап-гавноед
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Не но тут он прав полностю. Украину Запад как может тащит к себе в НАТО, а "мудрий нарид" все хочет "домой в сисисире"
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Перечисли факты, описывающие то, как Запад "тащит Украину в НАТО". Перечисли и я, может быть соглашусь с тобой. Но это должны быть действительно факты, а не болтовня. Я жду.
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Начнем с того что Запад всячески нам финансово помогает, поводит обучение наших военних, проводит регулярние учения с нашими ВС. Идет активное сотрудничество в плане програм НАТО, Регулярние визити кораблей НАТО. Висшее руководсво Альянса говорит о том что украина станет участником альянса. В Конституции Украини закреплено движение в альянс. Продолжать?
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Зеля нам о перспективе Минска , США о программе расширенных возможностей .
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