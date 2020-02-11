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 Політика України
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Все про:Жириновський (193) СБУ (5288)

 СБУ перевіряє факт листування Киви із Жириновським

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива в сесійній залі листувався з абонентом, підписаним як "Володимир Жириновський".

Служба безпеки України вивчає, чи дійсно нардеп спілкувався з лідером російської партії ЛДПР, пише Гордон.

Служба безпеки України зацікавилася ймовірним фактом спілкування народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви із главою російської партії ЛДПР Володимиром Жириновським, який відомий антиукраїнськими висловлюваннями та підтримкою терористичних угруповань на Донбасі. Про це СБУ 10 лютого повідомила "Суспільному".

4 лютого у ЗМІ з'явилися скриншоти й відео листування Киви з абонентом, підписаним як "Володимир Вольфович", де нардеп у грубій формі коментує діяльність Кабінету Міністрів України і прем'єра Олексія Гончарука.

У пресслужбі Жириновського заявили, що не знають, хто такий Кива.

Український парламентарій сказав журналістам, що виступає "за міжпарламентські взаємини, які зміцнюватимуть країну і приноситимуть користь народу", і що "депутати російської Думи – це такі самі парламентарії".

У серпні 2017 року Генеральна прокуратура України (ГПУ) склала підозру Жириновському у фінансуванні бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Політик називав обвинувачення "ідіотським".

18 вересня 2018 року Шевченківський районний суд Києва дозволив проводити спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Жириновського.

У січні 2019 року ГПУ поінформувала, що склала повідомлення про підозру Жириновському в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Справу передали до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175025
 
 
 Топ коментарі
 
кива с удовольствием пожмёт в штанах жириновскому )
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та эти шалуны оба с радостью обменяются рукопожатиями ))
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о! наконец за этого жирдяя взялись! а я все сижу и думаю - ну когда уже???
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только поздно взялись...., он уже свой телефон давно в параше утопил....
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кива с удовольствием пожмёт в штанах жириновскому )
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не-не...
кива с удовольствием пожмёт в штанах жириновскоГО ) (своего))))
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та эти шалуны оба с радостью обменяются рукопожатиями ))
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сам обратил внимание. думаю шо ошмётки борта. по классике "тушектамнет" )
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А что переписываться с жириновским это преступление? Где такое в законе указано? СБУ проверяет факт переписки Кивы с Жириновским - Цензор.НЕТ 3182
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А за хвакт селфісесії в Москві Рабіновіча СБУ ні чого не хоче перевірити?
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Простой тест на эффективность СБУ, а также судовой системы после естественного подтвержденя от СБУ факта переписки. Кстати, а как там с поездками кума и Рабиновича в Москву? Здесь уже не факты переписки, а хуже факты встречи.
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Жир не пользуется смартфонами, инсайд для СБУ, хотя когда работы больше никакой нет то можно и вату покатать
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больше ж нечем заняться! только долбо...сортировать
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треба негайно створити міністерство дрочунів і призначити ківу міністром. хай займається тим, на що він більше здатний.
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Почему то я и без расследований могу сказать кива это делал так что ...
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даже такому существу, как жирик, стыдно признать, что он знаком с кивоподобным дегенератом
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А може пора драчконьяна Киву в каталаху на баланду?
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Не плохо бы. За связь с кулачеством и растрату семенного фонда
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"Два дебила - это сила". У них одна на двоих "переписька"
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