 Загороднюк зустрінеться із союзниками по НАТО на сніданку, організованому Канадою в Брюсселі 12-13 лютого, - Столтенберг

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції повідомив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зустрінемося з українським міністром оборони на сніданку, організованому міністром оборони Канади для всіх союзників по НАТО. Ми обговоримо важливість продовження процесу реформ, а також висловимо нашу сильну підтримку Україні, політичну, практичну підтримку і, звичайно, підтримку зусиллям знайти мирне вирішення конфлікту (на Донбасі)", - повідомив він.

Столтенберг констатував, що союзники по НАТО "прихильні підтримці України".

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"Ми вітаємо прогрес, спрямований на пошуки мирного вирішення", - нагадав генсек НАТО.

Він нагадав, що Північноатлантична рада в повному складі відвідувала Україну минулої осені, а сам він особисто зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання, що має зробити Україна для того, щоб стати членом НАТО, Столтенберг сказав, що головною метою має стати продовження реформ.

"Головний фокус для України - це те, про що Україна сама заявила - фокусуватися на реформах, модернізувати, поліпшувати, відповідати стандартам НАТО. Це добре для України, це посилить ваші здібності забезпечити оборону і безпеку, а також інституції в сфері оборони і безпеки. І ми вам в цьому допомагаємо ... ми працюємо з вами, щоб допомогти відповідати стандартам НАТО. Це - ваш фокус, і кращий шлях просуватися вперед до членства в НАТО. Ви це повинні зробити в будь-якому випадку. Коли ви модернізуєте і реформуєте, ви зміцнюєте свої власні інституції і, роблячи це, ви наближаєтеся ближче до членства", - пояснив він.