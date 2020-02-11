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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) Росія (26411) українсько-російські відносини (10)

 Зеленський про повернення відносин України і РФ на довоєнний рівень: Для багатьох людей у країні це неможливо

Президент України Володимир Зеленський не знає, скільки років необхідно для повернення відносин України і Російської Федерації на довоєнний рівень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, скільки треба років для відновлення відносин на тому рівні, на якому вони були до війни. Я думаю, що для багатьох людей у країні це неможливо. Тут знову питання поколінь. Для майбутніх поколінь, може, і можливо. Напевно. Час лікує рани", - сказав він.

Крім того, Зеленський вказав, що Росія може сама сьогодні почати вирішувати це питання.

Читайте також: Мені здається, що РФ готова думати над уточненням "Мінська". Упевнений, що припинення війни стане для неї "перемогою над собою", - Зеленський

"Якщо президенти сіли за один стіл і своїм прикладом домовилися, що, слухай, далі так не можна, годі, завершуймо війну. Я маю на увазі саме цей рівень розмови: слухай, давай ти сам по собі, ми самі по собі. Але якщо у нас мир, то говорімо про прагматичні відносини", - пояснив він.

Зеленський вважає, що в такому прагматичному форматі і можуть бути відносини між українцями і росіянами, якщо не буде війни.

"Тобто з хлібом-сіллю росіян не будуть зустрічати в Україні, але якщо вони будуть приїжджати, коли у нас мир, якщо вони приїдуть, наприклад, у Трускавець, то їм скажуть, окей, заплати гроші, живи, будь ласка, лікуйся. Це будуть прагматичні економічні відносини. А які ще потрібно зробити кроки і скільки часу мине, щоб тебе зустрічали знову як близьких людей, я навіть не уявляю", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175023
 
   
 Топ коментарі
 
Для действительных граждан Украины , это невозможно !
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пасіба, шта абісніл!
боже, яке ж воно недолуге!
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"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - пояснил он.
Джерело: https://censor.net.ua/n3175023

Розмірковування людини, яка взагалі ніяк не дотична ні до визвольної боротьби України, ні до війни...
Абсолютно лівий ПОЦ
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Под Малоросию?
Вы посмотрите на недороссию.
За шесть лет полный развал и деградация.
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Блиин, хохлы и кацапы друг друга ненавидели и до войны...соседи всегда воюют и друг друга презирают..ничего не поделаешь..а тем более иметь в соседях шизанутых и имперских рашистов - это вообще за гранью, я считаю
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tZE inform

@tZEinform

·49 мин
Рассказываем тебе, дурачок ты наш, как Путин понимает окончание войны. Сегодня вечером из Ростова отбудет состав который привезет в Украину 300 в\с 200-й артбригады, с техникой. А Ермак тебе будет рассказывать, что это мирная инициатива Козака.




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tZE inform

@tZEinform

И сразу же результат "Путин понимает, что надо закончить эту войну" - Зеленский
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Они же любят к знаменательным датам?
Еще со сталинских времен?
Ближайшая получается 23 февраля.
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Моторы для раша техники сейчас зе начнёт постачать ну и само собой роботы по ядерному оружию ведь у них таких заводов нет так сказать ради примерения ...
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"...То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец,..."

То їх потрібно зразу ж повісити, дебіл!
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Ты за себя отвечай. Люди за себя сами ответят.
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Пропоную на майбутнє лозунги для туристичних брошурок про Україну в рашці:
"Кожний 200-й кацап - хороший кацап."
"Любиме блюдо гуцулів - шашлик із москаля".
"Для росіян - знавців смаженого - тур по Одесі".
"Знамените кафе Донецька "Сєпар", фірменне блюдо - частини курки, жарені".
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Время не лечит- если бы оно было лекарством ,аферисты бы продавали его за большие деньги...рашист ,оккупацией украинского Крыма и части украинского Донбасса внес страшную инфекцию ненависти на многие десятилетия ,на такое способное лишь лукавое отродье,которое и сидит в кремле
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Президент воюючої країни підтвердив що готовий здати країну ворогу. Тисячі загиблих і здані території для нього аргумент. Обов'язки військової прокуратури розсдідувати діяльнісь і слова зеленського і його ставлеників.
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Для многих людей...
Тебя же спросили, так отвечай как ТЫ видишь мирное сосуществование с Мордором !
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ЖДЗЕИДИОТ , как выяснилось и такой феномен иногда случается в ждсемьях отдельных представителей воробьинского народца.
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