 Зеленський про повернення відносин України і РФ на довоєнний рівень: Для багатьох людей у країні це неможливо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я не знаю, скільки треба років для відновлення відносин на тому рівні, на якому вони були до війни. Я думаю, що для багатьох людей у країні це неможливо. Тут знову питання поколінь. Для майбутніх поколінь, може, і можливо. Напевно. Час лікує рани", - сказав він.
Крім того, Зеленський вказав, що Росія може сама сьогодні почати вирішувати це питання.
"Якщо президенти сіли за один стіл і своїм прикладом домовилися, що, слухай, далі так не можна, годі, завершуймо війну. Я маю на увазі саме цей рівень розмови: слухай, давай ти сам по собі, ми самі по собі. Але якщо у нас мир, то говорімо про прагматичні відносини", - пояснив він.
Зеленський вважає, що в такому прагматичному форматі і можуть бути відносини між українцями і росіянами, якщо не буде війни.
"Тобто з хлібом-сіллю росіян не будуть зустрічати в Україні, але якщо вони будуть приїжджати, коли у нас мир, якщо вони приїдуть, наприклад, у Трускавець, то їм скажуть, окей, заплати гроші, живи, будь ласка, лікуйся. Це будуть прагматичні економічні відносини. А які ще потрібно зробити кроки і скільки часу мине, щоб тебе зустрічали знову як близьких людей, я навіть не уявляю", - підкреслив він.
Вы посмотрите на недороссию.
За шесть лет полный развал и деградация.
tZE inform
@tZEinform
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Рассказываем тебе, дурачок ты наш, как Путин понимает окончание войны. Сегодня вечером из Ростова отбудет состав который привезет в Украину 300 в\с 200-й артбригады, с техникой. А Ермак тебе будет рассказывать, что это мирная инициатива Козака.
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tZE inform
@tZEinform
И сразу же результат "Путин понимает, что надо закончить эту войну" - Зеленский
Еще со сталинских времен?
Ближайшая получается 23 февраля.
То їх потрібно зразу ж повісити, дебіл!
"Кожний 200-й кацап - хороший кацап."
"Любиме блюдо гуцулів - шашлик із москаля".
"Для росіян - знавців смаженого - тур по Одесі".
"Знамените кафе Донецька "Сєпар", фірменне блюдо - частини курки, жарені".
Тебя же спросили, так отвечай как ТЫ видишь мирное сосуществование с Мордором !