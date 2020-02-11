 Легалізація паралельного імпорту здешевить товари для українців, - найбільші торгівельні мережі України

В результаті ухвалення законопроекту №2255 рітейлери очікують здешевлення імпортних товарів для українців, додаткові надходження для держбюджету і розвантаження роботи митниці Коаліція найбільших торговельних мереж України – зокрема, компанії "Метро Кеш енд Кері", "Сільпо Фуд", "Новус Україна", "Ашан Україна Гіпермаркет" та "Білла Україна" - звернулася до керівництва парламенту на підтримку законопроекту №2255 щодо застосування міжнародного принципу вичерпання прав на інтелектуальну власність. Про це, як передає УНІАН, йдеться в офіційному листі керівників згаданих компаній на адресу керівництва парламенту, голів профільних комітетів Верховної Ради, прем’єр-міністра України, міністрів фінансів і економічного розвитку, а також на ім’я голови представництва Євросоюзу в Україні.





Законопроект №2255 передбачає можливість здійснювати паралельний імпорт товарів в Україну будь-якими компаніями, які легально закупили товар, а не тільки ексклюзивно обраними імпортерами, що представляють правовласників товарів. Передовсім, за прогнозом торговельних мереж, прийняття згаданого товару дозволить суттєво здешевити вартість багатьох імпортних товарів для українців і позбутися дивної ситуації, коли аналогічний товар у Польщі або Німеччині коштує дешевше, аніж в Україні. - Ми, як представники легальної рітейл-індустрії, переконані, що застосування міжнародного принципу та безперешкодний паралельний імпорт є тими дієвими конкурентними інструментами для розвитку економіки нашої країни, які сприятимуть демонополізації ринку, коли українські споживачі зможуть отримати доступ до якісних (брендованих) товарів за конкурентними цінами – йдеться у відкритому листі найбільших рітейлерів України. Також, за прогнозом торговельних мереж, легалізація паралельного імпорту дозволить суттєво наростити доходи державного бюджету від імпортних товарів – зокрема, доходи від імпортного ПДВ.

Нагадаємо, що саме ПДВ на імпортні товари одночасно є і найбільшим наповнювачем державного бюджету (план на 2020 р. – 349,5 млрд. грн.), і найбільш проблемною статтею доходів держбюджету за минулий рік (за 11 місяців 2019 р. доходи по імпортному ПДВ було недовиконано на 36,6 млрд. грн.). При цьому, як згадують автори листа, ще "донедавна зусилля митних органів були спрямовані на протидію переміщенню товарів паралельного імпорту. В результаті митниці були перевантажені" відстеженням величезної кількості найменувань товарів і зупиняли оформлення цілком легальної оригінальної продукції. Проте в листопаді 2019 р. набрав чинності закон щодо захисту прав власності при переміщенні товарів через митний кордон, який наблизив митне законодавство України до практики Євросоюзу і сконцентрував увагу митниці на боротьбі з фальсифікатом, а не оригінальними товарами. Наступним етапом у цьому напрямі і став законопроект №2255, розроблений першим віце-спікером Русланом Стефанчуком та групою народних депутатів. 4 грудня 2019 р. законопроект №2255 було прийнято в першому читанні конституційною більшістю голосів. "Звертаємося щодо сприяння якнайшвидшому прийняттю законопроекту №2255 у частині закріплення в Україні міжнародного принципу вичерпання прав на торговельні марки. Такий підхід є ознакою здорової конкуренції, це стимулюватиме легальну підприємницьку діяльність через лібералізацію міжнародної торгівлі та усунення дискримінаційних перешкод і бар’єрів на шляху до доступності товарів", - заявили керівники найбільших торговельних мереж України.





