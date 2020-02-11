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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) Донбас (15255) мінські угоди (1712)

 Мені здається, що РФ готова думати над уточненням "Мінська". Упевнений, що припинення війни стане для неї "перемогою над собою", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація готова "думати" над уточненням тексту Мінських домовленостей, а припинення війни на Донбасі стане перемогою і для самої РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я називаю це "гнучкістю Мінська". Всі повинні зрозуміти. Мені здається, що Німеччина і Франція це зрозуміли. Мені здається, я відчув настрій, що Росія готова про це думати. На жаль, воно так звучить заплутано і дипломатично, але готова про це думати. Це вже хоч ниточка, можливість про це говорити, що слухайте, так, як там записано, воно не працює", - сказав він.

Зеленський зазначив, що дискусії про порядок виконання Мінських угод в їх нинішньому вигляді або дуже сильно розбурхують суспільство всередині України, або дуже сильно не влаштовують Росію, або поза підходами Німеччини і Франції, які наполягають, що "хай буде все за Мінськом".

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"І мені здається, що на останній зустрічі ми зрушили. Ми не припинили вогонь, зрозуміло, це мінус, ми отримали людей - це плюс. Але це все одно такий баланс, це не перемога, перемога в питанні війни - це кінець війни, це мир, це перемога, точно, для всіх. Я впевнений, чесно, я не знаю, чи впевнена в цьому Росія, але я впевнений, що це перемога для Росії - кінець війни. Це для них перемога, не над Україною, а над собою. Я в цьому впевнений", - вважає він.

Як повідомлялося раніше, у президента Володимира Зеленського сподіваються на кроки до проведення місцевих виборів в ОРДЛО вже в жовтні цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175020
 
 
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"Уточнение по путински" это первым делом расширение "ДНР и ЛНР" под тем или иным соусом до админ границ Луганской и Донецкой областей в составе Украины под полным контролем РФ с правом вето на все политические и экономические вопросы. Отказ ( фактически) от курса на ЕС и НАТО. с последующим превращении Украины в федерацию ( конфедерацию с "республиками" в Харькове, Одессе и т.д.) и постепенная интеграция с РФ. Зеленский или похож на героев своих выступлений в квартале или же все делает осознанно.
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Нужно новые санкции создавать при первой мозможности как Порох делал и не то что Донбасс будет возвращён а и Крым с репарациями а этот олень ...
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Після "побєди над собой" росія "платитиме контрібуцію сама собі". Перекладатиме гроші з лівої кишені в правую. Це називається "оговоркі по фрейду": зєлєнскій не може приховати свою дрібну гендлярську натуру. Якщо для нього #какаяразніца хохол ти чи рускій, то назвавши всіх хохлів рускімі, якраз і получається "побєда над собой".
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воно як той динамік в радіо що в вуха нашептали то воно і озвучуе
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Вова, негайно здай аналізи! А то здається, що нещодавно вилучену наркоту ти утилізував "в одне рило" і тепер тебе просто пре! Йому, курва, здається! А адекватним людям здається, що ти не тілько до кінця преЗЕденства не досидиш, але й з високою ймовірністю помреш не своєю смертю
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вот придурок
рашка уже тридцатый год думает.....
и делает...
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Потерпілий геть ********... Дійсно тре провести психіатричну експертизу... Він стверджує, що Росія бажає себе перемогти... Хай везуть в Олексендрівку... - тут, під Одесою... Може відразу й лоботомію зроблять...
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Ще колись Барабаш, Васюта,Безпалий, Цицюра та інші також так думали і повели за собою своїх козаків і народ, проти інших козаків на боці московітів. І що воно вийшло? Почитайте історію. Московіту не можна вірити зовсім, навіть зустрічатися один на один не можна - обдурить і загубить. Тільки з "понятими", як Німеччина, США, Канада, Франція... Один на один - ні, обрурять і зроблять тебе винним.
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РФ готова думать... Сама фраза уже режет слух. Думать она не может. Только рефлексы, причём - низменные. Они снедаемы страстями. Порочными (с) Кин-дза-дза
Мені здається, що РФ готова думати над уточненням "Мінська". Упевнений, що припинення війни стане для неї "перемогою над собою", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2201
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Мао переворачивается в гробу. Сборник его цитат померк. Очередь за учением чучхэ?
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