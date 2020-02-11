 Новий законопроєкт від "слуги народу" Ткаченка "Про медіа" наближає нас до закону Путіна про "суверенний інтернет", - журналістка Бацман

Про це Бацман написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Виявляється, законопроєкт Бородянського з надзвичайними штрафами і кримінальними термінами для журналістів був витонченим відволікаючим маневром. Поки всі накинулися на цю червону ганчірку, Олександр Ткаченко без шуму і пилу зареєстрував свій законопроєкт, який наступного тижня вже мають голосувати в першому читанні. Називається він "Про медіа". По суті своїй законопроєкт наближає нас до закону Путіна про "суверенний інтернет" і дає можливість державі запустити лапу в сферу інтернету, цензурувати сайти і блогерів", - написала редакторка сайта "Гордон".
За її словами, законопроєкт займає майже 200 сторінок "густого тексту".
"Розрахунок авторів на те, що не тільки "слуги" в Раді не будуть його вивчати, а натиснуть кнопки за командою, а й на те, що у журналістів теж не дійдуть руки все це прочитати і перевести з юридичної на людську, не виправдався", - зазначила Бацман.
За її словами, видання "Гордон" поспілкувалася з трьома медіаекспертами, які проаналізували цей законопроєкт. Вона підсумувала їхні висновки таким чином:
- Нацрада з питань телебачення і радіомовлення - це завжди політичний орган, який створений для того, щоб влада (будь-яка) кошмарила телеканали, намагаючись зробити їх більш лояльними до цієї самої влади. Запитайте у будь-якого телевізійника, скільки сил і часу, а головне грошей, займає у них процес бодання з Нацрадою. Розмова коротка: будеш сперечатися - відберемо ліцензію. І замість того, щоб оптимізувати цю опцію, унеможлививши політичні переслідування з боку Нацради, законопроєкт "Про медіа" роздуває повноваження цього монстра до максимуму: друковані ЗМІ, інтернет-ЗМІ і блогери тепер теж під його всевидющим оком. Але якщо телеканали в Україні - це дуже витратна історія, утримувати яку поки під силу тільки олігархам, то саме у сфері інтернет-ЗМІ через те, що там можливо працювати в нуль або навіть у плюс, є багато сайтів, які не контролюються олігархами або політиками, які створюють самі журналісти, і які у своїй роботі керуються тільки журналістськими стандартами та етикою. Якщо законопроєкт "Про медіа" запрацює, будь-якому сайту буде потрібно утримувати штат з юристів і моніторників для спілкування з Нацрадою. А враховуючи, що ринок реклами в Україні в зародковому стані, неолігархічні ЗМІ просто не витягнуть це фінансово.
- Щоб потрапити в немилість до Нацради, можна навіть особливо не старатися, в законопроєкті Ткаченка виписано кілька десятків пунктів через які на вас можуть наїхати: від "мови ворожнечі" до безпосередньо мови; від вашої фінансової звітності до інтерв'ю з людьми зі списку "небезпечних для національних інтересів і медіапростору". Зрозуміло, що моніторити тисячі сайтів і блогерів при владі сил не вистачить, тому закон можна використовувати суто, як кийок проти свободи слова. Нацрада йде в суд, суд, згідно із законопроєктом за скороченою процедурою розглядає справу проти вас і протягом двох днів виносить рішення про блокування вашого сайту. Далі як хостинг або провайдери будуть це рішення втілювати в життя - питання. Але зрозуміло, що навіть частково заблокований сайт - втрачає позиції в гуглі, втрачає читачів, втрачає рекламодавців. А щоб відновитися, прискорена процедура не передбачена - до суду в загальному порядку. Тобто, як завжди, справа може тягнутися роками? Що це означає на практиці? Що вас, як ЗМІ, більше немає. Якщо ваш інвестор не олігарх, готовий зазнавати будь-які фінансові втрати, вважайте, що вас закрили назавжди. Або в іншому випадку все доведеться починати спочатку.
- Нацрада з суперповноваженнями буде складатися з 8 осіб: чотири від президента і чотири від більшості ВР. Збалансований незаангажований склад, так?
- Список приводів, за якими до вас може прилетіти лист щастя від Нацради (у мене відразу виникає аналогія з листами від Роскомнагляду, для якого звична практика вимоги негайно видалити контент, що суперечить кремлівській політиці, інакше - блокування), величезний. Як результат, виникне пласт тем (історичних, ідеологічних, політичних) і героїв, яких журналістам чіпати або брати інтерв'ю у них - собі ж дорожче. Цензура, породжує самоцензуру.
- Найпрекрасніше в цьому законопроєкті те, що за розмахом він - чисті Нью-Васюки. Тому що виписаний він так туманно, що регулювати Нацрада тепер може і будь-якого лідера громадської думки. Тобто щупальця свої вона збирається запустити у ваш особистий ютуб-канал, фб або телеграм-сторінку, щоб розповісти вам, що ви можете говорити, як і якою мовою. Так-так, це не жарт. Це офіційний документ".
Бацман зазначає, що війну з журналістами не вдалося виграти жодній владі в жодній країні світу. "Щоб не бути лузерами, краще її не починайте", - додала вона.
"Дорогі нардепи дев'ятого скликання, більшість з вас не читає те, за що вам говорять натискати на кнопочки в сесійній залі. Багато з вас, хто таки читає, все одно не розуміє суті. Не біда. Прочитайте хоча б три інтерв'ю про законопроект "Про медіа" в першому коментарі до цього посту і будьте розумними. Не голосуйте за цей закон. Є речі, від яких неможливо відмитися навіть найдорожчим милом. Все життя буде переслідувати запах. Прочитайте ці три інтерв'ю про законопроект "Про медіа" і будьте мудрими. Пподумайте про себе. Завтра ви не будете владою. Хто захистить вас?" - зазначила головна редакторка сайту "Гордон".
Все самые интересные события происходят,а ярая переживательница за Украину из Германии которая правила бал на цензоре в части камментов куда то провалилась.
Петька подгребает: "Василь Иванович не могу больше!"
Чапай: "Терпи, Петька, терпи казак, атаманом будешь!"
Проплыли 500 метров.
Петька подгребает: "Василь Иванович, ну не могу больше!"
"Терпи, казак, атаманом будешь!"
Осталось до противоположного берега 50 метров...
Петька: "Ну не могу!"
Чапай: "Ну ладно, Петька, уговорил, поплыли обратно!"
Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ
Екатерина РещукКатерина Рещук, Соня ЛукашоваСоня Лукашова
Коллаж Андрея Калистратенко
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Вторник, 11 февраля 2020, 06:03
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На початку 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту презентувало свій законопроєкт "про дезінформацію". Серед різноманітних нововведень команда Володимира Бородянського пропонує серйозні покарання за поширення дезінформації.
"Українська правда" вирішила нагадати посадовцям, як вони самі поширювали неправду, і приміряти на них мільйонні штрафи та тюремні терміни, які вони готують для журналістів. Генштаб vs ОБСЄ. Неправда про припинення обстрілів на Донбасі
Ввечері 1 жовтня 2019 року президент Зеленський зібрав журналістів на екстрений пресбрифінг та повідомив, що Тристороння контактна група домовилась розвести війська на ділянках у Петрівському та Золотому.
Частину українців таке рішення обурило - мовляв, розведення - це початок капітуляції перед Росією. Щоб цьому завадити, до Золотого навіть приїхав Андрій Білецький разом з Нацкорпусом.
Важливо, що обов'язковою умовою для відведення українських бійців та зброї було дотримання режиму тиші на ділянці розведення протягом 7 днів. Факт спокою на ділянці мала підтвердити місія ОБСЄ.
Через невпинні обстріли розведення декілька разів переносили, проте 29 жовтня таки розпочали цей процес.
"У Золотому останній обстріл був 18 жовтня, за інформацією СММ, тобто десять днів тому. Сім днів ми витримали і почали розведення", - сказав тоді міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
У штабі ООС підтвердили дотримання режиму тиші протягом останнього тижня.
Однак і слова міністра, і заява Штабу суперечили попереднім офіційним даним ООС, де чорним по білому написано, що 26 жовтня, тобто за 3 дні до розведення, бойовики обстріляли українські позиції з кулеметів та стрілецької зброї в зоні розведення неподалік Золотого-4.
(Місто Золоте складається з п'яти мікрорайонів-селищ, які позначаються номерами. Золоте-4 розташоване безпосередньо на лінії розведення - УП).
Одразу після появи новини "Української правди" із заголовком "Розведення відбувається всупереч обстрілам" на редакцію виходили представники Офісу президента і наполегливо "рекомендували" зняти або спростувати інформацію.
Через кілька годин після відмови УП знімати новину в штабі ООС вийшли з повідомленням. Там пояснювали суперечливі відомості таким розмитим формулюванням: "факт обстрілів не знайшов підтвердження, їх не зафіксувала СММ ОБСЄ". За офіційною інформацією місії, останній обстріл в районі Золотого-4 дійсно відбувся 18 жовтня.
Але журналісти УП знайшли ще одне зведення зі штабу ООС, яке вдруге поставило під сумнів цю дату. Адже окрім обстрілів 26 жовтня у повідомленнях військових згадувались ще обстріли 22 жовтня.
І тут або штаб двічі вигадав збройні атаки бойовиків, або вони таки були, але Банкова не хотіла їх помічати, бо втілювала в життя політичне рішення - розведення військ за будь-яку ціну.
Покарання
Систематичне розповсюдження дезінформації, що становить загрозу національній безпеці: штраф у розмірі 5-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів - від 85 до 170 тисяч гривеньабо виправні роботи від 1 до 2 років
Посольство України в Ірані. Причини авіакатастрофи літака МАУ
Boeing 737 авіакомпанії "МАУ" вранці 8 січня вилетів з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. А вже за 6 хвилин сталася найбільша катастрофа української цивільної авіації - у літак влучила іранська військова ракета. На борту Boeing загинуло 176 людей, серед яких було 11 українців - 9 членів екіпажу та 2 пасажири.
У перші години і навіть дні інформаційний простір захлеснула хвиля припущень та версій стосовно причин аварії. Незабаром після трагедії з повідомленням вийшло посольство України в Ірані.
У тексті йшлося:
"За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається".
Дуже швидко повідомлення на сторінці посольства було переписано, новий текст мав протилежний зміст:
"Інформація щодо причин авіакатастрофи з'ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру".
Необачні висновки посольства щодо причин катастрофи "МАУ" можна було б пояснити хаосом, який панував в інформполі після катастрофи. Якби не подальші події.
За тиждень після катастрофи глава РНБО Олексій Данілов розповів, що заява посольства була санкціонована відомством і опублікована для того, щоб налагодити співпрацю з іранською владою. Данілов навіть запевнив, що готовий за це відповідати.
Про те, що повідомлення було узгоджене, вочевидь, не знав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який вибачився перед українцями за дії дипломатів і пояснив їх помилкою та "реакцією в стані шоку".
Що стало причиною дезінформації посольства - шок, домовленість з РНБО або страх перед іранцями, зараз невідомо. Також невідомо, що завадило різним представникам влади розібратися і вийти з поясненням, а не озвучувати протилежні одна одній теорії.
Покарання
Поширення дезінформації щодо нацбезпеки без її спростування: штраф розміром у 2 тисячі мінімальних заробітних плат - 9,446 млн грн
Незбереження запису або примірника матеріалу (видалене повідомлення): штраф у розмірі 5 МЗП - 23 615 гривень
Зеленський, Єрмак, ОПУ. Поїздка в Оман
На момент авіакатастрофи МАУ в Ірані президент Зеленський перебував у іншій країні Близького Сходу - Омані. Історія цієї поїздки глави держави досі вкрита таємницями.
Спочатку президент з родиною на новорічні свята відпочивав на гірськолижному курорті Буковель. Проте перебування у Карпатах було недовгим - вже 5 січня Зеленські таємно прилетіли до теплого Оману. В одному з дорогих готелів президента і підловили папараці.
Вже після публікації у ЗМІ інформація про поїздку з'явилась і на сайті глави держави. Там йшлося, що в Омані у Зеленського передбачені зустрічі на найвищому рівні, де обговорять економічні відносини та міжнародні інвестиції.
Озвучена Банковою мета візиту виглядає непереконливо, адже напередодні поїздки про неї не було жодної інформації, а про зустрічі "на найвищому рівні" стало відомо лише постфактум - коли президента вже "упіймали на гарячому".
Вранці 8 січня сталася іранська катастрофа літака МАУ, і офіс президента повідомив, що Зеленський терміново повертається в Україну.
Однак термінове повернення затягнулося майже на добу. Літак з президентом прилетів у Київ приблизно о 3-ій ночі 9 січня.
Затримку з поверненням помічник Зеленького Андрій Єрмак пояснив тим, що повітряний коридор між країнами був обмежений, а президент прилетів настільки швидко, наскільки це було можливим.
Але згодом журналісти з'ясували, що насправді можливо було повернутись і швидше.
У цей же час в Омані перебував літак депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука. Навіть існували припущення, що він привіз на перемовини до президента України російських високопосадовців. Однак в ОП цей факт заперечують.
Журналісти з'ясували, що борт Медведчука зміг вилетіти з Оману вже за кілька годин після трагедії в Ірані і на 9 годин раніше за Зеленського.
Покарання
Поширення дезінформації без спростування: штраф у 2 тисячі МЗП - 9,446 млн грн
СБУ. "Міністр ДН