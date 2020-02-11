 Новий законопроєкт від "слуги народу" Ткаченка "Про медіа" наближає нас до закону Путіна про "суверенний інтернет", - журналістка Бацман

Про це Бацман написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, законопроєкт Бородянського з надзвичайними штрафами і кримінальними термінами для журналістів був витонченим відволікаючим маневром. Поки всі накинулися на цю червону ганчірку, Олександр Ткаченко без шуму і пилу зареєстрував свій законопроєкт, який наступного тижня вже мають голосувати в першому читанні. Називається він "Про медіа". По суті своїй законопроєкт наближає нас до закону Путіна про "суверенний інтернет" і дає можливість державі запустити лапу в сферу інтернету, цензурувати сайти і блогерів", - написала редакторка сайта "Гордон".

За її словами, законопроєкт займає майже 200 сторінок "густого тексту".

"Розрахунок авторів на те, що не тільки "слуги" в Раді не будуть його вивчати, а натиснуть кнопки за командою, а й на те, що у журналістів теж не дійдуть руки все це прочитати і перевести з юридичної на людську, не виправдався", - зазначила Бацман.

За її словами, видання "Гордон" поспілкувалася з трьома медіаекспертами, які проаналізували цей законопроєкт. Вона підсумувала їхні висновки таким чином:

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення - це завжди політичний орган, який створений для того, щоб влада (будь-яка) кошмарила телеканали, намагаючись зробити їх більш лояльними до цієї самої влади. Запитайте у будь-якого телевізійника, скільки сил і часу, а головне грошей, займає у них процес бодання з Нацрадою. Розмова коротка: будеш сперечатися - відберемо ліцензію. І замість того, щоб оптимізувати цю опцію, унеможлививши політичні переслідування з боку Нацради, законопроєкт "Про медіа" роздуває повноваження цього монстра до максимуму: друковані ЗМІ, інтернет-ЗМІ і блогери тепер теж під його всевидющим оком. Але якщо телеканали в Україні - це дуже витратна історія, утримувати яку поки під силу тільки олігархам, то саме у сфері інтернет-ЗМІ через те, що там можливо працювати в нуль або навіть у плюс, є багато сайтів, які не контролюються олігархами або політиками, які створюють самі журналісти, і які у своїй роботі керуються тільки журналістськими стандартами та етикою. Якщо законопроєкт "Про медіа" запрацює, будь-якому сайту буде потрібно утримувати штат з юристів і моніторників для спілкування з Нацрадою. А враховуючи, що ринок реклами в Україні в зародковому стані, неолігархічні ЗМІ просто не витягнуть це фінансово.

Щоб потрапити в немилість до Нацради, можна навіть особливо не старатися, в законопроєкті Ткаченка виписано кілька десятків пунктів через які на вас можуть наїхати: від "мови ворожнечі" до безпосередньо мови; від вашої фінансової звітності до інтерв'ю з людьми зі списку "небезпечних для національних інтересів і медіапростору". Зрозуміло, що моніторити тисячі сайтів і блогерів при владі сил не вистачить, тому закон можна використовувати суто, як кийок проти свободи слова. Нацрада йде в суд, суд, згідно із законопроєктом за скороченою процедурою розглядає справу проти вас і протягом двох днів виносить рішення про блокування вашого сайту. Далі як хостинг або провайдери будуть це рішення втілювати в життя - питання. Але зрозуміло, що навіть частково заблокований сайт - втрачає позиції в гуглі, втрачає читачів, втрачає рекламодавців. А щоб відновитися, прискорена процедура не передбачена - до суду в загальному порядку. Тобто, як завжди, справа може тягнутися роками? Що це означає на практиці? Що вас, як ЗМІ, більше немає. Якщо ваш інвестор не олігарх, готовий зазнавати будь-які фінансові втрати, вважайте, що вас закрили назавжди. Або в іншому випадку все доведеться починати спочатку.

Нацрада з суперповноваженнями буде складатися з 8 осіб: чотири від президента і чотири від більшості ВР. Збалансований незаангажований склад, так?

Список приводів, за якими до вас може прилетіти лист щастя від Нацради (у мене відразу виникає аналогія з листами від Роскомнагляду, для якого звична практика вимоги негайно видалити контент, що суперечить кремлівській політиці, інакше - блокування), величезний. Як результат, виникне пласт тем (історичних, ідеологічних, політичних) і героїв, яких журналістам чіпати або брати інтерв'ю у них - собі ж дорожче. Цензура, породжує самоцензуру.

Найпрекрасніше в цьому законопроєкті те, що за розмахом він - чисті Нью-Васюки. Тому що виписаний він так туманно, що регулювати Нацрада тепер може і будь-якого лідера громадської думки. Тобто щупальця свої вона збирається запустити у ваш особистий ютуб-канал, фб або телеграм-сторінку, щоб розповісти вам, що ви можете говорити, як і якою мовою. Так-так, це не жарт. Це офіційний документ".

Бацман зазначає, що війну з журналістами не вдалося виграти жодній владі в жодній країні світу. "Щоб не бути лузерами, краще її не починайте", - додала вона.

"Дорогі нардепи дев'ятого скликання, більшість з вас не читає те, за що вам говорять натискати на кнопочки в сесійній залі. Багато з вас, хто таки читає, все одно не розуміє суті. Не біда. Прочитайте хоча б три інтерв'ю про законопроект "Про медіа" в першому коментарі до цього посту і будьте розумними. Не голосуйте за цей закон. Є речі, від яких неможливо відмитися навіть найдорожчим милом. Все життя буде переслідувати запах. Прочитайте ці три інтерв'ю про законопроект "Про медіа" і будьте мудрими. Пподумайте про себе. Завтра ви не будете владою. Хто захистить вас?" - зазначила головна редакторка сайту "Гордон".

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