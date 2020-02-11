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 Політика України
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Все про:Арахамія (226) Богдан Андрій (246) Єрмак Андрій (80)

 У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що результатом звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента України і призначення на цю посаду радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака буде те, що зовнішній політиці приділятиметься більше уваги.

"Єрмак традиційно займався зовнішньополітичними питаннями. Найімовірніше, буде десь в цей бік зміна", - сказав Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він наголосив, що Єрмак не є новою людиною в команді і принципових змін у політиці чекати не варто.

"Він (Єрмак. - Ред.) для нас не новий абсолютно, так, просто на новій посаді. Я думаю, що з погляду звичайних людей, які гуляють вулицею, особливо нічого не зміниться (після зміни глави Офісу Президента. - Ред.) в цьому плані. У нас є програма партії, програма уряду - це і є підґрунтя, на яке потрібно орієнтуватися, а люди можуть змінюватися", - сказав глава фракції.

Читайте: Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази

Водночас він сказав, що не знає про перспективи кар'єри Богдана. "Чесно, для мене це була новина, що це станеться так швидко. Це була свіжа новина, зі ЗМІ, по суті. Тому подивимося", - сказав Арахамія.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу Президента Андрія Богдана і призначив на цю посаду Андрія Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175018
 
 
 Топ коментарі
 
про "партию" - очень солидно прозвучало..
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Прямо таки лозунг из совкового прошлого « ВОПЛОТИМ ПРОГРАММУ ПАРТИИ , И ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЖИЗНЬ», или «ПАРТИЯ НАШ РУЛЕВОЙ» .
Совок так и прет из этого парня .
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Слюшай, АРА! А как там Рома Иванисов поживает?
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Слюшай, АРА! А как там Рома Иванисов поживает?
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у нас есть партитура... а ... могут меняться...
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про "партию" - очень солидно прозвучало..
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приберiть цього чебурека куди-небудь. от жеж...

в ЗеМандi взагалi є хоч одна пристойна людина?
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Як защебетав! Зебіли, ви справді голосували за совок 2.0?
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от них никто 9 месяцев как раз и не может добиться программы партии и правителсьтва У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 4729

Ты суслика видишь?
Нет!
И я нет! А он есть!!! (С) У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 4729
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бойся гнева женщины, в постели преЗЕдента видавшую ))))
У нас есть программа партии и правительства, а люди могут меняться, - "слуга народа" Арахамия об увольнении Богдана и назначении Ермака - Цензор.НЕТ 6959
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Прямо таки лозунг из совкового прошлого « ВОПЛОТИМ ПРОГРАММУ ПАРТИИ , И ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЖИЗНЬ», или «ПАРТИЯ НАШ РУЛЕВОЙ» .
Совок так и прет из этого парня .
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Два сочинских однояйцевых брата -акробата. У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 2728 У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 4373
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Этого неуча Богдана вообще нельзя было /и не законно/ назначать руководителем АП!
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Андрій Богдан і зміна адреси Офісу президента - черговий пшик. У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 1964
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КРАСТИ - БРЕХАТИ - МАНІПУЛЮВАТИ...- це ваші засади..., а через 4, 5 роки про вашу "партію", ми будем дізнаватись тільки із новин кримінального блоку... У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 985, але це за однієї умови...
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Ой десь вже це "программа партіі і правітєльства" було... В одній найвеличнішій і наймогутнішій країні світу, де всі жили як у Бога за коміром! Нащастя, нема вже тієї країни, але її викидень псує життя всім сусідам і не тільки...
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У нас есть программа партии и правительства согласованная с олигархами и утвержденная ******- "слуга народа" Арахамия
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У вас всё просрать программа и янилохам что-то залить
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А у Богдана шея длинная и он не может водку пить. Замість шаурми від Богдана буде Біг-Мак від Єрмака.
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А чому Єрмака?- Могли б прямо Суркова запросити і призначити.
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Так уже зразу призначали б Суркова, чим не кандидат? Напряму все робив би, а так через Єрмака. Один Єрмак Сибір ложив до чобота московітів, іншимй хоче Україну....Але я можливо помиляюся, краще я в помилявся.
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