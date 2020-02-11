 Вибори на Донбасі можливі цієї осені, але лише після виведення іноземних збройних формувань, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Президент зазначив, що "місцеві вибори, які проходять одночасно по всій країні, об'єднують країну. Це важливий для мене символ".
Він підкреслив також, що "вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань".
"Наскільки це ймовірно? Якщо ми домовимося, все одно треба буде десь місяці три, як мінімум, для того щоб там на місці гарантувати безпеку для всіх - і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів".
"Я чомусь вірю, що це можливо, є чомусь таке відчуття", - сказав глава держави.
За його словами, багато що стане зрозуміло після саміту "нормандської четвірки", який запланований на квітень.
"Якщо там буде знову топтання на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази", - сказав президент.
Говорячи про обмін утримуваних осіб, Зеленський зазначив, що "там довгі списки, їх треба розбивати".
"По той бік близько 200 наших, у нас тут десь 175-180. А це означає, що за один раз їх повернути неможливо через підготовку документів. Тому це процес буде ділитися на кілька обмінів", - сказав він.
На думку президента, заморожування конфлікту "нічим не буде відрізнятися від того, що зараз відбувається".
"Розведення по всій лінії - це довгий процес, який займе багато років. Настільки довгий, що навряд чи хтось із лідерів "Нормандії" залишиться на своєму місці", - сказав він.
Головне, про що треба думати, вважає глава Української держави, - це "про людей, які там живуть у війні, і про тих, хто виїхав, але хоче повернутися".
"На окупованій території багато людей, які хочуть, щоб їх не кинули і тому ми зобов'язані спробувати домовитися", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше тепер уже глава ОП Андрій Єрмак заявив, що питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів по всій території України, включно з окупованими окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), може з'ясуватися на наступній зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), запланованої на квітень 2020 року.
Дай, Боже, щоб я помилялась.(((
Портнов и на эту роль годится, он представительный.
Латвию, Турцию, Гондурас?...КОГО ???
почему не назвать открытым текстом страну - агрессора и воровку (Крым, не коробка спичек)
Будет, будет у Портнова своя армия.
Шо оно несет? То есть хлопци там сидят потому что тебе некогда "подготовить документьі"?
Він заявив дуже прості речі: 1) будь-які розмови про відведення військ чи вибори мають починатися ЛИШЕ після року без жодного пострілу (адже найперший пункт Мінських угод - ПОВНЕ припинення вогню).
2) Якщо не виходить - треба відгороджуватися від цієї ракової пухлини колючим дротом і мінними полями. Закривати всі пункти пропуску, не виплачувати ніякі пенсії, перекрити воду і електрику.
Звичайно, заманливо втягути назад до України, пару мільйонів упоротого антиукраїнського, та ще й антипорошенківського електорату.
Але ж це одночасно означає, і привести сюди армію прихильників русского *****.
А у ***** є свої рєбята на пости президентів і олігархів НА малороссіі.
То есть "народная милиция" будет легализована?
Так держать, Портнову, будущему президенту Украины, нужна своя армия.
А то мы не знали, "бубока'", откуда Квартал финасируют.
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конгеніально, вибори цієї осені, а потім процес розведення, що триватиме роками!