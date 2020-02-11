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 Політика України
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Все про:вибори (4905) Зеленський (4453) Донбас (15255)

 Вибори на Донбасі можливі цієї осені, але лише після виведення іноземних збройних формувань, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні, але він не відкидає заморожування конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що "місцеві вибори, які проходять одночасно по всій країні, об'єднують країну. Це важливий для мене символ".

Він підкреслив також, що "вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань".

"Наскільки це ймовірно? Якщо ми домовимося, все одно треба буде десь місяці три, як мінімум, для того щоб там на місці гарантувати безпеку для всіх - і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів".

"Я чомусь вірю, що це можливо, є чомусь таке відчуття", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський

За його словами, багато що стане зрозуміло після саміту "нормандської четвірки", який запланований на квітень.

"Якщо там буде знову топтання на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази", - сказав президент.

Говорячи про обмін утримуваних осіб, Зеленський зазначив, що "там довгі списки, їх треба розбивати".

"По той бік близько 200 наших, у нас тут десь 175-180. А це означає, що за один раз їх повернути неможливо через підготовку документів. Тому це процес буде ділитися на кілька обмінів", - сказав він.

На думку президента, заморожування конфлікту "нічим не буде відрізнятися від того, що зараз відбувається".

"Розведення по всій лінії - це довгий процес, який займе багато років. Настільки довгий, що навряд чи хтось із лідерів "Нормандії" залишиться на своєму місці", - сказав він.

Головне, про що треба думати, вважає глава Української держави, - це "про людей, які там живуть у війні, і про тих, хто виїхав, але хоче повернутися".

"На окупованій території багато людей, які хочуть, щоб їх не кинули і тому ми зобов'язані спробувати домовитися", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше тепер уже глава ОП Андрій Єрмак заявив, що питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів по всій території України, включно з окупованими окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), може з'ясуватися на наступній зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), запланованої на квітень 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175014
 
 
 Топ коментарі
 
Когда выборы Президента ?
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Воаочка робить все, щоб вони відбулися цього року. У мене "такоє ощущєніє".
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Из каких иностранных стран эти формирования?
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Воаочка робить все, щоб вони відбулися цього року. У мене "такоє ощущєніє".
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Щас. Х**ло прямо разбежался выводить.
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А чо нет? Скажет, "войск нет". ОБСЕ подтвердит.
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Сумно, але думаю, що це були останні. Далі будуть призначення.
Дай, Боже, щоб я помилялась.(((
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Выборов больше не будет. Путин будет назначать губернатора малороссии.
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Тоже вариант.
Портнов и на эту роль годится, он представительный.
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Из каких иностранных стран эти формирования?
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известно каких. но озвучивать верховный правитель не велел.
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Иностранные войска можно только ВЫБИТЬ сами они не выйдут !!!
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Только полный контроль над границей--- тогда можно говорить о выборах . все остальное это предательство Украинского Народа
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Ага, и 10 лет карантина, чтобы дурь выветрилась. Но будет все наоборот. Зеля изменник.
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Фраза про ощущения мне очень не понравилась. "Чувствовать можно только х.. в попе" - старая поговорка. Президент, а он "очень умный президент", по Гончаруку, должен ЗНАТЬ. А эти все фрейдистко-эмоциональные штучки они для другой сферы деятельности - лицедейства. Туда же и общевыборный "символизм".
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Справжніх, сильних, потужних "ощущєній" у нього ще не було. Але я не виключаю, що вони будуть. По дорощідо Ростова.
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под словами "иностранных вооруженных формирований"...это он кого подразумевает?
Латвию, Турцию, Гондурас?...КОГО ???
почему не назвать открытым текстом страну - агрессора и воровку (Крым, не коробка спичек)
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Главное в том, что про "народную милицию", то есть "подшатнцев" - ни гуг-гу.
Будет, будет у Портнова своя армия.
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Т.е вывод незаконных формирований возможен за три месяца чтобы выборы провести, а развод на линии соприкосновения займет несколько лет? Это млять как, опять обдолбился?
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"Есть ощущения". Донбасс в дупу кольнул? Синестетический такой у нас гарант.
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Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий.
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))) разведение по всей линии это долгий многолетний процесс, а вывод руссошвайне уже возможен до этой осени?
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На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов

Выборы на Донбассе возможны этой осенью, но только после вывода иностранных вооруженных формирований, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6703

Шо оно несет? То есть хлопци там сидят потому что тебе некогда "подготовить документьі"?
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Щас ***** возьмет и выведет войска! Любой идиот уже давно понял, не для того ***** вводило войска, чтобы вывести их оттуда!
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От я не фанат партії Голос і лічно Славіка, але саме її представник Рахманін надав єдиний толковий рецепт поведінки на Донбасі.

Він заявив дуже прості речі: 1) будь-які розмови про відведення військ чи вибори мають починатися ЛИШЕ після року без жодного пострілу (адже найперший пункт Мінських угод - ПОВНЕ припинення вогню).
2) Якщо не виходить - треба відгороджуватися від цієї ракової пухлини колючим дротом і мінними полями. Закривати всі пункти пропуску, не виплачувати ніякі пенсії, перекрити воду і електрику.
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3) пять лет не ездить на кацапские вечеринки в Беларусь.
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Це само собою... А ще не мати з кацапами бізнесу, причому пофіг - це канхветна фабрика чи кінокомпанія...
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Очкуешь сказать расиянских потерпевший Зеленский?
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Для начала Зе может указать номер любого формирования российской армии, которое нужно вывести и его тут же выведут.
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Зараз ситуація для нинішніх, «І хочєтся і колється» .
Звичайно, заманливо втягути назад до України, пару мільйонів упоротого антиукраїнського, та ще й антипорошенківського електорату.
Але ж це одночасно означає, і привести сюди армію прихильників русского *****.
А у ***** є свої рєбята на пости президентів і олігархів НА малороссіі.
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А также вывода всех формирований набранных из коллабарантов. ( их там сколько 35-40 тысяч разных вооруженных формирований) Полная демилитаризация, сдача всего оружия ( включая рогатки и кухонные ножи), Перекрытие границы с РФ минимум на год и ввод в ОРДЛО 50 тысячный украинский корпус ВСУ, СБУ и МВД,. Потом судебные разбирательства , введение на 2 года военно гражданской администрации. А потом можно и о выборах поговорить, с запретом выдвигаться и голосовать лицам замешанным в связях с оккупантами на 10 лет.. А та обертка которую нам хотят всучить в виде показательного "вывода" нескольких сотен выходцев из РФ ( при том что там "счастливых" обладателей паспортов РФ уже десятки тысяч среди местной братвы) и пару эшелонов с техникой для ТВ картинки нас не устраивает. Кого мы хотим обмануть.. Самих себя разве.
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Перекрытие границы с РФ минимум на год? Полное перекрытие границы НАВСЕГДА!
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Що ти верзеш, лошара? 9 місяців на посаді, а так ні хрена і не поняв.
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"Выборы на Донбассе возможны этой осенью, но только после вывода иностранных вооруженных формирований, - Зеленский"

То есть "народная милиция" будет легализована?
Так держать, Портнову, будущему президенту Украины, нужна своя армия.
А то мы не знали, "бубока'", откуда Квартал финасируют.
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"Разведение по всей линии - это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" останется на своем месте", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3175014

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
конгеніально, вибори цієї осені, а потім процес розведення, що триватиме роками!
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А що ти, Вова, так обережно "іноземних"? Сциш сказати чиї там іхтамнєти? Так я тобі скажу: там регулярні російськіт війська і російськи найманці. Запам"ятовуй!
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Каждое слово сегодняшнего словесного недержания Зе подтверждает его моральное, интеллектуальное и политическое ничтожество. Сегодня в Кремле праздник, а в Украине горе.
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Осенью этого года, вполне возможно, большинство населения Лугандона станет российскими гражданами. О каких выборах там вообще может тогда идти речь? Или Зеленский с Ермаком готовы закрыть глаза и на то,что украинскую власть будут избирать российски граждане?
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Иностранные вооруженные формирования - это какие, украинские?
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Це не іноземні збройні формування - це московіти, які себе у 1721 році назвали росіянами, потомки орди.
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