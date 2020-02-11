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 Волонтери "Мега-Поліграфа" збирають кошти на обігрівачі, газові балони і комп'ютери для воїнів на Донбасі

Волонтерська група "Мега-Поліграф" готується до виїзду на фронт у кінці лютого. Відремонтований автомобіль швидкої допомоги вже готовий до передачі воїнам.

Про це волонтери повідомляють на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поточні потреби: акумулятори 75 і 140 А/год, пуско-зарядний 12/24*140А/год(FORTE CD-420FP і вище), 4 колеса БЦ 54, лопати/кирки, сокири/колуни/пилки, бензопили, по 2 набори ключів і головок, 300 м кабелю СІП4 2*25, тепловентилятори та обігрівачі - багато, антифриз, блок циліндрів ЗІЛ131 (зварювання не допомогло), холодильник, плівка і вінілові банери, газові балони - 5, 27 і 50 л, ближче до виїзду - ДТ 600 л, 2 комп'ютери або ноути (невисокого рівня - для роботи з документами) + принтер. Як і раніше нічого не знайшли за заявкою травматологів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потрібні також артроскопічна стійка, ортопедичний інструмент: дриль, апарати зовнішньої фіксації, осцилювальна пилка, пластини, гвинти, стрижні, тейпи, ортези. Можна вживане.

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"Хочеш допомогти ?!

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Волонтери Мега-Поліграфа збирають кошти на обігрівачі, газові балони і компютери для воїнів на Донбасі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175012
 
   
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Так сходи в армию, из окопа потом напишешь как в танчики наигрался.
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Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе

.. а зелина челядь, тем временем, себе премии 5-окладные выписывает. Нужно сообщить президенту. Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4306
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а порохосрань клянётся что пеця за свои всю армию отстроил и одел и обул, а тут раз и всё по новой
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Зебильное, где ты видишь хоть слово про одежду и обувь?
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в нынешних условиях все нужно делать очень тихо, потому, что сейчас понаедут всякие рябошапки и всех арестуют.....
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