 Призначення Бабікова заступником голови ДБР - демонстрація впливу реваншистів, які чекають посадок противників Януковича, - Луценко

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексгенпрокурор Юрій Луценко.

"Це (призначення в ДБР. - Ред.) було зроблено саме тому, що він пов'язаний з одіозним захистом Януковича. Це демонстрація впливу реваншистів, які щиро хочуть посадити всіх, хто не дав Януковичу здати країну Москві", - сказав Луценко.

При цьому, він зауважив про професійні якості Бабікова.

"Бабіков, до речі, мені видався професійним юристом. Але навіть самі працівники ДБР просто вражені і запитують: невже не було іншої фахової, але не настільки пов'язаної з одіозним захистом Януковича людини?" - наголосив ексгенпрокурор.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначений заступник голови ДБР Бабіков в 2019 році вимагав покарання для слідчих у справах Майдану. ДОКУМЕНТ

Як відомо, 20 січня 2020 року Олександр Бабіков був призначений першим заступником керівниці Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової. Адвокатка Євгенія Закревська поширила документи, які свідчать про те, що Бабіков був адвокатом Януковича-втікача. Зі свого боку у відеозверненні керівниця ДБР назвала відповідну інформацію "маніпуляцією".

Як повідомлялося, в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності. Генпрокуратура передала в ДБР понад 20 проваджень.