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Все про:Луценко (3091) ДБР (858) Бабіков (19)

 Призначення Бабікова заступником голови ДБР - демонстрація впливу реваншистів, які чекають посадок противників Януковича, - Луценко

Призначення колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова першим заступником голови Держбюро розслідувань є демонстрацією реваншу представників режиму Януковича.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексгенпрокурор Юрій Луценко.

"Це (призначення в ДБР. - Ред.) було зроблено саме тому, що він пов'язаний з одіозним захистом Януковича. Це демонстрація впливу реваншистів, які щиро хочуть посадити всіх, хто не дав Януковичу здати країну Москві", - сказав Луценко.

При цьому, він зауважив про професійні якості Бабікова.

"Бабіков, до речі, мені видався професійним юристом. Але навіть самі працівники ДБР просто вражені і запитують: невже не було іншої фахової, але не настільки пов'язаної з одіозним захистом Януковича людини?" - наголосив ексгенпрокурор.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначений заступник голови ДБР Бабіков в 2019 році вимагав покарання для слідчих у справах Майдану. ДОКУМЕНТ

Як відомо, 20 січня 2020 року Олександр Бабіков був призначений першим заступником керівниці Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової. Адвокатка Євгенія Закревська поширила документи, які свідчать про те, що Бабіков був адвокатом Януковича-втікача. Зі свого боку у відеозверненні керівниця ДБР назвала відповідну інформацію "маніпуляцією".

Як повідомлялося, в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності. Генпрокуратура передала в ДБР понад 20 проваджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175011
 
   
 Топ коментарі
 
Да Юрец ,вторая ходка похоже тебе карячится ... Назначение Бабикова замглавы ГБР - демонстрация влияния реваншистов, которые ждут посадок противников Януковича, - Луценко - Цензор.НЕТ 1000
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ЮГИК, твоё место у параши...вместе с твоей Бабой Ягой! слинял в ЛондОн так и не воняй на медиапространстве..забейся под коврик и не скули а то невзначай за тебя алкаш возьмутся!
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Тяжко сидеть на двух стульях бедолаге , хотя это реванш рыгов однозначно .
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так понимаю, тебя падлу и свыню со свинярчуками посадить могут? так правильно, то, что вы натворили, то зек по сравнению с вами -ангел
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Могут, если бы было за что сажать. А "свинарчуков", похоже, придумали, бо за всё это время ни одной предъявы. Так что не надо старую лапшу пытаться снова повесить на уши. Сколько Пороха тягали по допросам и что? Тогда о чём ты? Короче, за всей этой ненавистью к Пороху скрывается одно - проянуковичский и москальский реванш. Если это нельзя осуществить было в лоб через Медведчука, то Зеля оказался обходным вариантом.
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Юрик , я тебе верю . Ты никого не посадил , зелёные тоже .
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у буржуев возля вокзалов иногда есть heimkererstrasse. по них, как бэ возвращались посля войны пленные. похоже скоро новопризначенные тоже такие улицы возля вокзалов понапереименовывают (
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Да Юрец ,вторая ходка похоже тебе карячится ... Назначение Бабикова замглавы ГБР - демонстрация влияния реваншистов, которые ждут посадок противников Януковича, - Луценко - Цензор.НЕТ 1000
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Юа, если тебя держат в заложниках и трезвым, сообщи об этом немедленно!
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Простота сегодняшних зелёнок, хуже воровства вчерашних яныков.
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А кого Югик ты посадил с реваншистов овоща?
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А головне що, Юга зовсім не відчуває власної вини, наче він і не був при владі і не мав ніяких повноважень аби очистити владу.
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Цікаво, чи скоро Юга повернеться в свою стареньку камеру?
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