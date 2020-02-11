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Все про:лікарня (270) вірус (233) Китай (401)

 "Чорний хід там": лікарі російської лікарні сховалися від хлопця, який приїхав з Китаю і захотів перевіритися на коронавірус

27-річний хлопець прилетів із Пекіна додому в російську Уфу і хотів здати аналізи на коронавірус у місцевій лікарні. Його батько розповів, що медперсонал інфекційної лікарні "розчинився", як тільки почув, що він вісім місяців провів у Китаї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцевий сайт Ufa1.

27-річний Ілля прилетів в Уфу з Пекіна, де був вісім місяців по роботі, минулого вівторка, 4 лютого. Владислав, батько хлопця, порадив йому здати аналізи в інфекційній лікарні № 4 "про всяк випадок", оскільки в сім'ї є маленька дитина. За словами батька, син, прийшовши в лікарню на наступний день після приїзду і розповівши про наміри здати аналізи на коронавірус, відразу ж викликав переполох серед медиків. Зі словами "Це не до нас, йдіть в іншу будівлю" лікарі "позбулися" Іллі, навіть не відчинивши йому двері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька

"Спочатку син пішов в будівлю, де здаються аналізи. Він простий хлопець, з ходу на весь коридор заявив, що він прилетів з Пекіна і йому б здати аналізи, щоб виключити коронавірус. Медперсонал відразу ж "розчинився", і з криками його відправили в приймальний покій лікарні", - говорить батько хлопця Владислав.

В іншій будівлі ситуація повторилася, тільки цього разу, вирішивши, що не варто кричати так голосно, Ілля шепнув лікареві про свою ситуацію на вухо. За словами Владислава, жінка метнулася від сина і втекла в дальній кабінет. Іллю не оглянули, не опитали, аналізи не взяли, а відправили на вихід, причому не через парадні двері.

"Розмова у них була через весь коридор і за зачиненими дверима. Медики не стали до нього навіть наближатися, а тільки кричали, що це все дурниця, і сказали:"Все, йди, чорний хід там"", - розповідає Владислав.

За словами батька хлопця, таке ставлення медиків вразило всю сім'ю. Вони припустили, що хлопця не запросили на огляд після приїзду, як це зазвичай роблять з знову прилетіли, бо Ілля опинився в Уфі не прямим рейсом. Хлопець з Пекіна долетів до Єкатеринбурга, а звідти додому поїхав автобусом.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 лютого в Китаї кількість жертв коронавірусу зросла до 1016 осіб, заражені понад 42 тисяч осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175010
 
   
 Топ коментарі
 
Тут смеяться не будем. Уверен, что у наших врачей проявится точно такой же рефлекс. А может ещё и не такой.
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пацану в Кремль надо идти.
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Тут смеяться не будем. Уверен, что у наших врачей проявится точно такой же рефлекс. А может ещё и не такой.
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Основной постулат клятвы Гипократа у кацапов- не заразись!
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Мужчина закашлялся в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор:
- У вас коронавирус?
Мужчина:
- Да нет, вы что! У меня туберкулёз!
Кондуктор:
- Ну, слава Богу!
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Не смешно-это точно.Не дай ,господь,что он инфицирован !Самолёт, Екатеринбург,автобус,Уфа -громадное количество контактов.Это геометрическая прогрессия со знаменателем не два,а четыре или более.То есть не 1,2,4,8,а 1,4,16,64,256....Через день уже невозможно проконтролировать.
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Что кацапов пожалел? Пойди из Авдеевки или Марьинки их пожалей.
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наши по телефону обследуют, диджитализацией (с) министр здравоохранения
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да чего вы его уже хороните, то что он приехал ни о чем еще не говорит "Чорний хід там": лікарі російської лікарні сховалися від хлопця, який приїхав з Китаю і захотів перевіритися на коронавірус - Цензор.НЕТ 4319
Но в кремль все равно сходить стоило бы "Чорний хід там": лікарі російської лікарні сховалися від хлопця, який приїхав з Китаю і захотів перевіритися на коронавірус - Цензор.НЕТ 9407
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Вот примерно так и будет выглядеть война медицины с вирусом в наших реалиях.
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своя шкура дороже и это нормально вообще-то. клятва гипопотама тут не работает. "Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус - Цензор.НЕТ 6933
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Эти врачи дальше уфы никогда и негде и не были то, а тут какой-та звездюк с Пекина прилетел, мир смотрел. Заразит их сейчас. Так они в уфе и помрут ничего больше и не увидев "Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус - Цензор.НЕТ 4329
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а на месте уфы мог бы оказаться и воронеж )
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В воронеже восемь подозреваемых на корону. Замели уже их космонавты.
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Ага, на днях китайский студент НАУ упал в обморок на паре, так эвакуировали чуть ли не все здание.
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Oksana@MedOksana1612

Сильная молитва от короновируса (повторять 5 раз в день): китайская *****, обойди меня, прислала тётя-врач

Китайская ху...ня
Обойди меня...
Залезь на Хуоджина
С Хуоджина на Чаогсианга
С Чаогсианга на Джеминга
С Джеминга на Чангминга
С Чангминга на Вэя
С Вэя на Пэнгфея
С Пенгфея на Вейшенга
С Вейшенга на Юксу
С Юксу на Яозу
С Яозу на козу
С козы на Якова
А с Якова на любого всякого...
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Но читать это надо на китайском, а то она не поймет.
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Спасибо, распечатаю сегодня и обклею горбольницу. )))
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Такое ощущение что нас все время пичкают темой - а шо там в кацапстане. Хоть что не интересно нам вообще.
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Извините. Прошу прощения. А можно за себя я сам решу, что мне интересно?
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Потому что "шо там в кацапстане" набирают больше всех просмотров. А вы говорите неинтересно.


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Я захоплююсь Космосом. Чорна діра- це те саме місце, в якому можна прилаштувати всіх дурних москаликів.
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А що ж ти робиш тоді тут Влад, хазяєва вигнали через чорний хід?
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Тут є відео!
Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу Каромата Джаборова, устроившего пранк с коронавирусом в Московском метрополитене. Об этом передает корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 10 февраля.





«Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К.С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта», - сказала судья Наталья Журавлева.
Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора об аресте обвиняемого на 30 суток.
Джаборов явился в Следственный комитет самостоятельно и от следствия не скрывался.
Адвокат обвиняемого Алексей Попов просил избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде или домашний арест, так как его подзащитный «лишь пытался привлечь внимание к проблеме с завышением цен на медицинские маски».
Пранк заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорил: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов испуганные люди выбегали из вагона на станцию.
По словам Попова, в шутке Джаборова был глубокий смысл. «У него много сюжетов на разные социальные темы. Цель была - привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски», - отметил адвокат.https://iz.ru/974503/2020-02-10/sud-arestoval-ustroivshego-prank-s-koronavirusom-v-moskovskom-metro
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"Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус

Теперь он может в банк ехать. "Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус - Цензор.НЕТ 9389
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Там вообще могут пристрелить. На всякий случай.
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Да, а потом написать чистосердечное "Я пристрелил клиента в банке, потому что он чхал и выглядел заболевшим. Прошу понять и простить." мечтает каждый охранник, особенно Бородач.
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tZE inform

@tZEinform
Китай изменил методику подсчета заболевших, вопреки рекомендации ВОЗ. Видимо там ситуация выходит из-под контроля.
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