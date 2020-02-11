 "Чорний хід там": лікарі російської лікарні сховалися від хлопця, який приїхав з Китаю і захотів перевіритися на коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцевий сайт Ufa1.
27-річний Ілля прилетів в Уфу з Пекіна, де був вісім місяців по роботі, минулого вівторка, 4 лютого. Владислав, батько хлопця, порадив йому здати аналізи в інфекційній лікарні № 4 "про всяк випадок", оскільки в сім'ї є маленька дитина. За словами батька, син, прийшовши в лікарню на наступний день після приїзду і розповівши про наміри здати аналізи на коронавірус, відразу ж викликав переполох серед медиків. Зі словами "Це не до нас, йдіть в іншу будівлю" лікарі "позбулися" Іллі, навіть не відчинивши йому двері.
"Спочатку син пішов в будівлю, де здаються аналізи. Він простий хлопець, з ходу на весь коридор заявив, що він прилетів з Пекіна і йому б здати аналізи, щоб виключити коронавірус. Медперсонал відразу ж "розчинився", і з криками його відправили в приймальний покій лікарні", - говорить батько хлопця Владислав.
В іншій будівлі ситуація повторилася, тільки цього разу, вирішивши, що не варто кричати так голосно, Ілля шепнув лікареві про свою ситуацію на вухо. За словами Владислава, жінка метнулася від сина і втекла в дальній кабінет. Іллю не оглянули, не опитали, аналізи не взяли, а відправили на вихід, причому не через парадні двері.
"Розмова у них була через весь коридор і за зачиненими дверима. Медики не стали до нього навіть наближатися, а тільки кричали, що це все дурниця, і сказали:"Все, йди, чорний хід там"", - розповідає Владислав.
За словами батька хлопця, таке ставлення медиків вразило всю сім'ю. Вони припустили, що хлопця не запросили на огляд після приїзду, як це зазвичай роблять з знову прилетіли, бо Ілля опинився в Уфі не прямим рейсом. Хлопець з Пекіна долетів до Єкатеринбурга, а звідти додому поїхав автобусом.
Як повідомлялося, станом на ранок 11 лютого в Китаї кількість жертв коронавірусу зросла до 1016 осіб, заражені понад 42 тисяч осіб.
- У вас коронавирус?
Мужчина:
- Да нет, вы что! У меня туберкулёз!
Кондуктор:
- Ну, слава Богу!
Но в кремль все равно сходить стоило бы
Сильная молитва от короновируса (повторять 5 раз в день): китайская *****, обойди меня, прислала тётя-врач
Китайская ху...ня
Обойди меня...
Залезь на Хуоджина
С Хуоджина на Чаогсианга
С Чаогсианга на Джеминга
С Джеминга на Чангминга
С Чангминга на Вэя
С Вэя на Пэнгфея
С Пенгфея на Вейшенга
С Вейшенга на Юксу
С Юксу на Яозу
С Яозу на козу
С козы на Якова
А с Якова на любого всякого...
Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу Каромата Джаборова, устроившего пранк с коронавирусом в Московском метрополитене. Об этом передает корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 10 февраля.
«Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К.С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта», - сказала судья Наталья Журавлева.
Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора об аресте обвиняемого на 30 суток.
Джаборов явился в Следственный комитет самостоятельно и от следствия не скрывался.
Адвокат обвиняемого Алексей Попов просил избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде или домашний арест, так как его подзащитный «лишь пытался привлечь внимание к проблеме с завышением цен на медицинские маски».
Пранк заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорил: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов испуганные люди выбегали из вагона на станцию.
По словам Попова, в шутке Джаборова был глубокий смысл. «У него много сюжетов на разные социальные темы. Цель была - привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски», - отметил адвокат.https://iz.ru/974503/2020-02-10/sud-arestoval-ustroivshego-prank-s-koronavirusom-v-moskovskom-metro
Теперь он может в банк ехать.
tZE inform
@tZEinform
Китай изменил методику подсчета заболевших, вопреки рекомендации ВОЗ. Видимо там ситуация выходит из-под контроля.