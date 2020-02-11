 Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба завершити цю війну", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що Росія навряд чи припинятиие свої спроби створювати "нові глобальні ідеї".
"Але найстрашніше, що може бути для Росії, - це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна, - це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, який може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії. Це мої думки, я не кажу, що я на 100% маю рацію, але мені здається, що саме це і може їх зупинити", - наголосив він.
Я выхожу на станции метро «Краснопресненская» и иду в зоопарк. Если у вас та же проблема, то приходите к закрытию - вам никто не помешает. Я смотрю в глаза тиграм, леопардам, Я направляю свою волю, я сжимаю челюсти. Неподвижные желтые глаза хищника расплываются передо мной. Я сильнее сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Глаза нужно осторожно сощуривать и вновь медленно-медленно широко раскрывать, так можно не моргать. Глаза режет, наворачиваются слезы. Еще мгновение - и я моргнул. Огромная ленивая рыжая кошка презрительно улыбается мне и отворачивает разочарованно морду: слаб ты, Суворов, со мной состязаться.(с) В.Суворов
п.с.
Отдельное спасибо от дяди ***** за Крым и Донбасс.
Це перемога, зебил!
Отримав нові директиви від велекого Х..лалалала, тому наближає КГБешніка- консерву
у зеленій баюрі їх тепер багато.
Його слухали багато хто і де........реакція сміх і овації.
А те що надумалось це напевно від ціпкого кальяну.
Що воно курить, а може"баян"!!!!!!!!!