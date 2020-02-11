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 Політика України, Суспільство
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 Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня президент Росії Володимир Путін "зрозумів його".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба завершити цю війну", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Росія навряд чи припинятиие свої спроби створювати "нові глобальні ідеї".

"Але найстрашніше, що може бути для Росії, - це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна, - це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, який може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії. Це мої думки, я не кажу, що я на 100% маю рацію, але мені здається, що саме це і може їх зупинити", - наголосив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175008
 
 
 Топ коментарі
 
Що ти мелеш, зелене непорозуміння?... Путин понимает, что надо закончить эту войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 961
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Зеля, ты идиот. Путин видит только один способ закончить войну - добиться капитуляции Украины. Ты - его инструмент. Пассажир, блд. Не Президент, а пассажир. преЗЕдент.
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Напевно Путін дійсно хоче закінчити війну, але тільки своєю перемогою. Тобто занепадом або розвалом України.
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С глазами у меня хуже, чем с языком. У меня есть опыт из Спецназа смотреть в глаза собакам. Но тут этого недостаточно. Нас тренируют с зеркалом: смотри в глаза, не моргай. Не отводи взгляд. Если хочешь завербовать человека, ты должен прежде всего выдержать взгляд. Дружба начинается с улыбки, вербовка - со взгляда. Если ты не выдержал первый тяжелый взгляд своего собеседника - то и не пытайся потом его вербовать: психически он сильнее. Он не поддастся.
Я выхожу на станции метро «Краснопресненская» и иду в зоопарк. Если у вас та же проблема, то приходите к закрытию - вам никто не помешает. Я смотрю в глаза тиграм, леопардам, Я направляю свою волю, я сжимаю челюсти. Неподвижные желтые глаза хищника расплываются передо мной. Я сильнее сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Глаза нужно осторожно сощуривать и вновь медленно-медленно широко раскрывать, так можно не моргать. Глаза режет, наворачиваются слезы. Еще мгновение - и я моргнул. Огромная ленивая рыжая кошка презрительно улыбается мне и отворачивает разочарованно морду: слаб ты, Суворов, со мной состязаться.(с) В.Суворов
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ЯнеЛох? Сомневаюсь!!!
п.с.
Отдельное спасибо от дяди ***** за Крым и Донбасс.
Це перемога, зебил!
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Думаю 90 % росіян за можливість "завоювати" Україну ( хоча вони цього не визнають) будуть підтримувати Путіна до останнього і це тільки буде зміцнювати його владу.
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Росія не відстане від нас. Зеленський ти напевно дебіл якщо так думаєш.
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Про свою країну пілкуйся,а не про кацапію(розпадеться вона чи ні).дивись,щоб із за московіі таоя країна не розпалась
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Його справжня крайна - значно південніше...
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Усі це знають чудово -- Мир настане лише тоді, коли українці схилять голову, забудуть про незалежність, про свою мову, покоряться Росії. А росіяни в Україні будуть знову, як раніше, панівною елітною нацією і зневажатимуть українців, як диких тубільців. 5-та колона, якій належить і новий президент, цього дуже хочуть, не треба і в їхні зрадливі очі дивитися.
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Боже, какой же он тупой! Он же нихрена не понимает! Он же тупоголовый Клоун и Торчок! Для него Война- это только когда убивают людей, то есть непосредственно осуществление планов по захвату и уничтожения государства Украина военными методами! Этот Торчок так и не понял, что " война" ведется уже не менее 1000 лет! Оазными методами, с переменным успехом- и информационно, и еультурно, и дипломатически, и экономически и вот сейчас- военными средствами. Но ровторюсь, вы свми выбрали себе такого Президента!
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А що ще може сказати Оманський шахрай.
Отримав нові директиви від велекого Х..лалалала, тому наближає КГБешніка- консерву
у зеленій баюрі їх тепер багато.
Його слухали багато хто і де........реакція сміх і овації.
А те що надумалось це напевно від ціпкого кальяну.
Що воно курить, а може"баян"!!!!!!!!!
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"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, (тот кто ненавидит Украину и ее народ)кто перед тобой, что за человек.(окупант украинской земли и создатель кровопролития в Украине) Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну(отводом украинских войск с украинской земли на которую он заводит своих сепаратистов) ", - сказал Зеленский.
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Не пора ли спуститься на грешную землю? Понял наверняка с кем имеет дело.
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Закуклившийся ослик с гетманской булавой Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4759
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Идея,которая движет Россией "о собирании земель русских" уже 500 лет , не зависит от того,кто сейчас во главе России. Путин или кто-то другой. Путин уйдет ,а агрессия России останется и это мы в Украине должны четко понимать. Думать иначе,значит фактически отказываться от своей страны Украины, которую Россия так или иначе хочет сделать от нее зависимой.
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де у Києві чи на Донбасі? І головне зелений мудак яким чином? Ти взагалі розумієш, що то таке війна?
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