 Правоохоронці як мінімум вибачаться, якщо забракне доказів у "справі Шеремета", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування, він сказав:

"Не шкодую. Я і тоді сказав, що є багато фактів, одні з них серйозні, інші слабші. Тому я говорив "вірогідних виконавців", "ймовірні вбивці". Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу".

Водночас, за його словами, "якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і бракує доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум".

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Також він додав: "Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.