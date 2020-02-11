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 Політика України, Суспільство
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 Правоохоронці як мінімум вибачаться, якщо забракне доказів у "справі Шеремета", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці як мінімум вибачаться, якщо не вистачить доказів у "справі Шеремета".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування, він сказав:

"Не шкодую. Я і тоді сказав, що є багато фактів, одні з них серйозні, інші слабші. Тому я говорив "вірогідних виконавців", "ймовірні вбивці". Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу".

Водночас, за його словами, "якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і бракує доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум".

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Також він додав: "Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175006
 
   
 Топ коментарі
 
Извинятся ? Зеля , у этих "убийц" отняли 10 лет жизни .
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Для початку там нема прямих доказів вини підозрюваних, тому прийдеться платити підозрюваним за майбутнім рішенням ЄСПЛ.
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а давайте ишака оманского закроем лет на 30 без доказательств, а потом извинимся?
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Типа - "ну, извиня-я-я-а-аюсь" (с криворожским пранонсом))))))
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Не "извиниться", а поменятся местами "как минимум"!
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Прежде чем говорить об "извиняться" надо для начала побывать в шкуре людей под следствием. И пройти судебные разбирательства. Чтоб просто понимать, что эти люди пережили и примут ли они извинения..
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А лично ты, ждзебил, что сделаешь, как прощенья у них будешь вымаливать?
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Извинения засунешь себе в одно место! Или люди забыли о твоей совместной прессконференции? Ты не монарх, ты Шут, поэтому - отставка тебя и Авакова ,как минимум!
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А ты, потерпевший сцикливый неплох, должен будешь застрелится вместе с аваковым и прочим му...чем.
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Це вже дно. Правоохоронці просто вибачаться? Які вони правоохоронці, вони "бандити" у погонах, а точніше перевертні. За фальсифікайію на нари, виплата компенсації потерпілим за їх рахунок, а не за рахунок дкржави. І дати політичну оцінку участникам того брифінгу, де вже тоді призначили винних. Знайти організатора і посібників.Нарід має знати своїх героїв.
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