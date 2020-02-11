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 Політика України
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Все про:закон (848) Зеленський (4453) митниця (665)

 Зеленський підписав закон про єдину юрособу для Державної митної служби, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" №440-IX, який Верховна Рада підтримала 14 січня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Ухвалені зміни є продовженням реформування Держаної податкової служби України й Державної митної служби України та спрямовані на посилення відкритості, прозорості й запровадження сучасних підходів у їхній діяльності.

Документ забезпечує функціонування ДПС та Держмитслужби у форматі єдиних юридичних осіб і дасть змогу створити інформаційну базу щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, на основі знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій.

Реалізація положень закону сприятиме автоматизації та прозорості митних формальностей, а також запобіганню корупції в цій сфері. Зокрема, документ запроваджує регулярне оприлюднення Держмитслужбою інформації, що стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, врегульовує питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175001
 
 
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От і я КАЖУ навіщо ж тупорилі тут щось пишуть.. як не розуміють НІЧОГО!! Зеленський підписав закон про єдину юрособу для Державної митної служби, - ОП - Цензор.НЕТ 3414
Цей закон ЯК ВИЛА В ДУПИ контрабандистів та шахраїв.
І деякі ВЖЕ засіпались... Зеленський підписав закон про єдину юрособу для Державної митної служби, - ОП - Цензор.НЕТ 2297
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Чтобы засунуть себе вила в дупу - особого ума не надо.
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Уже по реформам перегнал папиредников? Может отдохни, слетай в Оман, на пару лет, дай отдышаться.
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Дык теперь вся таможня будет работать, под одним ФОПом?
Не верю!
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чтоб удобнее было с 1 чета таможни на оманский офшор гаранту кидать откат....просто удобно
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