EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  3288  45
Все про:Луценко (3091) політика (722)

 З політики я не йду: спілкуюся як з владою, так і опозицією, - Луценко

Ексгенпрокурор Юрій Луценко не має наміру йти з політики.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Яку відповідальність я можу взяти на себе зараз? Намагаюся бути реалістом і точно знаю, що сьогодні в політичному житті Луценко не затребуваний. І це нормально", - зазначає ексгенпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко

При цьому Луценко наголосив, що з політики не йде.

"Займатися політикою це для мене особисто (може, ви здивуєтеся) - не означає обов'язково бути до смерті лідером якоїсь чергової партії або організації. Можна і потрібно робити політику не на трибунах, даючи поради тим, хто зараз може бути в першому ряду. Цим я і займаюся. Я не приховую, що спілкуюся як з керівниками чинної влади, які цікавляться моєю точкою зору, так і з різними розумними представниками опозиції. Я їм висловлюю свою точку зору, чим можу - допомагаю", - розповів він.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175000
 
 
 Топ коментарі
 
шел бы ты на хрен юрик и тебе и нам будет лучше Из политики я не ухожу: общаюсь как с властью, так и оппозицией, - Луценко - Цензор.НЕТ 4660
 показати весь коментар
 
То Бэню на Троещине случайно встречу, то Медведчук на "Гидропарке" попадется...
Эх,Юра,Юра...
Ты все просрал...
 показати весь коментар
 
Хватит тебя уже. Бери свою бабу третьего тысячелетия и свали нахер !!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
То Бэню на Троещине случайно встречу, то Медведчук на "Гидропарке" попадется...
Эх,Юра,Юра...
Ты все просрал...
 показати весь коментар
 
 
шел бы ты на хрен юрик и тебе и нам будет лучше
 показати весь коментар
 
 
Хватит тебя уже. Бери свою бабу третьего тысячелетия и свали нахер !!!!
 показати весь коментар
 
 
а почему это должно кого- то волновать?
пофиг! от просто - пофиг
 показати весь коментар
 
Если коррупция - это политика , то всё верно .
Он из коррупции и не выходил .
Плюс полная некомпетентность , организационная немочь и неугасимая страсть лизать вышестоящие жопы .
Единственное , чем он отличился в большой политике - это битва в мюнхенском аэропорту .
 показати весь коментар
 
 
"... и точно знаю, что сегодня в политической жизни затребованности на Луценко нет" - а шо, когда-то была?...
 показати весь коментар
 
 
Ну, общение это уже не политика, наконец-то.
 показати весь коментар
 
 
Иди работать, чувак. Советы он раздаёт.
 показати весь коментар
 
 
Сзади, на стене, коллекция холодного оружия. Подозреваю- не копии. Наверное, готовит в дар какому-нибудь музею приподнести, Югик. Не пригодилось... прощай оружие.
 показати весь коментар
 
 
баран поедь в Германию еще разок нажрись и кричи Гитлер капут...
 показати весь коментар
 
 
Не помню, когда Луценко обладал авторитетом. Скорее никогда.
 показати весь коментар
 
 
Посадить ты Юрик ни кого не посадил так что дверь в политику тебе открыта. Там все свои.
 показати весь коментар
 
За 6 лет семейство Луценко, «заработали» более 350 миллионов долларов и сейчас они живут пососедству с королевой Англии. Так кто из нас лох- те что комментируют, или они?!
 показати весь коментар
 
 
Я- лох. Хотя бы потому, что я букву "р"- таки умею выговаривать. И сынка-убийцу, от срока- не отмазывал. Потому- я лох.
 показати весь коментар
 
..сгинь уже гнида позорная З політики я не йду: спілкуюся як з владою, так і опозицією, - Луценко - Цензор.НЕТ 9801..Порошка он преследовать собрался...не сегодня- завтра самого за жопу возьмут нехило..кружку ото не пропей смотри, пригодится. коллекционер антиквариата.. ..
 показати весь коментар
 
 
https://vremya.com.ua/politika/5801_irina-luczenko-poslednie-novosti/?fbclid=IwAR1gHs7TUXO9PC65tvosQScdYk2ReyCnDXPJM7X3Am2G7EsA2flpbx_xrpY
 показати весь коментар
 
На нары тебя падлюку надо загнать, а не общаться с оппозицией Дерьмо сраное
 показати весь коментар
 
 
Жест на фото очень забавный:
- Югик, может по полтинничку??
- Не-не! Что вы, что вы..
 показати весь коментар
 
Луценко продолжил: « Правда посылают часто, но у меня есть компас».
 показати весь коментар
 
Шо такое, Юрик выставил себя на торги? З політики я не йду: спілкуюся як з владою, так і опозицією, - Луценко - Цензор.НЕТ 1721

Кто больше даст? З політики я не йду: спілкуюся як з владою, так і опозицією, - Луценко - Цензор.НЕТ 9538
 показати весь коментар
 
 
Посадить ты Юрик ни кого не посадил так что дверь в политику тебе открыта. Там все свои.
 показати весь коментар
 
 
продолжает сосать и вашим и нашим, авось кто-то подберет алкаша конченного, но это вряд ли. после того, как он подосрал своего томасоносного хозяина, этого конченного даже мертвячук не подберет. несмотря на то, что пригрел такое говно, как рабиновича и киву
 показати весь коментар
 
 
Югик должен быть не в политике а тюряге с конфискацией !
 показати весь коментар
 
Когда Луцик откинулся с зоны, первое что он сказал, это то, что сваливает из политики. Поторопился. Сегодня повзрослев, не торопится. От кормушки только ногами вперед.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня очень много Луценко . Засуньте его , пожалуйста , в ту дірку , из которой он вылез.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору