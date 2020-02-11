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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) іпотека (8)

 Ставка за іпотекою до вересня має знизитися до 10%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних.

"Уряд і Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реальне", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Глава держави підкреслив, що здешевлення іпотеки - ця одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні і поверненню тих, хто виїхав з країни.

Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.

"Повинно бути поліпшення цієї системи, ослаблення податкової політики. І далі - щоб їм було вигідно тут щось робити, вкладати гроші в державу", - зазначив президент.

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Він також підкреслив, що паралельно робиться ставка на великих і середніх інвесторів, і завдання їх залучення також поставлено Мінфіну і Нацбанку.

"Уже зроблено дві програми на збереження і залучення інвестицій: в 10+ і 100+ мільйонів доларів. Ці програми вже зараз починають функціонувати", - сказав глава держави.

Відповідно до Звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками пропонували всього сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174999
 
   
 Топ коментарі
 
Кредити на іпотеку 10%? А нічого, що депозити банки приймають по 15%? Він реально якийсь обдовбаний Буратіно.
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Кредити на іпотеку 10%? А нічого, що депозити банки приймають по 15%? Він реально якийсь обдовбаний Буратіно.
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учетная ставка НБУ! Снизиться!
Есть товарищ главнопотерпевший!
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ипотека)))))) всю ночь учил оманский это трудное слово. ипать, ипать, ипать, тека, тека, тека
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Зеленский добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное гражданами Украины за рубежом.

А это что за хрень? А ничего, что с этих средств уже все налоги уплачены в стране где нашим гражданам были предоставлены рабочие места и где эти средства были заработаны. ***, правительства и президенты меняются, а суть остается та же - как можно больше бабла с населения вытянуть. За какие хрени вам платить с этих средств налоги? За что? Доход был получен не в нашей стране, не вы предоставляли рабочие места. К тому же деньги частично возвращаются в нашу страну. И тратятся здесь. И НДС с акцизами в любом случае взымаются при приобретении товаров. Это не налоги? Капец. Этого мало. Теперь нужно срочно придумать еще.

Ну а на счет ставки по ипотеке - тут все просто. Скоро нахрен никому ваша ипотека не нужна будет. С такими подходами (кстати и по налогооблажению) - не для кого будет жилье строить.
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мусора в ньюберкуте хотят жрать и одыхать по оманам,
нужны деньги, а то кто будет волонтёров в тюрьмы загонять ?
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мусора в ньюберкуте хотят жрать и одыхать по оманам...
Это их проблемы. Только подобной политикой они не добьются так ожидаемого ими результата. Скорее усугубят ситуацию для себя. Я смотрю Зеленский не понял почему Порошенко на выборах проиграл. И смотрю, что он продолжает проводить экономическую политику Порошенко.
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это в принципе мировая практика. Если вы резидент страны, вы в ней платите налоги. Грубо говоря если я поеду работать в штаты на 5 месяцев, а оставшиеся 7 проведу в Канаде, но мне надо будет заплатить налоги в США, а потом разницу между налогами в США и Канадой в Канаде (в Канаде налоги выше). Если бы между Канадой и США не было соответствующего договора, то налоги на 100% пришлось бы платить и там и там. Вместе с тем если я начну жить больше в США, то в Канаде мне уже не надо будет платить налоги, но тоже есть свои тонкости
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договор есть, но дело не в этом,
в США и Канаде может и налоги,
в Украине бандиты снимают дань и жируют,
лохам заплатившим налоги хер моржовый,
плюс обещания сладкой загробной жизни
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С таким руководством страной ипотеку брать в сентябре будет некому!все уедут за бугор,а там ставка 4-6%
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Ага, платежки за коммуналку уже "уменьшили" по киеву так где-то на 45% в плюс, с математикой там по прежнему плохо, зробили нас 73% зелебобиков телевизионных
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Да конечно,облигации дают гарантированные 20 процентов,а банки ломонутся выдавать десятипроцентную ипотеку где половина заемщиков будет проблемными.
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