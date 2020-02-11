 Ставка за іпотекою до вересня має знизитися до 10%, - Зеленський

"Уряд і Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реальне", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Глава держави підкреслив, що здешевлення іпотеки - ця одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні і поверненню тих, хто виїхав з країни.

Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.

"Повинно бути поліпшення цієї системи, ослаблення податкової політики. І далі - щоб їм було вигідно тут щось робити, вкладати гроші в державу", - зазначив президент.

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Він також підкреслив, що паралельно робиться ставка на великих і середніх інвесторів, і завдання їх залучення також поставлено Мінфіну і Нацбанку.

"Уже зроблено дві програми на збереження і залучення інвестицій: в 10+ і 100+ мільйонів доларів. Ці програми вже зараз починають функціонувати", - сказав глава держави.

Відповідно до Звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками пропонували всього сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн.