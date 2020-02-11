 Ставка за іпотекою до вересня має знизитися до 10%, - Зеленський

"Уряд і Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже складне завдання, але вже реальне", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Глава держави підкреслив, що здешевлення іпотеки - ця одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні і поверненню тих, хто виїхав з країни.
Зеленський додав, що іншим питанням є вигідне оподаткування коштів, зароблене громадянами України за кордоном.
"Повинно бути поліпшення цієї системи, ослаблення податкової політики. І далі - щоб їм було вигідно тут щось робити, вкладати гроші в державу", - зазначив президент.
Він також підкреслив, що паралельно робиться ставка на великих і середніх інвесторів, і завдання їх залучення також поставлено Мінфіну і Нацбанку.
"Уже зроблено дві програми на збереження і залучення інвестицій: в 10+ і 100+ мільйонів доларів. Ці програми вже зараз починають функціонувати", - сказав глава держави.
Відповідно до Звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами із забудовниками пропонували всього сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн.
Есть товарищ главнопотерпевший!
А это что за хрень? А ничего, что с этих средств уже все налоги уплачены в стране где нашим гражданам были предоставлены рабочие места и где эти средства были заработаны. ***, правительства и президенты меняются, а суть остается та же - как можно больше бабла с населения вытянуть. За какие хрени вам платить с этих средств налоги? За что? Доход был получен не в нашей стране, не вы предоставляли рабочие места. К тому же деньги частично возвращаются в нашу страну. И тратятся здесь. И НДС с акцизами в любом случае взымаются при приобретении товаров. Это не налоги? Капец. Этого мало. Теперь нужно срочно придумать еще.
Ну а на счет ставки по ипотеке - тут все просто. Скоро нахрен никому ваша ипотека не нужна будет. С такими подходами (кстати и по налогооблажению) - не для кого будет жилье строить.
нужны деньги, а то кто будет волонтёров в тюрьмы загонять ?
Это их проблемы. Только подобной политикой они не добьются так ожидаемого ими результата. Скорее усугубят ситуацию для себя. Я смотрю Зеленский не понял почему Порошенко на выборах проиграл. И смотрю, что он продолжает проводить экономическую политику Порошенко.
в США и Канаде может и налоги,
в Украине бандиты снимают дань и жируют,
лохам заплатившим налоги хер моржовый,
плюс обещания сладкой загробной жизни