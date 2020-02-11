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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (677) Росія (26411) Козак Дмитро (5)

 Заступник глави адміністрації Путіна Козак відповідатиме за "українську тему" і питання інтеграції, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак буде опікуватися питаннями інтеграції та українською проблематикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В ході спілкування з журналістами у вівторок Пєскова запитали про те, чи означають недавні контакти Козака з тематики обміну полоненими те, що кураторство "українською темою" передали саме йому.

"Принаймні, я зараз можу констатувати, що так, Козак опікується і буде продовжувати працювати на своїй новій посаді з українськими справами і питаннями інтеграції", - сказав Пєсков.

За його словами, точне формулювання буде зафіксована в розподілі обов'язків, які поки "не формалізовані".

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Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, за інтеграцію "кого з ким" відповідатиме Козак, Пєсков відповів: "Не Росії та України. У Росії багато інтеграційних процесів, в яких вона бере участь вельми успішно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174998
 
 
 Топ коментарі
 
лучший друг Ермака...
и думаю у него все получится...
да...
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"в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.Источник: https://censor.net.ua/n3174998
Какой нафиг интеграции? Идите нафиг, недоимперцы!
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Не Козак а Мудак ,не путин а путин-хуйло , пора-бы уже знать !!!
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лучший друг Ермака...
и думаю у него все получится...
да...
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Надеюсь и с Сивохой он подружится
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"в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.Источник: https://censor.net.ua/n3174998
Какой нафиг интеграции? Идите нафиг, недоимперцы!
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Не Козак а Мудак ,не путин а путин-***** , пора-бы уже знать !!!
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пи#длявое существо с тараканьими усами......
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Єрмак це московська "Троянська Кобила",Зелєбоба це мавпа яку нам інколи будуть показувати щоб підтвердити шо він живий,а керувати буде Ху№ло через Єрмака.
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Козак - мудак из Бандурово, Кировоградской обл. Заступник глави адміністрації Путіна Козак відповідатиме за "українську тему" і питання інтеграції, - Пєсков - Цензор.НЕТ 791
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Вот только интеграции не надо. С Россией нет смысла интегрироваться. Одни убытки и тысячи смертей..
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а какой сарказм - в мокше делами по Украине занимается чувак со звонкой украинской фамилией Козак, а от Украины с мокшей трет козак когда-то завоевывавший Сибирь для мокши Ермак Заступник глави адміністрації Путіна Козак відповідатиме за "українську тему" і питання інтеграції, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2150
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ермак с козаками отберёт в зад сибирь у китайцев! )
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У нас Ермак, у них Козак. Будут интегрироваться.
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кажіть прямо: займетося "інтергацією України". Оскільки відбулась деградація влади в Україні.
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Одновременно назначение Ермака и Козака...совпадение?
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Аншлюс Украины Московией.

Империя своего добилась обманом, когда не смогла силой.
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Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно". Источник: https://censor.net.ua/n3174998
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Мабуть Козак випадково сказав правду про наміри інтегрувати Україну в росію, а потім почав брехати про внутрішню російську інтеграцію. Чому? Так інакше Козаку не треба було це говорити, якщо це не торкається України Замглавы администрации Путина Козак займется "украинской темой" и вопросами интеграции, - Песков - Цензор.НЕТ 5791
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А может рашии вообще лучше отскребтись от Украины , чтобы так, навсегда? Безо всяких там казак- манкуртов?
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Гавноедам мордовским все неймется. С№ки, своими проблемами займитесь
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вот так х.ло и выйдет красиво и из войны (перекрестив ее в гражданскую) и из-под санкций...
***

Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до Ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна...
автор і виконавець - Віктор Баранов
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Все синхронизують з мордором. Навіть єрмака з козаком. І разумков про вибори в ордло та проштовхування формули "фуйла-штайнмаєра-єрмака(зеленського)" останні дні лепече. Та й пристайка обізвалась з придову зустрічі, яку , начебто, не планують ще проводити
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Не расстраивайтесь, муйлуша не сегодня -завтра, это уже 100500, склеит ласты , в нарабсее начнется жесточайшая перетрубация . Нет не в Кремле, там они друг друга и так перегрызут, РЕГИОНАЛЬНАЯ.... Сибирь - богатейший регион, тока ща прозябает, в отличии от некоего пространства очерченного (в диаметре) 101-ым километром... Я за дружбу между регионами и паритетное сотрудничество между народами бывшего анклава, а не как сейчас тока приоритетное в пользу кремляди. Да здравствует свободный выбор народов( в партнерстве, бизнесе и дружбе).
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Только сначала все эти свободные регионы хором выплатят репарации Украине за нанесенные убытки и покаются тоже хором в совершенных преступлениях и убийствах Украинцев!
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...включая: "чеченов- каДЫРОВ","осетинов","бурятов" и прочих "боевых якутов",пришедших в Украину строить "руський мирЪ" имени "ху*ла"...
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...шматок лайна з "кіровоградчини"....Там,за "парєбріком",з соломою змішали,та "висушили"...Маємо "землячка"...
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Синхрон Козака-Суркова і Єрмака-Богдана.
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Тоесть Украиной уже руководят Штанмаер и Козак. Почему я их на выборах не видел? Тогда Хайль Гитлер!!!
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Ну вы поняли что идет не интеграция дамбаса обратнов Украину а наоборот Украину реинтегрируют в дамбас и крым
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Это было понятно и до "выборов" зелёной сволочи. Правда, понимали это лишь 10% населения. Остальные хотели "чюдААА" ! Как придурки, показанные в "Празднике святого Йоргена".
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integracija eto s kem rosija xocet delat s Sirijijej ili Mazambikom?Po mentalitetu poxozyje strani
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Зелебобы, ау ! Вы голосовали за "новых лиц" ? А теперь будете целовать задницу русского Царя. Так вам и надо.
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Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не бачить нічого особливого в тому, що новим "главою уряду ДНР" став колишній віце-губернатор Іркутської області
За твердженням Пєскова, Володимира Пашкова ніхто на Донбас не делегував і місцевий "уряд" він очолив як приватна особа.
Пану Пєскова можна було б нагадати, що Стрєлкова, Бородая та інших російських громадян, які брали участь в нападі на Україну і знищенні малайзійського "Боїнга", теж формально ніхто на Донбас не делегував. І всіх тих "добровольців", набором яких займалися російські військкомати, ніхто на Донбас не делегував. І хлопців з Бурятії, з якими в госпіталі зустрічався Кобзон, ніхто на Донбас не делегував. І самого Кобзона, який навіть перед смертю брав участь в пропагандистському забезпеченні окупації свого рідного краю, ніхто на Донбас не делегував.
Це вони самі.
Але, звичайно, Пєсков - як і інші брехуни на путінській зарплатні - тільки посміється над моїми словами. Тому що для нього, як і для будь-якого іншого чиновника, те, що відбувається на Донбасі - природний процес окупації. І оприлюднення прізвища Пашкова - не більше ніж ротаційна випадковість. Таких "не делегованих" на Донбасі - вагон і маленький візок. І це зовсім не вагон з вугіллям.
Це вагон з окупантами, які крадуть українське вугілля, українські підприємства, українське обладнання, українську землю. Пашков - просто один з них, не перший і не останній. І в його призначенні не варто вбачати якусь особливу демонстрацію намірів, якесь прагнення показати Володимиру Зеленському та його команді, що росіяни тепер правлять Донбасом.
Зовсім ні. В тому-то й суть ситуації, що це призначення - буденність. Те, що Донбас - колонія Росії, це такий самий факт, як анексія Криму або визнання Росією "незалежності" Абхазії і Південної Осетії. Кремль нікому нічого не демонструє, не хоче показати, якими будуть його дії, якщо в Києві не підуть на поступки. Нікому в російському керівництві не цікаві ці поступки і надії Зеленського на припинення війни і повернення Донбасу.
Російські чиновники просто керують колонією.Портников Віталій, 6 лютого, 2020, блог, https://espreso.tv/article/2020/02/06/vitaliy_portnykov_donbas_koloniya_rosiyi
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Какие еще украинские дела и вопросы интеграции, вы ж утверждаете, что вас там нет, что там гражданская война?
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когда кацапы начинают блеять про интеграцию чуть позже обычно обычно начинается стрельба...
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