 "Ми плануємо увійти до четвірки-п'ятірки найкращих команд світу", - Сушкевич про Паралімпіаду-2020 у Токіо

Про це сказав Сушкевич на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХII Олімпіади і ХVI Паралімпійських іграх 2020 у Токіо (Японія), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо увійти до четвірки-п'ятірки найкращих команд світу. Результат може бути і кращим... Ми їдемо не брати участь, ми їдемо перемагати і отримувати результат для України", - сказав Сушкевич.

Він наголосив, що Україна є одним із лідерів паралімпійського спорту, і на змаганнях у поточному році українська команда буде найчисельнішою на Паралімпіаді.

За словами президента Національного паралімпійського комітету, орієнтовно в складі команди буде 326 осіб, з них 207 спортсменів, 5 спортсменів лідерів, 88 тренерів, 7 тренерів-лікарів, 10 масажистів та 14 адміністраторів і членів штабів.

На сьогодні спортсменами отримано вже 84 ліцензії із запланованих 174 ліцензій на Паралімпіаду в Токіо.

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