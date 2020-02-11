 Загалом підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо відбувається без критичних проблем, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХII Олімпіади і ХVI Паралімпійських іграх 2020 в Токіо (Японія).

"Очевидно, є багато проблем, дякую, що ви їх порушуєте. Це правда, що ми зробили все необхідне для того, щоб ні з фінансуванням, ні із загальними організаційними проблемами жодних труднощів не було. Зараз ми оцінюємо ситуацію так, ми вважаємо, що загалом підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор відбувається без критичних проблем", - сказав Гончарук.

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За словами прем'єра, вже було проведено нараду з Мінекономіки щодо державних закупівель, зокрема в межах підготовки до змагань, і найближчим часом відомство має знайти рішення проблем, які є в цій сфері.