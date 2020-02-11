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 Загалом підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо відбувається без критичних проблем, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що підготовка до ХХХII Олімпійських та ХVI Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо (Японія) загалом відбувається без критичних проблем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХII Олімпіади і ХVI Паралімпійських іграх 2020 в Токіо (Японія).

"Очевидно, є багато проблем, дякую, що ви їх порушуєте. Це правда, що ми зробили все необхідне для того, щоб ні з фінансуванням, ні із загальними організаційними проблемами жодних труднощів не було. Зараз ми оцінюємо ситуацію так, ми вважаємо, що загалом підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор відбувається без критичних проблем", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для підготовки на Олімпійські і Паралімпійські ігри виділять 1,4 млрд, - Мінфін

За словами прем'єра, вже було проведено нараду з Мінекономіки щодо державних закупівель, зокрема в межах підготовки до змагань, і найближчим часом відомство має знайти рішення проблем, які є в цій сфері.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174996
 
 
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рука допомоги
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Ну а то что Япония на 6 месте по коронавирусу, то таке...
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Треба відправити "слуг народу" як розумово не повноцінних. Хоча вони й там усе просруть.
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Теперь когда жопа вводится новый термин не критическая? Дальше не катастрофическая?))
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"Очевидно, есть много проблем, спасибо, что вы их поднимаете. Это правда, что мы сделали все необходимое для того, чтобы ни с финансированием, ни с общими организационными проблемами никаких трудностей не было. Сейчас мы оцениванием ситуацию так, мы считаем, что в целом подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм проходит без критических проблем" Источник: https://censor.net.ua/n3174996
В четырёх строках упоминание о проблемах и трудностях- троекратное. Вывод: проблемы таки есть. При этом, похоже, что именно критические, если этот самокатчик упоминает о том, что их пытаются решить. А как иначе его прикажете понимать?!
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А мені тільки що прислали СМС. За результатом незалежного відбору Ви стали власником авто Хундай Елантра. Вітаємо! Деталі: і номера телефонів. Продаю. Новйо! Налєтай навалісь покупай жівопісь Хундай! Загалом підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо відбувається без критичних проблем, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7710
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Параолимпиец о параолимпийцах. А в каких соревнованиях участвует Гончарук? Гонка инвалидов на самокатах?
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