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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) стратегія (66)

 Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну

Президент Володимир Зеленський вважає, що головна стратегія для його команди загалом - "не втратити країну".

Про це він сказав інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, у нас зараз, я вам чесно скажу, загалом питання - не втратити країну. Не втратити те, що у нас є. Бо коли ти береш кожен регіон, внутрішньо, що там відбувається, в кожному... Донецьк і Луганськ - ми розуміємо, там триває війна. Тобто я думаю, що наше завдання в найближчі роки - закінчити війну. Існують символи, навколо яких можна об'єднати країну. І так вийшло, що країна об'єднується, коли воює, і країна об'єднується, коли мир і коли закінчилася війна", - сказав він.

Зеленський зазначив, що на початку війни на Донбасі в 2014 році країна об'єдналася, але втратила території, а зараз, якщо буде мир, Україна матиме можливість об'єднатися загалом.

"Адже всім жити краще, якщо не гинуть люди, коли країна ціла. Тобто це символ. Мир на Донбасі - це не просто повернути територію і людей, це в принципі не втратити загалом країну. Я знаю, що українці цього хочуть", - наголосив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174994
 
   
 Топ коментарі
 
Та пока вы не пришли, такой и опасности несколько лет уже не было
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эта картинка к месту сейчас...

Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 3866
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"Это ж не какие ни будь ё#ные ключи от машины?"
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А як же "економіческій прарьів" чи вже не до "прарьіва" вже різко стало?
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У вовочек теперь на пару есть собственная страна и они не хотят её лишиться.
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Так страна мечтала и офшорную синью подвесить за яйца невзирая на твою наколку на пупе
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и шо?перетоптались,как и любыми ватными пролетарскими хотелками Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 3479.бо лох-это судьба.
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Благородная цель. Понятная всем слоям населения.
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...белорусского ************ округа эрэфийской *********?
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Якщо ти зелений кошмар підеш достроково, то може й не втратимо.
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Ви все падлюки зелебенські робите щоб її втратити!!!!
Із своїми Брагарами, Шевченками, Сивухами і іншою шоблою.....
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Вова вы ее не просто теряете!вы ее пр,,бываете!!
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"Зеленский: Сейчас наша главная стратегия - не потерять страну". От жиденя. Коли він, в погоні за кешем, розвалював державу своїми образами хохла-недоумки, українки - хвойди і "термоса", то не думав про наслідки. А тут на нього найшло "просвітлення". Не сци, презик ! Держава Україна не розвалиться, бо в ній живуть мільйони українців, які своєю кров"ю і своїм життям довели відданість цій державі. Українці є гарантами свободи і незалежності держави, а не 95 - й квартал.
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"Мир в Донбасі"? Він так і сказав? То він що, вже не вважає його українським? Я правильно розумію?
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Мир в Донбассе - это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Источник: https://censor.net.ua/n3174994
Что этот янелох оманский несет?
Зебилоиды, объясните нормальным людям, что оно несет?
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це воно хоче прийєднати Україну до лугандона та Криму
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вова,страна мечтает потерять тебя!
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Задача нынешней власти, та же , что и у предыдущей - Продать страну, а не потерять! Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 8730
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Пойди штаны поменяй, тебе зрадофилу, по сей день Порошенко гадит в штаны?
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***
- шо опять ищем Феденька?
- та понимаешь, нашефсё тут кое-что... то ли потерял... то ли главное , чтоб не потерять... ты не понял?
- от горе...нихеранепонял !!! от горе... наше...))))


Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 6724

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Дивно... так виходить у тебе із порохоботами одна стратегія? а як її не втратити, якщо ти і є головна причина можливої втрати державності???
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Смешно. Назначив Ермака главой своего офиса, Зеленский как раз сделал очень большой шаг, чтобы страну потерять.
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да ты,потерпевший, пришел с задачей уничтожить Украину!!!! Пока слава Богу не получается, но ты - стараешся, Батя!!!!
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Зеленський краще розуміє критичність ситуації в країні ніж нарід. В нього є більше інформації і він має доступ до її джерел, в тому числі і тих, які йому пропонують закордонні аналітичні центри. Те, що ситуація в Україні погіршується з кожним днем все більше і вона вже майже втратила будь-яку керованість, видно неозброєним оком. Мафіозна солідарність керівного кодла більше не дозволяє тримати на плаву корумпований злодійський бантустан.
Запас матеріальної і фінансової міцності наріду та ресурс його дебілізму сильно обміліли і фундамент під паразитичною конструкцією держави, що не відбулася, почав тріщати.
Цю ситуацію смартфонами виправити не вдасться, Україна уражена вірусом, набагато страшнішим ніж коронавірус, і Зеленський для неї не лікар і навіть не патологоанатом.
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Не однозначно звучит "Наша задача не потерять страну".
Что-бы не оторвали от корыта?
Или СБУ сообщила о реальности распада Украины в ближайшие 4 года? (до новых выборов) Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 5559
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Малороссия не получилась, Новороссия провалилась, Украина не вышло, ну стало быть строим Хохляндию по главе с преЗЕдентом.
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Это бы сработало, но вот как быть с 100 - 73 = 27% электората?
Они не пойдут с запоребриком, как с ними быть?
"Утопить?" (С) Так плавать умеют.
"Растереть в порошок?"(С) - так упорные.
Что делать то с ними "бубочке"?
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Замечу, что 27% населения, это больше, чем каждый четвертый.
Это не "мышь начхала", на это наплевать нельзя.
Так что же делать "бубочке"?
Лично я считаю, что на рояле играть.
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Клинический идиот ! Какое объединение с кем ? На каких условиях? Нах нам эти лугадоны с наемниками и убийцами внутри страны !?
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"страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война". какаяразница? (с)
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Как можно потерять то, что Вы так ещё и не нашли? товарищ Президент?...
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Дивно слухати президента який робить все щоб знищити Україну , як державу. Прихід до влади сепаратистів , потурання їм . Переслідування активних проукраїнських громадян . "Обмін" садистів ,військових злочинців , беркутні (яка стріляла по своїм громадянам ) на донецьких таксистів. " Розведення "- здача своєї української території російським військам . Неповага до власної армії , її військових , президент ні разу не відвідав поранених в госпіталі . Незрозумілий Оман (обман ) , незрозумілі тернки з ким? про що .
Зубожіння населення , розвод як лохів на платіжках за газ і транспортування. Хамська відповідь слуги- урода про платіж цуциками , неповага до своїх громадян , свинське ставлення до старшої людини. Він не поважає власних громадян і боїться їх , дивиться на нас із-за спин своїх охоронців , в бронежелеті.
А закон про землю , бажання зробити українських громадян кріпаками на власній землі !!!Приватизація під час війни , україська земля , яку скуплять олігархи за копійки .
Інтеграція лугандона , яку планують провести за умов Росії . Для цього і підтягнули Ермака .
Хто за це буде платити ,за знищенні і сплюндровані території і зомбоване , антиукраїнське населення ? За це все заплатимо податками і бідністю , скорочення шкіл , лікарень , погіршенням рівня життя українців.
Це знищення України .
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Воно не Голобородько, воно - Голохвастов! А ще це бідне розумом створіння над Клічком реготало....
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Якщо президент країни бере на озброєння не стратегію, яка передбачає якісь економічні і культурні досягнення, а запасається на майбутнє стратегією, яка б допомогла не втратити, те, що ще є , то це означає, він є абсолютним політичним банкротом і продовження його владної функції є безперспективним для існування цієї країни.
Світом рухають ідеї і аж ніяк не премії і корупційні схеми в середовищі паразитичної кліки, яка примітивними пропагандистськими методами узурпує владу недорозвинутого народу.
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Открытая деятельность " пятой колонны" в стране, подконтрольность ей 80% СМИ, политические и экономическое влияние "колонны"внутри государства, готовность "элиты" на капитуляцию ( под красивой оберткой), Де факто отказ от Крыма , и "реинтеграция" ОРДЛО по кремлевскому сценарию, это и есть полная и окончательная ПОТЕРЯ СТРАНЫ. Куда мы и стремимся в турбо режиме. Больше история шанс Украине может и не предоставить.
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Вот так открытие! А что тогда в 2014 году было, там что проще было!?
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Интересно, что он курит? Это речь трезвого человека?
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Трезвого, трезвого.
Илитке российской и украинской снятие санкций нужно, а для этого нужен мир с ЛДНР.
На мир в Украине им наср*ть, но вот санкции клятые жить не дают, крепнут они каждый день под ними, так, что не дыхнуть... Какие убытки несут, и не сосчитать.
Короче, "одиннароТ".
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Якщо хтось сумнівався, то... Сезон 1 серія 1 сериалу "Слуга Народа". Цитата персонажа батька Голобородька: "Не просри страну, сынок!". Все по сценарію Ось вам і джерело "головної стратегії" Зеленського.
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"Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну."
Источник: https://censor.net.ua/n3174994

Ох, как Вы правы, "бубочка", как Вы правы.
Я вот думаю, какой такой символ может лучше всего объединить 73% Вашего лохтората, раскиданного, разбросанного по городам и весям страны, включая Донецк и Луганск?
Колбаса по 2.20 "как в СССР"?
Пенсии "как в СССР"?
Дешевый ситец "как в СССР"?
Или просто гречка бесплатная, по килограмму в одни руки на выборах в Донецке и Луганске?
Лично я ставлю на гречку, "пенсии как в СССР" им на их референдуме знаменитом уже обещали.
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посади олигархов и страна пойдет вверх .а потом по цепи и восторжествует закон .
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Как странно.
А древние евреи почему то начали с закона, а потом, "по цепочке восторжествовало все остальное".
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Так то ж древние и к тому же евреи, а тут современные и к тому же жиды, а это совсем не тот компот.
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В Україні відсутня та частина суспільства, яку можна було б віднести до категорії політичного класу. Функція, яку для суспільства мав би виконувати активний сегмент цього класу, опинилася в руках іноземної агентури і шахраїв та аферистів аборигенного походження.
Постсовковий демос так і не зміг в своїй масі позбутися постгеноцидного синдрому страху і політичної апатії та сформувати своє раціональне оптимістичне майбутнє.
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цирк продолжается здаточный главнокомандующий мысли вслух
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