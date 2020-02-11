 Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну

Про це він сказав інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Знаєте, у нас зараз, я вам чесно скажу, загалом питання - не втратити країну. Не втратити те, що у нас є. Бо коли ти береш кожен регіон, внутрішньо, що там відбувається, в кожному... Донецьк і Луганськ - ми розуміємо, там триває війна. Тобто я думаю, що наше завдання в найближчі роки - закінчити війну. Існують символи, навколо яких можна об'єднати країну. І так вийшло, що країна об'єднується, коли воює, і країна об'єднується, коли мир і коли закінчилася війна", - сказав він.
Зеленський зазначив, що на початку війни на Донбасі в 2014 році країна об'єдналася, але втратила території, а зараз, якщо буде мир, Україна матиме можливість об'єднатися загалом.
"Адже всім жити краще, якщо не гинуть люди, коли країна ціла. Тобто це символ. Мир на Донбасі - це не просто повернути територію і людей, це в принципі не втратити загалом країну. Я знаю, що українці цього хочуть", - наголосив він.
Із своїми Брагарами, Шевченками, Сивухами і іншою шоблою.....
Что этот янелох оманский несет?
Зебилоиды, объясните нормальным людям, что оно несет?
- шо опять ищем Феденька?
- та понимаешь, нашефсё тут кое-что... то ли потерял... то ли главное , чтоб не потерять... ты не понял?
- от горе...нихеранепонял !!! от горе... наше...))))
...
Запас матеріальної і фінансової міцності наріду та ресурс його дебілізму сильно обміліли і фундамент під паразитичною конструкцією держави, що не відбулася, почав тріщати.
Цю ситуацію смартфонами виправити не вдасться, Україна уражена вірусом, набагато страшнішим ніж коронавірус, і Зеленський для неї не лікар і навіть не патологоанатом.
Что-бы не оторвали от корыта?
Или СБУ сообщила о реальности распада Украины в ближайшие 4 года? (до новых выборов)
Они не пойдут с запоребриком, как с ними быть?
"Утопить?" (С) Так плавать умеют.
"Растереть в порошок?"(С) - так упорные.
Что делать то с ними "бубочке"?
Это не "мышь начхала", на это наплевать нельзя.
Так что же делать "бубочке"?
Лично я считаю, что на рояле играть.
Зубожіння населення , розвод як лохів на платіжках за газ і транспортування. Хамська відповідь слуги- урода про платіж цуциками , неповага до своїх громадян , свинське ставлення до старшої людини. Він не поважає власних громадян і боїться їх , дивиться на нас із-за спин своїх охоронців , в бронежелеті.
А закон про землю , бажання зробити українських громадян кріпаками на власній землі !!!Приватизація під час війни , україська земля , яку скуплять олігархи за копійки .
Інтеграція лугандона , яку планують провести за умов Росії . Для цього і підтягнули Ермака .
Хто за це буде платити ,за знищенні і сплюндровані території і зомбоване , антиукраїнське населення ? За це все заплатимо податками і бідністю , скорочення шкіл , лікарень , погіршенням рівня життя українців.
Це знищення України .
Світом рухають ідеї і аж ніяк не премії і корупційні схеми в середовищі паразитичної кліки, яка примітивними пропагандистськими методами узурпує владу недорозвинутого народу.
Илитке российской и украинской снятие санкций нужно, а для этого нужен мир с ЛДНР.
На мир в Украине им наср*ть, но вот санкции клятые жить не дают, крепнут они каждый день под ними, так, что не дыхнуть... Какие убытки несут, и не сосчитать.
Короче, "одиннароТ".
Источник: https://censor.net.ua/n3174994
Ох, как Вы правы, "бубочка", как Вы правы.
Я вот думаю, какой такой символ может лучше всего объединить 73% Вашего лохтората, раскиданного, разбросанного по городам и весям страны, включая Донецк и Луганск?
Колбаса по 2.20 "как в СССР"?
Пенсии "как в СССР"?
Дешевый ситец "как в СССР"?
Или просто гречка бесплатная, по килограмму в одни руки на выборах в Донецке и Луганске?
Лично я ставлю на гречку, "пенсии как в СССР" им на их референдуме знаменитом уже обещали.
А древние евреи почему то начали с закона, а потом, "по цепочке восторжествовало все остальное".
Постсовковий демос так і не зміг в своїй масі позбутися постгеноцидного синдрому страху і політичної апатії та сформувати своє раціональне оптимістичне майбутнє.