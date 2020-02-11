 Бірч, який проводив експертизу ходи у справі Шеремета, підписав текст, не знаючи української мови і не маючи права бути експертом, - Маслов

Про це в Українському домі заявив на брифінгу юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, єдина експертиза, яка дала позитивну відповідь щодо ідентифікації підозрюваних - це психологічна експертиза на підставі невербальної поведінки, тобто на підставі винятково ходи.
Разом з тим, за даними Маслова, Бірч у своїй експертизі посилається на підручник для суддів і просить звернути увагу на застереження - у якому підкреслюється, що хода людини не унікальна. Крім того, Бірч підписав текст, не знаючи української мови і не маючи права бути експертом. Його основна діяльність - тренер з карате.
Згідно з експертизою, 5 ознак за якими Антоненка ідентифікували як убивцю - це "пряма постава спини", розмахування руками при ходьбі та аналогічні. Зріст Антоненка, який не збігається зі зростом людини на відео, був виміряний у момент затримання. Він фотографувався на тлі спеціальної лінійки. Однак зараз прокурор стверджує, що зріст Антоненка йому невідомий. Зріст чоловіка на відео згідно з експертизою - 170 см. Підозрюваний Антоненко вище на 10 см.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
А то напоминает одно дело еще двух "активистов", которые не согласны с выводами экспертизы ДНК - но как огня боятся пройти ее повторно.
То есть Антоненко должен сняться на те же камеры, а потом сравнить обоих персонажей. То же сделать и с Кузьменко и Дугарь.
Ти думаєш, тебе поголовно, ідіоти, читають?!!! "Спец", бл.ь, знайшовся!!!...
Та я подивився і відео, почитав "Висновок експерта" (якщо його можна так назвать)... Говорячи російською - "бред пьяной селёдки"...
желудейневербального поведения.
Любой дурак - уже эксперт...
олуям, бракує фантазії. То лижний інструктор бойки, то діспєтчєр с Гішпанії, тепер інструктор по кидкам янелохівкарате...
Судебно-медицинской экспертизой может заниматься имеющий соответствующий сертификат. СЕРТИФИКАТ - есть или нет?
ТОВ "Рога і Копита"Oxford Academy of Expertise Ltd і видають сертифікат
Иван Бирч (Ivan Birch) - магистр биологии человека университета Лафборо с 1980 года, доктор биомеханики университета Брайтона с 2007-го. Преподаватель биомеханики, анатомии, физиологии.
С 2010 года Иван Бирч - вице-декан факультета здравоохранения и гуманитарных наук в университете Западного Лондона, заслуженный профессор гуманитарных наук. С 2012 года - судебный аналитик.
С 2011 года Иван занимается судебно-медицинской экспертизой походки человека, был задействован в качестве специалиста адвокатурой и полицейскими Великобритании, выполняя их задания как для построения обвинения, так и для защиты.
Является членом рабочей группы Общества хироподологов и подиатристов (Society of Chiropodists and Podiatrists), разрабатывающей свод правил для судебно-ортопедической экспертизы, включая анализ походки, в сотрудничестве с министерством внутренних дел Великобритании. Доктор Бирч является консультантом в области анализа походки Шеффилдского учебного фонда NHS Foundation Trust и включен в базу данных экспертов-консультантов Национального агентства по борьбе с преступностью.
Доктор Бирч является членом Королевского общества судебно-медицинских наук, аккредитованным судебно-медицинским экспертом в области анализа походки и имеет сертификат профессиональной компетентности Общества в этой сфере практики.
В 2015 году Национальный совет и Колледж подиатрии и хироподии присвоили Бирчу статус дипломированного ученого по судебному анализу походки.
Опыт Бирча в анализе походки - более 35 лет.
- Для дополнительной экспертизы... был привлечен один из лучших специалистов Великобритании Айван Бирч. Бирч обработал предоставленные материалы... и предоставил свои выводы. Учитывая его мнение и выводы экспертов, КНИСЭ по комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, фотопортретная и исследования походки, сделал следующие выводы. Первый: лицо мужского пола, который участвует в закладке взрывного устройства под авто Шеремета - это гражданин Антоненко. Второй: лицо женского пола, которая закладывала взрывчатку, - это Кузьменко Юлия, - заявил первый заместитель руководителя Нацполиции - начальник уголовной полиции Евгений Коваль.
P.S. на конкурсі на кращу походку Чарлі Чапліна сам Чаплін зайняв лише 3 чи 4 місце))))
Иван Бирч (Ivan Birch) - магистр биологии человека университета Лафборо с 1980 года, доктор биомеханики университета Брайтона с 2007-го. Преподаватель биомеханики, анатомии, физиологии.
С 2010 года Иван Бирч - вице-декан факультета здравоохранения и гуманитарных наук в университете Западного Лондона, заслуженный профессор гуманитарных наук.
Это тебе ответ на утверждение,что это левый эксперт.В Англии дипломы не покупаются,и деканами в университетах просто так не становятся.Это же тебе не институт Поплавского.
Но самое ужасное, что в тюрьму могут загреметь совершенно невинные люди!!!