 Бірч, який проводив експертизу ходи у справі Шеремета, підписав текст, не знаючи української мови і не маючи права бути експертом, - Маслов

Про це в Українському домі заявив на брифінгу юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, єдина експертиза, яка дала позитивну відповідь щодо ідентифікації підозрюваних - це психологічна експертиза на підставі невербальної поведінки, тобто на підставі винятково ходи.

Разом з тим, за даними Маслова, Бірч у своїй експертизі посилається на підручник для суддів і просить звернути увагу на застереження - у якому підкреслюється, що хода людини не унікальна. Крім того, Бірч підписав текст, не знаючи української мови і не маючи права бути експертом. Його основна діяльність - тренер з карате.

Читайте також: Кількість підозрюваних і їхнє знайомство між собою, фото Антоненка на тлі підірваних електроопор і принти на одязі, - Маслов розповів про міфи в справі Шеремета

Згідно з експертизою, 5 ознак за якими Антоненка ідентифікували як убивцю - це "пряма постава спини", розмахування руками при ходьбі та аналогічні. Зріст Антоненка, який не збігається зі зростом людини на відео, був виміряний у момент затримання. Він фотографувався на тлі спеціальної лінійки. Однак зараз прокурор стверджує, що зріст Антоненка йому невідомий. Зріст чоловіка на відео згідно з експертизою - 170 см. Підозрюваний Антоненко вище на 10 см.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.