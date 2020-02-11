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 Політика України
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Все про:експертиза (149) Маслов Леонід (17) Антоненко Андрій (81) Бірч Айвон (1)

 Бірч, який проводив експертизу ходи у справі Шеремета, підписав текст, не знаючи української мови і не маючи права бути експертом, - Маслов

Основна діяльність Айвона Бірча, який проводив експертизу ходи в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, - це тренер з карате.

Про це в Українському домі заявив на брифінгу юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, єдина експертиза, яка дала позитивну відповідь щодо ідентифікації підозрюваних - це психологічна експертиза на підставі невербальної поведінки, тобто на підставі винятково ходи.

Разом з тим, за даними Маслова, Бірч у своїй експертизі посилається на підручник для суддів і просить звернути увагу на застереження - у якому підкреслюється, що хода людини не унікальна. Крім того, Бірч підписав текст, не знаючи української мови і не маючи права бути експертом. Його основна діяльність - тренер з карате.

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Згідно з експертизою, 5 ознак за якими Антоненка ідентифікували як убивцю - це "пряма постава спини", розмахування руками при ходьбі та аналогічні. Зріст Антоненка, який не збігається зі зростом людини на відео, був виміряний у момент затримання. Він фотографувався на тлі спеціальної лінійки. Однак зараз прокурор стверджує, що зріст Антоненка йому невідомий. Зріст чоловіка на відео згідно з експертизою - 170 см. Підозрюваний Антоненко вище на 10 см.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174993
 
   
 Топ коментарі
 
"Какая разніца?" - якщо таке при владі... Проводивший в деле Шеремета экспертизу походки Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом, - Маслов - Цензор.НЕТ 1535

Проводивший в деле Шеремета экспертизу походки Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом, - Маслов - Цензор.НЕТ 5974
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Да у Зеленского все правительствотак работает и прокатывает.
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"Какая разніца?" - якщо таке при владі... Проводивший в деле Шеремета экспертизу походки Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом, - Маслов - Цензор.НЕТ 1535

Проводивший в деле Шеремета экспертизу походки Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом, - Маслов - Цензор.НЕТ 5974
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Та по мне хоть учитель карате, хоть повар - походка совпадает, значит одна из улик уже есть. Не согласен с выводами - проводи свою экспертизу, хоть 10 - пока не установят истину.
А то напоминает одно дело еще двух "активистов", которые не согласны с выводами экспертизы ДНК - но как огня боятся пройти ее повторно.
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Это ты про отказ одного мальчонки написять в пробирку?
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экспертизу проверки роста? мальчик, ты дурак?
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юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид МасловИсточник: https://censor.net.ua/n3174993 Бірч, який проводив експертизу ходи у справі Шеремета, підписав текст, не знаючи української мови і не маючи права бути експертом, - Маслов - Цензор.НЕТ 5661
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Не экспертизу роста, а сравнительный анализ всех внешних признаков и визуальных данных подозреваемого Антоненко и убийцы с видео камер наблюдения, в условиях, максимально схожих с условиями совершения убийства.
То есть Антоненко должен сняться на те же камеры, а потом сравнить обоих персонажей. То же сделать и с Кузьменко и Дугарь.
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Придурок, ти хоч знаєш, що таке "експертне дослідження"? Ти акт його, хоч раз в руках, тримав? (Я вже не кажу про "призначав", "проводив"...). Бл.дь, та лише щоб навчиться її призначать, цю експертизу, люди вчаться кілька років, спеціальний курс криміналістики вивчають!!! Он, у мене, на полиці, стоїть "Криміналістика", "Початкові слідчі дії", Судові експертизи", "Криміналістична тактика", "Питання, які вирішуються СМЕ при огляді місця події та проведенні експертиз"!!!
Ти думаєш, тебе поголовно, ідіоти, читають?!!! "Спец", бл.ь, знайшовся!!!...
Та я подивився і відео, почитав "Висновок експерта" (якщо його можна так назвать)... Говорячи російською - "бред пьяной селёдки"...
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Просто этот "Боб",на самом деле низкоквалифицированный тролляка. А погоняло такое он взял,что бы быть похожим на хозяина. Всеж смешнее.
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Був, якось, на Поділлі. І почув там вислів: "Ти простий, як бобова каша...". (Це місцева ідіома, що означала "недоумка"...).
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- Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации. (с)
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Почему "повторно"? - экспертизу делали четыре раза.
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Там все дело слеплено из спичек и желудей невербального поведения.
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следующая про-украинская власть сможет паковать зебилов на нары даже особо не напрягаясь. эти зеленые идиоты настолько тупорылые, что сами подписываются под своими уголовными делами.
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Не будет больше проукраинской власти. Страну можно просрать один раз.
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Проблема в том, что во всём мире не поверят в то, что такая массовая тупость возможна. Возникнут подозрения о политическом преследовании.
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Точность определения роста должна быть до микрона!!!.Обязательно.Лгут все без остановки.Значит ,было.
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Бірч - це британський кегебіст, котрого аваковці анансовували як "найкращого в світі експерта".
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Я знал, я знал!!! Как только прозвучали выводы этого "эксперта" я вспомнил фитнестренера по вышкам Бойко!
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Как-то везет идиотам на спортсменов... один бывший чивокунин министр шота там с горнолыжным инструктором подписывал... и эти зепушилы имеют наглость кривлять Кличко???
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В стране, где клоун - президент
Любой дурак - уже эксперт...
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...еще лучше..и зачем держать то их в каталашке столько времени?..офигели напрочь..
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Как ваще СУБЪЕКТИВНОЕ мнение какого то человека может лечь в основу обвинения?
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Може... Читай закон "Про експертизу"... Знаю випадок, коли саме висновок експерта ліг у основу обвинувачення, по якому "сіла" на тривалий строк, група рекетирів...
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а он точно тренер по карате, а не по горным лыжам?
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У кацапів, які пишуть методички своїм холуям, бракує фантазії. То лижний інструктор бойки, то діспєтчєр с Гішпанії, тепер інструктор по кидкам янелохів карате...
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Что за блеяние?
Судебно-медицинской экспертизой может заниматься имеющий соответствующий сертификат. СЕРТИФИКАТ - есть или нет?
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три людини створюють ТОВ "Рога і Копита" Oxford Academy of Expertise Ltd і видають сертифікат
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А экстрасенсов еще не привлекли к расследованию? Еще в запасе есть мольфары, цыганки-гадалки и на худой конец - бабки у подъезда. Последние владеют исчерпающей информацией во всех сферах.
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Что известно об этом английском эксперте?
Иван Бирч (Ivan Birch) - магистр биологии человека университета Лафборо с 1980 года, доктор биомеханики университета Брайтона с 2007-го. Преподаватель биомеханики, анатомии, физиологии.
С 2010 года Иван Бирч - вице-декан факультета здравоохранения и гуманитарных наук в университете Западного Лондона, заслуженный профессор гуманитарных наук. С 2012 года - судебный аналитик.
С 2011 года Иван занимается судебно-медицинской экспертизой походки человека, был задействован в качестве специалиста адвокатурой и полицейскими Великобритании, выполняя их задания как для построения обвинения, так и для защиты.
Является членом рабочей группы Общества хироподологов и подиатристов (Society of Chiropodists and Podiatrists), разрабатывающей свод правил для судебно-ортопедической экспертизы, включая анализ походки, в сотрудничестве с министерством внутренних дел Великобритании. Доктор Бирч является консультантом в области анализа походки Шеффилдского учебного фонда NHS Foundation Trust и включен в базу данных экспертов-консультантов Национального агентства по борьбе с преступностью.
Доктор Бирч является членом Королевского общества судебно-медицинских наук, аккредитованным судебно-медицинским экспертом в области анализа походки и имеет сертификат профессиональной компетентности Общества в этой сфере практики.
В 2015 году Национальный совет и Колледж подиатрии и хироподии присвоили Бирчу статус дипломированного ученого по судебному анализу походки.
Опыт Бирча в анализе походки - более 35 лет.
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Британский эксперт-криминалист Иван Бирч является почетным членом британского Общества подиатрии и хироподии - сотрудничает с полицейскими как своей страны, так и зарубежья. Именно к нему поступил запрос от украинских спецслужб с просьбой определить - кто попал в объективы камер в материалах по делу Шеремета.
- Для дополнительной экспертизы... был привлечен один из лучших специалистов Великобритании Айван Бирч. Бирч обработал предоставленные материалы... и предоставил свои выводы. Учитывая его мнение и выводы экспертов, КНИСЭ по комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, фотопортретная и исследования походки, сделал следующие выводы. Первый: лицо мужского пола, который участвует в закладке взрывного устройства под авто Шеремета - это гражданин Антоненко. Второй: лицо женского пола, которая закладывала взрывчатку, - это Кузьменко Юлия, - заявил первый заместитель руководителя Нацполиции - начальник уголовной полиции Евгений Коваль.
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И при чем тут КАРАТЭ???Или еще сегодня услышал версию,что во всем виноват Виктор Чумак.Подослал видите ли к Антоненко лжесвидетеля.Ребята,вы что там все БЕЛЕНЫ объелись???
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Якщо він такий крутий експерт і біолог, то чому він не звернув увагу на різницю в рості? Чи він дивиться лише на походку, а інше його не колише??? Ну тоді він не надто добрий експерт, адже походка залежить в т. ч. і від росту людини...

P.S. на конкурсі на кращу походку Чарлі Чапліна сам Чаплін зайняв лише 3 чи 4 місце))))
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Так это у него(эксперта) надо спросить.И это действительно вопрос по существу,а не бред про краратэ.
Иван Бирч (Ivan Birch) - магистр биологии человека университета Лафборо с 1980 года, доктор биомеханики университета Брайтона с 2007-го. Преподаватель биомеханики, анатомии, физиологии.
С 2010 года Иван Бирч - вице-декан факультета здравоохранения и гуманитарных наук в университете Западного Лондона, заслуженный профессор гуманитарных наук.

Это тебе ответ на утверждение,что это левый эксперт.В Англии дипломы не покупаются,и деканами в университетах просто так не становятся.Это же тебе не институт Поплавского.
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а шарашкіна контора "Колледж подиатрии и хироподии присвоили Бирчу статус дипломированного ученого "
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Для сміху - у адигейців, колись, був звичай - якщо чоловік себе, якимось чином, зганьбив перед громадою, йому і всім чоловікам у його сім"ї "хасе" ("віче"), присуджувало - на людях носить шапку, зшиту з чотирьох різноколірних шматків хутра. Вона називалась "ПИН"... Через рік "хасе" засідало і вирішувало, чи виправилась людина... Якщо ні - сім"ю виганяли з села... Рябошапка уже "носить "ПИН"... Навіть прізвище про це каже... Мабуть, скоро прийдеться готувать воза з України, вслід за Пшонкою...
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Говорят, что у него еще есть музыкальное образование. ваабще капец
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Я в ах*е какое количество бестолочей и бездарей мы содержим!
Но самое ужасное, что в тюрьму могут загреметь совершенно невинные люди!!!
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