 Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати", - сказав Луценко, коментуючи справи, порушені проти п'ятого президента України Петра Порошенка.
При цьому він вважає, що як у політичному, так і в бізнесовому аспектах немає підстав говорити про серйозність висунутих проти Порошенка обвинувачень.
"На сьогодні гора боротьби з Порошенком, наскільки я знаю, народила одну-єдину мишу - проєкт підозри, який лежить на столі у генпрокурора Рябошапки, яким Порошенку інкримінується невидання указу про призначення суддів ... Але ви ж розумієте, що це точно не та справа, за яку судять президента в будь-якій країні", - зазначає Луценко.
Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.
Нагадаємо, в грудні 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого Президента України Петра Порошенка у зв'язку з тим, що він у лютому 2015 року погодив своїм підписом у Мінську Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.
Як відомо, Петро Порошенко в різних статусах проходить у понад десяти кримінальних провадженнях, відкритих Державним бюро розслідувань.
з таких як ти в ґебельсів=шлємазлів пропукінських вже й діти не сміються!!
"На сегодняшний день гора борьбы с Порошенко, насколько я знаю, родила одну-единственную мышь - проект подозрения, который лежит на столе у генпрокурора Рябошапки, которым Порошенко вменяется в вину неиздание указа о назначении судей...
Но вы же понимаете, что это точно не то дело, за которое судят президента в любой стране", - отмечает Луценко.
Источник: https://censor.net.ua/n3174991
Зеленский за все должен ответить...
Особенно за госизмену
если бы еще Кравчук сел за измену гос.интересам Украины (за отказ от ЯО к примеру), то мы не жили бы сейчас в таком дерьме...
А этот же Кравчук не разносил бы сейчас дерьмо по разным ТВ-шоу...
Ибо за год "гора родила мышь" - против Порошенко так и не накопали серьезных обвинений.
А вот против тупенького и жадненького Зели - полным полно фактов, которые в последствии могут стать серьезными обвинениями, вплоть до Государственной Измены.
круговая порука Президентов..
неписанное правило - ты не вечный...
я-бы за такое - лишал адвокатской лицензии.. Кстати, они даже ФОПами не являются..
а сегодняшние следаки и прокуроры - молодежь безусая....
1. ЗАПГОЛОВОК "Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко"
2. ""Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать", - сказал Луценко, комментируя дела возбужденные против пятого президента Украины Петра Порошенко."
3. "При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений."
но не тут то было
...уясе, заявон! Неужели Порохатый Барыга яГидически необГазованого юГу снял с довольствия? А мо, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский ещё и каких-то перспектив нарисовал? Оно и понятно - Бляху-Муху хоть как-то, но кормить-то надо, а то отощает...
А УЛЕ ВЫ ХОТЕЛИ....
такі як корупція в прокуратурі, злиті/продані справи, і ще до речі що там з Гонгадзе і боротьбою з кучмою, бо не красиво так получається розпіарився на тій справі, зробив собі імя а ставши прокуром все якось так відразу забув.