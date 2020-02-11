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 Політика України
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Все про:Луценко (3091) Президент (641) прокуратура (2063)

 Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко

Ексгенпрокурор Юрій Луценко переконаний, що за наявності складу злочину людина, яка обіймала посаду глави держави, має притягатися до відповідальності.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати", - сказав Луценко, коментуючи справи, порушені проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

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При цьому він вважає, що як у політичному, так і в бізнесовому аспектах немає підстав говорити про серйозність висунутих проти Порошенка обвинувачень.

"На сьогодні гора боротьби з Порошенком, наскільки я знаю, народила одну-єдину мишу - проєкт підозри, який лежить на столі у генпрокурора Рябошапки, яким Порошенку інкримінується невидання указу про призначення суддів ... Але ви ж розумієте, що це точно не та справа, за яку судять президента в будь-якій країні", - зазначає Луценко.

Повний текст інтерв'ю з Юрієм Луценком: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого Президента України Петра Порошенка у зв'язку з тим, що він у лютому 2015 року погодив своїм підписом у Мінську Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.

Як відомо, Петро Порошенко в різних статусах проходить у понад десяти кримінальних провадженнях, відкритих Державним бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174991
 
   
 Топ коментарі
 
а хто з вас прочитав все в'ю? Чи хоча би оцю інфу?
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Срочно, переписываем методички, теперь луценко плохой
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поц ти читав всю статтю чи лише заголовок що НАМАЛЮВАВ бутусоф?
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Ви якісь знервовані. Хочете про це поговорити?
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ти ще й недобачаєш... Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко - Цензор.НЕТ 1803 Я ТОБІ КАЖУ - НЕ ДУРКУЙ !! Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко - Цензор.НЕТ 2605
з таких як ти в ґебельсів=шлємазлів пропукінських вже й діти не сміються!! Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко - Цензор.НЕТ 1803
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Впорядкуйте свої думки і навчіться правильно їх висловлювати.
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Срочно, переписываем методички, теперь луценко плохой
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А он что для тебя был когда то хорошим?
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всмысле? он же за порошенка топил, или по твоему те кто за пороха топят плохие? ты москаль шоле?
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а хто з вас прочитав все в'ю? Чи хоча би оцю інфу?
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А навіщо? Заголовок наше всьо! Головне прокоментувати.
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"При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений.

"На сегодняшний день гора борьбы с Порошенко, насколько я знаю, родила одну-единственную мышь - проект подозрения, который лежит на столе у генпрокурора Рябошапки, которым Порошенко вменяется в вину неиздание указа о назначении судей...

Но вы же понимаете, что это точно не то дело, за которое судят президента в любой стране", - отмечает Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3174991
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Он уже наказан... ему суждено любить женщину 3го тысячелетия...
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Видать Ирка быстро бабло на танцах просрала,чтоЮра уже начинает другие песни исполнять.
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в тебе яке ІQ? Напевне, недостатнє для читання і розуміння написаного.
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Ну какой ник, такой и коммент, больше чем на pukin не тянет
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Промосковский зебил Луценко предлагает учинить политические преследования головного ворога *******! Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко - Цензор.НЕТ 1514
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Обязательно!

Зеленский за все должен ответить...

Особенно за госизмену
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Должен но после порошенка. Можно даже в одну камеру.
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Пороховаті роботи добавили. Тепер ще й Югу лайном треба поливати))
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Какой? Мы читать умеем и ты попробуй помогает перед тем как высрать тут что то
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Порохоботом быть сейчас стало не стыдно,позорно и мерзко оставаться зелебобиком. Обрати внимание как стремительно сокращается количество ещё вчерашних зелеботов. Просто следи за рейтингом шута который уверенно идёт к плинтусу.
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Порохоботом не стидно бути на цензорі))) вас тут як у лепрозоріі зібрали)))
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Ну кинь ссылку на ваш зелебобский рессурс которого я не знаю а то что то вас везде не более двух-трёх дежурных . А где же остальные 73%? Испарились за 8 месяцев? А что же останется через год-другой?Печаль однако!
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хоть почитай дальше заголовка...ну шо вы за зебилы такие неграмотные
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правильно вещает...
если бы еще Кравчук сел за измену гос.интересам Украины (за отказ от ЯО к примеру), то мы не жили бы сейчас в таком дерьме...
А этот же Кравчук не разносил бы сейчас дерьмо по разным ТВ-шоу...
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А ЕСЛИ БЫ ВЫ ЕЩЁ ИСТОРИЮ В ДАТАХ ЗАПОМИНАЛИ, ТО НЕ МОЛОЛИ БЫ МУЙНИ. 😂😅😂
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Юра - верни деньги державе, ты на посаде ничего не сделал!!!
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Скорее это не наезд на Порошенко, а предупреждение Зеленскому!
Ибо за год "гора родила мышь" - против Порошенко так и не накопали серьезных обвинений.
А вот против тупенького и жадненького Зели - полным полно фактов, которые в последствии могут стать серьезными обвинениями, вплоть до Государственной Измены.

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заметь, только единицы в мире, возбуждали дела против предшественников..
круговая порука Президентов..
неписанное правило - ты не вечный...
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нас вдвох тут занадто мало, щоб зупинити дебільні висери тих, хто не здатен ні втямити, ні навіть просто прочитати інфу...
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одно из них - обвинения на всю страну, что Дугарь, Антоненко - убийцы ! без суда и следствия в первый день как их посадили в СИЗО.
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Привет всем порохоидиотикам. Не боитесь, вашего идола не посадят, не потому, что не за что, просто пришли очумелые мозги во власть. Они хотят, но не могут. Они все озабочены на сексуальной почве - САДОМАЗАХИСТЫ НАРОДА. Югик готов дать показания, я так понимаю.
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дело в том, что там зубатые адвокаты.., они, вместо того, чтобы обьяснить человеку в чем он обвиняется, прямо советуют, что нужно збрехать чтобы уйти от ответственности..
я-бы за такое - лишал адвокатской лицензии.. Кстати, они даже ФОПами не являются..
а сегодняшние следаки и прокуроры - молодежь безусая....
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Обана! Знаю что зелебобики это зелёные а оказывается есть и косые. Кстати твой коллега по цеху тебе лайканул а ты чего в ответ ему не лайкаешь? Не честно поступаешь,крысятничаешь.
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ЗЕбил обосранный, ты хоть читать умеешь, быдло? Там написано так, что даже тупорылые ЗЕбилы должны понять. А ты еще тупее ЗЕбыдла. Комуняка, видимо.
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Зеленые эксперды читают только заголовки.
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Довольно забавно читать пассажи картавого Югика, которые он выписывает из Лондона, куда перебрался вместе с женщиной 3-го тысячелетия ... бабло не жмет, пока был прокулолом успел "заработать" (знакомые с ситуацией, рассказывали о давлении на семейный бизнес, который они с нуля подняли, они ничего не покупали и не прихватизировали, просто с головой дружили и развивались пока не пришли друганы картавого и стали требовать за все хорошее, о суммах заноса ... о формах перечислений с офшорных счетов на счета Югика в Лондоновке ... много чего интересного говорили, сейчас эти люди уехали от греха подальше т.к. команда Югика пресовала их конкретно, причем в прессе была тишина ... люди (6 семей, 15 человек, остались только старики родители в Украине) оставили все - дома, квартиры, машины, бизнес, счета и уехали действительно голые, с паспортом и 20К зелени ... а команда Югика поимела все что хотела) ... я помню как он подпевал Пороху, когда тот был президентом, помню как принял новую зеленую власть, и как женщина 3-го тысячелетия вдруг, как с цепи сорвалась - отказалась от депутатства, вдруг сдрыснула в Лондоновку к Югику ... делайте выводы господа хорошие! включайте ум ...
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............... Главное вовремя предать ............................................................................... Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко - Цензор.НЕТ 4016
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Что же таки посулили эксЮрию?? Так переобуться и позеленеть за 9.5 месяцев как-то невдобно... Очень откровенно уж говенцом попахивает .. зелёненьким таким🤔🤔🤔
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Ё- маё! 50% дписувачив совсем не читают статьи...
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Это как типа кум куму дал работу генпрокурара, тот молча работал и Петя был святой. Как же ты рабол гнида, уже прогоны перешил. Сейчас ещё запоёт что клоун хороший.
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А почему этот придурок ,до сих пор ни на второй ходке ????
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Акценты, друзья мои, акценты!

1. ЗАПГОЛОВОК "Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко"
2. ""Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать", - сказал Луценко, комментируя дела возбужденные против пятого президента Украины Петра Порошенко."
3. "При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений."
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Теперь у Луценко есть отмазка при любом раскладе. Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко - Цензор.НЕТ 7925
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зелебобики...это намек на то,что зелебеня тоже в один прекрасный момент будет экс...а не то,что вы подумали Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко - Цензор.НЕТ 4079
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Я не против, чтобы и пятый и шестой в одной камере сидели.
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а я думал ты мечтаешь о том,шоб ***** сидело...вместе со всем кооперативом "озеро".
но не тут то было
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"Голод не тётка"©
...уясе, заявон! Неужели Порохатый Барыга яГидически необГазованого юГу снял с довольствия? А мо, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский ещё и каких-то перспектив нарисовал? Оно и понятно - Бляху-Муху хоть как-то, но кормить-то надо, а то отощает...
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ПОТОМОК КНЯЗЕЙ ОСТРОГОЖСКИХ.... 😂😅😂
А УЛЕ ВЫ ХОТЕЛИ....
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А как его поездочка на мальдивы по поддельным паспортам.
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Сначала бывшего генпьёкуёя посадить за крышевание шоколадного опг,а потом уже и шефа !
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Може цей чоловік за себе вже почне відповідати,
такі як корупція в прокуратурі, злиті/продані справи, і ще до речі що там з Гонгадзе і боротьбою з кучмою, бо не красиво так получається розпіарився на тій справі, зробив собі імя а ставши прокуром все якось так відразу забув.
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Юлик зрадник! Юлик зрадник! Юлик зрадник! Юлик зрадник!
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югик открыто заявляет о свой надобности, мол он то много знает... "На сегодняшний день гора борьбы с Порошенко, насколько я знаю, родила одну-единственную мышь - проект подозрения, который лежит на столе у генпрокурора Рябошапки, которым Порошенко вменяется в вину неиздание указа о назначении судей... Но вы же понимаете, что это точно не то дело, за которое судят президента в любой стране", - отмечает Луценко.
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А як же мародьор, а якже барига??? Навіть стовпи на вулиці кричали, що він мародьор і веде "бізнес на крові". А що тепер? То хто тоді мародьор і барига? Хто тоді веде бізнес на "крові"?
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