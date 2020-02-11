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 Політика України
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Все про:Шеремет (383) Маселко (34) Грищенко Інна (12) Владислав Грищенко (5) Антоненко Андрій (81) Кузьменко Юлія (58) Дугарь Яна (46)

 Кількість підозрюваних і їхнє знайомство між собою, фото Антоненка на тлі підірваних електроопор і принти на одязі, - Маслов розповів про міфи в справі Шеремета

На пресконференцію адвокатів підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета запрошували і прокурора Зузака, однак він вирішив не приходити.

Про це в Українському домі заявили організатори брифінгу, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як зазначив юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, в справі Шеремета є низка міфів. За його словами, вони поширилися завдяки брифінгу МВС і подальшому висвітленню в ЗМІ.

Відповідно до першого міфу, підозрюваних у справі 5. Насправді їх троє - це Яна Дугарь, Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко. Інні і Владиславу Грищенкам підозр у справі Шеремета не пред'являють, однак постійно згадують їх у контексті справи. Більш того, Кузьменко познайомилася з Грищенко в 2018 році, Дугарь - в 2019 р, Антоненко не знайомий досі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка про запобіжний захід для Кузьменко й Антоненка: Доказів мало, але є ризики

Міф номер 2 - знайомство підозрюваних між собою на момент вбивства Шеремета. Антоненко і Кузьменко були знайомі через фейсбук, вперше зустрілися на концерті наступного дня після вбивства Шеремета. Антоненко з Дугарь не знайомі досі. На брифінгу правоохоронців не було представлено жодної розмови підозрюваних між собою - всі записані розмови були зі сторонніми людьми.

Міф номер три - фото Антоненка на тлі підірваних у Херсонській області електроопор. Антоненко взагалі ніколи не був на Херсонщині, не має стосунку до підриву (крім того, йому це і не інкримінують). Також принти на одязі Антоненка не збігаються з принтом, зафіксованими камерами на одязі вбивці. На момент трагедії Антоненко давно не жив на вулиці Гончара, поруч з місцем вбивства. Він проживав на вул. Старовокзальній. Там він і ночував тої ночі, що підтверджують дані трекінгу.

Принт на одязі потенційного вбивці - принт спортивної команди Орландо, а не рок-групи, як заявляли слідчі.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174989
 
   
 Топ коментарі
 
Более того, они еще и Кеннеди убили Количество подозреваемых и их знакомство между собой, фото Антоненко на фоне подорванных электроопор и принты на одежде, - Маселко рассказал о мифах в деле Шеремета - Цензор.НЕТ 9146
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Зшито білими нитками.... Жодного доказу, лише бажання влади обвинуватити добровольців.
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Да задрали вы "Зе замазали", "Зе подставили".....
Что за холопское мышление?! "Царь не виноват, он не знает, ....это все бояре...."
Все он прекрасно знает! Его что на ту прессконференцию силой притащили?! Не знал, что нельзя вмешиваться в правосудие?! Если таки не знал, то виноват не меньше (незнание законов не освобождает от ответственности).
То его Гончарук подставил, что совещание кабмина по тарифам провел в кабинете Президента, то еще что то .....Можно подумать, Гончарук сам приперся с толпой и сказал "мы проведем в твоем кабинете заседание..." Зам же Зе и пригласил их чтобы на камеры попиариться на тарифах (как он мол заботится о населении)
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И Мерлин Монро. Они же все смотрели фильмы с ее участием!
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Да и динозавров эти окаянные истребили!
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И Лору Палмер убили, не исключено что и угрожали президенту, они еще те одержимые ультранационалистическими идеями.
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Зшито білими нитками.... Жодного доказу, лише бажання влади обвинуватити добровольців.
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Мусора замазали в дело Шеремета зе и подсадили того на крючёк.
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Да задрали вы "Зе замазали", "Зе подставили".....
Что за холопское мышление?! "Царь не виноват, он не знает, ....это все бояре...."
Все он прекрасно знает! Его что на ту прессконференцию силой притащили?! Не знал, что нельзя вмешиваться в правосудие?! Если таки не знал, то виноват не меньше (незнание законов не освобождает от ответственности).
То его Гончарук подставил, что совещание кабмина по тарифам провел в кабинете Президента, то еще что то .....Можно подумать, Гончарук сам приперся с толпой и сказал "мы проведем в твоем кабинете заседание..." Зам же Зе и пригласил их чтобы на камеры попиариться на тарифах (как он мол заботится о населении)
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Кто тебя задрал? Зе уже в информационном коконе, поэтому оно и попёрлось как лох на пресссконференцию. Чи ещё не дошло?
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ну он(зе) таки юрист.чо, не мог последствия просчитать?
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А могли бы следаки Авакова вместо этой лажи снять мультфильм и получить премию Оскара за анимацию!
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А зачем прокурорам ходить на пресс-конференции, если они только что в судебном заседании изложили свои резоны и судей убедили? Какого хрена прокурор должен убеждать априори пристрастных и агрессивных сторонников защиты, которые не интересуются всем сказанным в суде, а только речами адвокатов?
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Все должно решать Народное Вече, а не суды и прокуроры. Как народ мкажет, так и будет.
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Ну да, а для формирования Вече нужно написать и принять новую конституцию, а также законы, регламентирующие порядок выдвижения кандидатов в состав вече и их избрания, провести референдум, ради утверждения избранных кандидатов, после чего будут сформированы Высшее, апелляционные, городские, областные и районные Вече, ничем не отличающиеся от современных судов.
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...зашквар, аж шкварчит...неужто менты и сейчас такие тупые как и в былые времена?..нафига им это шеремет сдался не пойму никак, это как разные цивилизации...шеремет и волонтеры да еще и бабы....как увязать это можна..да и вашше кому он мешал?..не его это темы были, волонтерство это, добробаты....
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а куда им деваться? их фэйсбучная ара из кожи аж выпрыгивает доказывая свою полезность новой власти. иначе увольнение и носорогу нужно будет срочно валить из страны
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Что-то о том, как трое проснулись под одним одеялом со страшного будуна, у всех жопа болит, а в соседнем городе труп. Как связать факты?
+ тема не раскрыта: откуда взялся генетический материал на осколках мины?
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Навскидку
Кто-то возьмет твой мусорный пакет из бака, куда ты его выкинул, замотает в него мину и плилепит к днищу чьей ни будь машины. И будешь потом доказывать, что ты не верблюд.
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..мина в Косове этом, отвалилась от днища машины и не взорвалась..вот на ней и нашли эту ДНК....
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а на осколках той мины, которой взорвали машину Шеремета - откуда взяли генетические материалы?.
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Когда пролетели через тело жертвы. Или Вы о каких материалах? Давайте ссылку, где про это написано.
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где-то в интернете, уже не помню. Если такого нет, то доказательства очень косвенные.
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В таком случае, отложим обсуждение до более достоверной информации.
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не помню уже, ниже ответил тебе, не вникал глубоко...
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Судебный процесс ещё не начат,а уже званые експерты кислых щей пытаются развалить.Судебные исследования покажут кто больше прав.Следствие или защита.Дождёмся судебного процесса.Есть ещё и ЕСПЧ,если будет судебный произвол.Торнадо сидит уже почти 5 лет.
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а х.з..))...я не слежу за такими деталями....
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