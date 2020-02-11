 Кількість підозрюваних і їхнє знайомство між собою, фото Антоненка на тлі підірваних електроопор і принти на одязі, - Маслов розповів про міфи в справі Шеремета

Про це в Українському домі заявили організатори брифінгу, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Як зазначив юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, в справі Шеремета є низка міфів. За його словами, вони поширилися завдяки брифінгу МВС і подальшому висвітленню в ЗМІ.
Відповідно до першого міфу, підозрюваних у справі 5. Насправді їх троє - це Яна Дугарь, Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко. Інні і Владиславу Грищенкам підозр у справі Шеремета не пред'являють, однак постійно згадують їх у контексті справи. Більш того, Кузьменко познайомилася з Грищенко в 2018 році, Дугарь - в 2019 р, Антоненко не знайомий досі.
Міф номер 2 - знайомство підозрюваних між собою на момент вбивства Шеремета. Антоненко і Кузьменко були знайомі через фейсбук, вперше зустрілися на концерті наступного дня після вбивства Шеремета. Антоненко з Дугарь не знайомі досі. На брифінгу правоохоронців не було представлено жодної розмови підозрюваних між собою - всі записані розмови були зі сторонніми людьми.
Міф номер три - фото Антоненка на тлі підірваних у Херсонській області електроопор. Антоненко взагалі ніколи не був на Херсонщині, не має стосунку до підриву (крім того, йому це і не інкримінують). Також принти на одязі Антоненка не збігаються з принтом, зафіксованими камерами на одязі вбивці. На момент трагедії Антоненко давно не жив на вулиці Гончара, поруч з місцем вбивства. Він проживав на вул. Старовокзальній. Там він і ночував тої ночі, що підтверджують дані трекінгу.
Принт на одязі потенційного вбивці - принт спортивної команди Орландо, а не рок-групи, як заявляли слідчі.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Что за холопское мышление?! "Царь не виноват, он не знает, ....это все бояре...."
Все он прекрасно знает! Его что на ту прессконференцию силой притащили?! Не знал, что нельзя вмешиваться в правосудие?! Если таки не знал, то виноват не меньше (незнание законов не освобождает от ответственности).
То его Гончарук подставил, что совещание кабмина по тарифам провел в кабинете Президента, то еще что то .....Можно подумать, Гончарук сам приперся с толпой и сказал "мы проведем в твоем кабинете заседание..." Зам же Зе и пригласил их чтобы на камеры попиариться на тарифах (как он мол заботится о населении)
+ тема не раскрыта: откуда взялся генетический материал на осколках мины?
Кто-то возьмет твой мусорный пакет из бака, куда ты его выкинул, замотает в него мину и плилепит к днищу чьей ни будь машины. И будешь потом доказывать, что ты не верблюд.