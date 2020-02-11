 Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №46/2020 розміщено на сайті глави держави.
Іншим указом №47/2020 Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади помічника президента.
А указом №48/2020 призначив його главою Офісу Президента.
Раніше повідомлялося, що Андрій Богдан вирішив піти у відставку з поста глави Офісу Президента України. Відповідна інформація з'явилася в ЗМІ.
Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Богдана главою Офісу Президента 21 травня 2019 року.
Один работал на галерах как раб, другой на приисках как искусный промывальщик зЕлотоискатель.
P.S. Техническая справка: «Лоток в руках искусного промывальщика, несмотря на простоту своей конструкции, является инструментом легко и быстро извлекающим все мельчайшие частицы золота. Промывка на лотке является своего рода искусством, простым, легко достижимым.»
Если с приходом новой Зе власти была ещё надежда на позитив, то последние решения заставляют задуматься, на кого эта команда вообще работает? Не на кремль случайно? У меня еще где-то остались небольшие сомнения, но с каждым новым шагом Зе власти сомнений, что они ведут страну к трагедии всё меньше.
Я не сторонник Пороха и далёк от идеализации его фигуры. Но то, что происходит сейчас, при всей этой маскировки под реформы, начинает пугать меня немного пугать. Это смешно уже тут говорить и лишний повод потролить, но при Порохе действительно не было таких процессов, которые запускают сейчас.
Да по теме - если кто-то тут думает, что увольнение Богдана это ослабление влияния Бени на Зе, то могу вас поздравить - так и было задумано.
І єто, не забудь підмити жінку і сам підмийся - скоро в гості до тебе завітає адіннарот, павстанєц з Данєцка, ілі може даже з Луганска. Розкажеш йому какаяразніцца.
Подозрєвать воно штото начало.... уйобок тупорилий....
он зря свой талант, на кидал тратил ...
Совместными усилиями убрали одного из немногих компетентных людей из команды Зеленского.
Бедняга Зеленский, похоже, попал в кадровый капкан из-за общеукраинского дефицита
готовых работать на Украину без коррупционного и жлобского интереса.
и шта? да, Козак-100 % этнический украинец и одновременно манкурт и рашистское говно. Обычный вариант для хАхлов-малороссов, ничего нового.
вон, Тютина(в народе валька-красные трусы, по мужу покойному- матвиенко)
кацапка-алкоголичка родом из Шепетовки, типа глава верхней палаты рашистского парламента... без тени сомнения, с энтузиазмом, со свистом принимала типа законы для аннексии Крыма и ведения войны против Украины. хотя понятно, что никакие "законы" азиопской паРаши не могут прикрыть или оправдать преступления кремлевских тварей против Украины.
Зеленскому, увы, не хватило ума и политического чутья опереться на кадры Тимошенко, а не соросятник.
"Ермак возглавил ОП: Зеленский переходит под контроль ФСБ. Короткий комментарий.
Зеленский уволил лоббиста Коломойского Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность своего друга, Андрея Ермака.
Данные кадровые перестановки в команде Зеленского я интерпретирую как переход Зеленского от управления отдельно взятого всем вам известного олигарх к управлению или под контроль ФСБ и прорусской пятой колонны; но и в данном случае не все так однозначно.
Единственное, что можно утверждать, так это то, что теперь уже на практике будет реализован сценарий путинищации украинской системы государственного управления. Т.е., с Зеленского будут лепить «регионального» Путина.
UPD
Ну и стоит дописать о том, что автоматом запущен и развал «слуг» в Раде".
https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1307547392770279/?d=n
Т.е., запах фекалей, в конторе Зелёной сопли,устойчивый!
Технические перестановки для лохов, что типа Зе избавился от влияния Бе. На деле ничего не поменялось. Ход чисто под западных политиков и запудривания мозга МВФ..
На столе ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского оказались рядом две фотографии: старшенькой и Богдана.
Але ж скільки їх ще !!!
Зе накрал уже столько, что стал богаче КОломойского.. поэтому Беня теперь потерял влияние на Зеленского
Про це на своєму Telegram-каналі написав політолог і телеведучий Тарас Березовець.
"Позитив призначення Андрія Єрмака на місце глави Офісу президента безумовно є. Тепер ніяких півтонів не буде. На місце звичайної української корупції прийшов абсолютно явна людина Кремля. Тому найближчим часом ми побачимо і почуємо багато цікавого про те, як вороги підбурювали два братні народи - український і російський. А також багато гуманітарних ініціатив по Донбасу і Криму - видачу пенсій, відновлення знищеного житла за рахунок України, відновлення залізничного сполучення і можливо навіть воду в Крим. Краще так відкрито, ніж натяками", - зазначив політолог.
Про це на своєму Telegram-каналі написав політолог і телеведучий Тарас Березовець.
"Вадима Пристайко продовжують активно зливати. Причому на посаді він може не дожити навіть до зустрічі Нормандської четвірки в Берліні. Найбільш зацікавлений в такому сценарії Андрій Єрмак. Його дратує, що Пристайко продовжує вдавати, що є міністром закордонних справ. Тоді як всі знають, що реальний міністр саме Єрмак", - зазначив політолог.
Березовець додав, що в Офісі президента вже почали підбір кандидатури на заміну Пристайко.
"На співбесіді побував віцепрем'єр Дмитро Кулеба. Також серед претендентів посол в США Володимир Єльченко. Але це скоріше варіант нереалістичний", - зауважив телеведучий.
Так у своєму Facebook прокоментував призначення нового глави Офісу президента Андрія Єрмака народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв.
"Отже, людина з дружніми контактами в Кремлі та особистими бізнес-інтересами в РФ формалізувалася біля Зеленського. Далі буде два варіанти, і обидва вигідні Москві: перший - спроба вести Україну до "миру" за російським сценарієм; другий - за умови протидії цьому сценарію збоку українців, які розуміють до чого йде, довести до протистояння, підігріваючи його градус (пабліки проросійських одіозних персонажів вже давно готуються до цього, дії певних правоохоронних структур підвищують рівень ненависті також)", - написав Ар'єв.
Кадрові зміни в Офісі Зеленського свідчать про те, що проросійське оточення президента взяло гору над представниками олігархії. І це може призвести до стрімкої здачі національних інтересів - прогнозує народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз. Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.
«На що вплинуть останні зміни від «потерпілого», або в чому полягатиме їх дія:
1. Парламент будуть «ламати» на ухвалення рішень щодо проведення в цьому році виборів в ОРДЛО. Легалізація сепаратистських режимів та інфільтрація багатомільйонного населення з паспортами РФ, яке зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях (від 4-6 млн. осіб). Прямий удар по нашій унітарності, адже створює всі передумови для розшматування України.
2. Амністія бойовикам, які стануть активним учасниками «зрежисованого» бутафорного виборчого процесу восени.
3. Ухвалення законопроекту про подвійне громадянство, що суперечить Конституції та де-юре вбиває нашу самоідентифікацію», - прогнозує Ірина Фріз.
«Резюме: якщо раніше говорили про «повзучий» чи гібридний реванш, то тепер у нас буде реванш в «турборежимі», адже час спливає, рейтинги й далі будуть сипатись, а «великий брат» вимагає розчистити плацдарм. Вони «зроблять» Україну разом з Путіним - якщо ми це дозволимо», - застерігає Ірина Фріз.
Нельзя в постоянной интоксикации нормально соображать и быть работоспособным по 15 часов в сутки. Ну и внешний вид у него стал совсем неопрятный.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bogdan-vs-yermak-hto-blizhchiy-do-zelenskogo-konflikt-novini-ukrajini-50068594.html?utm_source=telegram