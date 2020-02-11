 Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №46/2020 розміщено на сайті глави держави.

Іншим указом №47/2020 Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади помічника президента.

А указом №48/2020 призначив його главою Офісу Президента.

Раніше повідомлялося, що Андрій Богдан вирішив піти у відставку з поста глави Офісу Президента України. Відповідна інформація з'явилася в ЗМІ.

Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Богдана главою Офісу Президента 21 травня 2019 року.

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