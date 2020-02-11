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Все про:Зеленський (4453) звільнення (779) Богдан Андрій (246) Єрмак Андрій (80)

 Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №46/2020 розміщено на сайті глави держави.

Іншим указом №47/2020 Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади помічника президента.

А указом №48/2020 призначив його главою Офісу Президента.

Раніше повідомлялося, що Андрій Богдан вирішив піти у відставку з поста глави Офісу Президента України. Відповідна інформація з'явилася в ЗМІ.

Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Богдана главою Офісу Президента 21 травня 2019 року.

Також дивіться: У нас немає жодної конкуренції з Богданом, - Єрмак. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174987
 
   
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Андрі́й Бори́сович Єрма́к - український правник, кінопродюсер, помічник Президента України.

Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 7358
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UKRAINE FOREVER



Вітаємо!! Сьогодні 55-й День Народження святкує Генерал-армії України Степан Тимофійович Полторак - Міністр оборони України 2014-2019.
Здоров'я міцного, миру та життєвих гараздів!
З Днем народження, пане генерал!

Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 511
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"шило на мыло" - даже не знаю, кто из них хуже.
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака на этот пост, - указы - Цензор.НЕТ 6922
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Худшую для Украины замену трудно было найти, но Зеленский справился. Теперь Офис президента Украины - это филиал Кремля.
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Очередное зЕлото, намытое простым лотком. Как известно, простота хуже воровства, но это уже не о лотке.
Один работал на галерах как раб, другой на приисках как искусный промывальщик зЕлотоискатель.
P.S. Техническая справка: «Лоток в руках искусного промывальщика, несмотря на простоту своей конструкции, является инструментом легко и быстро извлекающим все мельчайшие частицы золота. Промывка на лотке является своего рода искусством, простым, легко достижимым.»
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11 люте - національне свято! "День автобуса"...
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Мне это совсем не нравится.
Если с приходом новой Зе власти была ещё надежда на позитив, то последние решения заставляют задуматься, на кого эта команда вообще работает? Не на кремль случайно? У меня еще где-то остались небольшие сомнения, но с каждым новым шагом Зе власти сомнений, что они ведут страну к трагедии всё меньше.

Я не сторонник Пороха и далёк от идеализации его фигуры. Но то, что происходит сейчас, при всей этой маскировки под реформы, начинает пугать меня немного пугать. Это смешно уже тут говорить и лишний повод потролить, но при Порохе действительно не было таких процессов, которые запускают сейчас.

Да по теме - если кто-то тут думает, что увольнение Богдана это ослабление влияния Бени на Зе, то могу вас поздравить - так и было задумано. Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 4810
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Так это еще весной 2019 было понятно, чем это закончится. Вся элита Украины это говорила, но дуракам закон не писан.
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какие-либо надежды на что-то хорошее при шмаркле и его ЗеМанде могли быть только у полных, 100 % деб.., пардон, ЗеБилов.) это нужно совсем с головой не дружить.
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ти - типовий зебіл, Artem Arzamastsev. І ці процеси ви всі, 73/43%зебілів, забезпечили разом.
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Якщо чесно - я рухівець; і мені найбільше імпонує програма партії Європейська Солідарність (із ********), а також її діяльність по виконанню цієї своєї програми.
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Партия Европейская солидарность это порошенковское жлобье и ворье с бандитскими рожами и при бабках. Рух тоже хочет в долю?
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Е-е-е-е... Не, зєбіл, стопе.... "не нравицца" йому відітілє.... Ви долбойоби і зрадники, просрали Україну. Тепер найди найбільший черпак і жри все те гавно і гній, в який ви запхали свою країну.
І єто, не забудь підмити жінку і сам підмийся - скоро в гості до тебе завітає адіннарот, павстанєц з Данєцка, ілі може даже з Луганска. Розкажеш йому какаяразніцца.
Подозрєвать воно штото начало.... уйобок тупорилий....
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Нєеее, ну вони таки точно достойні фонарного стовпа, як Муссоліні в свій час!!!
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Нормально,минус один говнюк,следующего нужно гетьманцева из комитета гнать пока он не развалил экономику полностью,мразь читающая российские законы и требующая их копирования в Украине должна быть уволена.
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Богдану повезло, зелёные дерьмогенераторы избавили его от своего общества,
он зря свой талант, на кидал тратил ...
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Засчитываю это как успех порохоботскго шобла, кацапской агентуры и соросятника.

Совместными усилиями убрали одного из немногих компетентных людей из команды Зеленского.

Бедняга Зеленский, похоже, попал в кадровый капкан из-за общеукраинского дефицита
готовых работать на Украину без коррупционного и жлобского интереса.
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Ну Ермак , - Довел Суркова , до Белого Каления , что он был Вне себя. А Козак по моему родом с Украины , - Может ген и Зашевелится . В Украине есть товарищи где Гены шевелятся , только не Украинские. Так , что не все Однозначно.
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Козак по моему родом с Украины



и шта? да, Козак-100 % этнический украинец и одновременно манкурт и рашистское говно. Обычный вариант для хАхлов-малороссов, ничего нового.
вон, Тютина(в народе валька-красные трусы, по мужу покойному- матвиенко)
кацапка-алкоголичка родом из Шепетовки, типа глава верхней палаты рашистского парламента... без тени сомнения, с энтузиазмом, со свистом принимала типа законы для аннексии Крыма и ведения войны против Украины. хотя понятно, что никакие "законы" азиопской паРаши не могут прикрыть или оправдать преступления кремлевских тварей против Украины.


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шта ?? ермак довёл суркова ? ночевавшие и ожидающие *********** с Парижа под оп не дали сделать то о чём ермак договорился с сурковым . сцыкло зелёное усцалось со своим порохомайданом головного моска .
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"Свинячі глазки Коломойського пішли ...прийшла хитра ж..па ХЛА. Кадровий бедлам в команді Зеленьського прогресує. Цікава ситуація ..Гончарук і кабмін обісрався і підосрали, Богдан з своїм адвокатьским хитрим умішком пішов балатуватись в мери Київа (Клічко почав курити..))) У київі хо щось вкрасти можна в ОПе президента фігню. "Слуги народа" потроху потроху ділеться як амьоба на меньші часточки - кожна амьобочка чиясь ручна тваринка... Це все нагадує карточний домік Тільки не кажіть що це все геніально продуманий план Зеленського... Ні це чийсь другий планчик..або ху..йового будівельника ..або дуже хитрой сволоти із за бугра... а бугри нас тепер окружають і там і там ..цікаво що ...або хто?
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ну, Ермак - это уже откровенно рашистская консерва и мокшанская подстилка.






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Вы сробили то вместе, порохоботы, мздоимцы-cxематозники, соросята и кацапская агентура.
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НІ. Мине зробили це всі разом. Ви б зробили теж саме...як би вам пропонували вибирати між розстрілом , гілььотиною чи мотузкою.. Просто в Україні немає у влади ЖОСТКОЇ СПРАВЕДЛИВОЇ І ЧЕСНОЇ ЛЮДИНИ ПАТРИОТА СВОЄЇ БАТЬКИВЩІНИ.. І НЕ КАЖІТЬ ЩО Є... ЗАРАЗ ТОЧНО НЕМАЄ КОГО НЕ ВОЗЬМИ ПРОДАЖНІ ЛОБІСТИ А БО СУЧІ МОНОПОЛІСТИ.
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imho,
Зеленскому, увы, не хватило ума и политического чутья опереться на кадры Тимошенко, а не соросятник.
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Зеленський звільнив лобіста Коломойського Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив на цю посаду свого друга, Андрія Єрмака, пише Павло Нусс в своєму ФБ.
"Ермак возглавил ОП: Зеленский переходит под контроль ФСБ. ‬Короткий комментарий.

Зеленский уволил лоббиста Коломойского Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность своего друга, Андрея Ермака.
Данные кадровые перестановки в команде Зеленского я интерпретирую как переход Зеленского от управления отдельно взятого всем вам известного олигарх к управлению или под контроль ФСБ и прорусской пятой колонны; но и в данном случае не все так однозначно.
Единственное, что можно утверждать, так это то, что теперь уже на практике будет реализован сценарий путинищации украинской системы государственного управления. Т.е., с Зеленского будут лепить «регионального» Путина.
UPD
Ну и стоит дописать о том, что автоматом запущен и развал «слуг» в Раде".

https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1307547392770279/?d=n
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Надо было уволить Богдана и назначить Порошенко. Вот это бы порвало шаблоны.
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можно подумать Порошенко согласился бы идти к шмаркле главой его квартал...пардон, офиса. это ниже его достоинства.
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Шоколадник хочет всё Корыто целиком и хлебать из него бесконтрольно, как раньше, а не под присмотром Зеленского.
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Це пряма зрада України. До влади відкрито приводять агентів Кремля, а я маю читати твій бред про Пецю і корито?
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От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Т.е., запах фекалей, в конторе Зелёной сопли,устойчивый!
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Это момент истины для бени. Либо он достает пленочки с компроматом и начинает наотмашь мочить эту буратину, или громко, на всю синагогу, заявляет, что он последний лох и терпила и, что его, как дешевого поца, кинул залетный клоун.
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Какой ещё момент истины?!
Технические перестановки для лохов, что типа Зе избавился от влияния Бе. На деле ничего не поменялось. Ход чисто под западных политиков и запудривания мозга МВФ..
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У нас нет никакой конкуренции с Богданом, - Ермак.
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видимо, дошло что Богдан ему рейтинг портит. Решили пока с должности снять. Но он как был серым кардиналом, так и остается.
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а Ермак, чистий ФСБшний агент покращит його рейтинг? Де??? В Лугандонії хіба що..
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и куда баканов смотрит??чёрта на чёрта поменяли!!а он совсем смотрю чертей не ловит!!сорри!! похоже даже мышь поймать не может!!радует одно:хоть какой то круговорот чертей на банковой начался!!(скоро шабаш похоже устраивать будут) Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 2579 Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 7730 Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 1535
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"Так уж легла карта"©
На столе ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского оказались рядом две фотографии: старшенькой и Богдана.
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Какая печалька...! Не будет больше видосиков в "тесле" Богдана...скукотища! Но тем не менее позитива станет больше.Если при Богдане ОП был скрытым филиалом ФСБ, а теперь при Ермаке станет открытым. )
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мінус одне гівно !
Але ж скільки їх ще !!!
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Ермак возглавил ОП: писюнист на рояле СцЫкун переходит под прямой контроль ФСБ. ‬





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а вполне прогнозированно
Зе накрал уже столько, что стал богаче КОломойского.. поэтому Беня теперь потерял влияние на Зеленского
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На посаду керівника Офісу президента України призначено явну людину Кремля.
Про це на своєму Telegram-каналі написав політолог і телеведучий Тарас Березовець.
"Позитив призначення Андрія Єрмака на місце глави Офісу президента безумовно є. Тепер ніяких півтонів не буде. На місце звичайної української корупції прийшов абсолютно явна людина Кремля. Тому найближчим часом ми побачимо і почуємо багато цікавого про те, як вороги підбурювали два братні народи - український і російський. А також багато гуманітарних ініціатив по Донбасу і Криму - видачу пенсій, відновлення знищеного житла за рахунок України, відновлення залізничного сполучення і можливо навіть воду в Крим. Краще так відкрито, ніж натяками", - зазначив політолог.
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Козак Ермак.. Вроде как " про одного человека" речь. ( хотя реально это два один новоназначенный в Кремле, другой в Киеве) Осталось нам вспомнить историю про Козака Ермака и его приключения в Сибири.. Намек ясен.. намекают украинцам на Сибирь и дальнейшую ее судьбу .
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Адвокат есть адвокат, ситуацию просчитал наперед. Как говорится "в нашем деле главное вовремя смыться.
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В Офісі президента України почали розглядати кандидатів на посаду нового міністра закордонних справ.
Про це на своєму Telegram-каналі написав політолог і телеведучий Тарас Березовець.
"Вадима Пристайко продовжують активно зливати. Причому на посаді він може не дожити навіть до зустрічі Нормандської четвірки в Берліні. Найбільш зацікавлений в такому сценарії Андрій Єрмак. Його дратує, що Пристайко продовжує вдавати, що є міністром закордонних справ. Тоді як всі знають, що реальний міністр саме Єрмак", - зазначив політолог.
Березовець додав, що в Офісі президента вже почали підбір кандидатури на заміну Пристайко.
"На співбесіді побував віцепрем'єр Дмитро Кулеба. Також серед претендентів посол в США Володимир Єльченко. Але це скоріше варіант нереалістичний", - зауважив телеведучий.
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Людина з дружніми контактами в Кремлі та особистими бізнес-інтересами в Російській Федерації формалізувалася біля президента Володимира Зеленського.
Так у своєму Facebook прокоментував призначення нового глави Офісу президента Андрія Єрмака народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв.
"Отже, людина з дружніми контактами в Кремлі та особистими бізнес-інтересами в РФ формалізувалася біля Зеленського. Далі буде два варіанти, і обидва вигідні Москві: перший - спроба вести Україну до "миру" за російським сценарієм; другий - за умови протидії цьому сценарію збоку українців, які розуміють до чого йде, довести до протистояння, підігріваючи його градус (пабліки проросійських одіозних персонажів вже давно готуються до цього, дії певних правоохоронних структур підвищують рівень ненависті також)", - написав Ар'єв.
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Ірина Фріз: посилення проросійського оточення в Офісі Зеленського є ознакою ймовірного реваншу у «турборежимі»
Кадрові зміни в Офісі Зеленського свідчать про те, що проросійське оточення президента взяло гору над представниками олігархії. І це може призвести до стрімкої здачі національних інтересів - прогнозує народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз. Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.
«На що вплинуть останні зміни від «потерпілого», або в чому полягатиме їх дія:
1. Парламент будуть «ламати» на ухвалення рішень щодо проведення в цьому році виборів в ОРДЛО. Легалізація сепаратистських режимів та інфільтрація багатомільйонного населення з паспортами РФ, яке зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях (від 4-6 млн. осіб). Прямий удар по нашій унітарності, адже створює всі передумови для розшматування України.
2. Амністія бойовикам, які стануть активним учасниками «зрежисованого» бутафорного виборчого процесу восени.
3. Ухвалення законопроекту про подвійне громадянство, що суперечить Конституції та де-юре вбиває нашу самоідентифікацію», - прогнозує Ірина Фріз.
«Резюме: якщо раніше говорили про «повзучий» чи гібридний реванш, то тепер у нас буде реванш в «турборежимі», адже час спливає, рейтинги й далі будуть сипатись, а «великий брат» вимагає розчистити плацдарм. Вони «зроблять» Україну разом з Путіним - якщо ми це дозволимо», - застерігає Ірина Фріз.
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Кроме прочего негатива, судя по лицу Богдан злоупотребляет напитками.
Нельзя в постоянной интоксикации нормально соображать и быть работоспособным по 15 часов в сутки. Ну и внешний вид у него стал совсем неопрятный.
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Ну що Зебіли, зрозуміли чому Моніка в Оман літала разом із Ермаком? Чому туди Медведчук босів із Москви віз? Це були смотрини. Цікаво, Ермак присягу на вірность ***** усно приніс, чи підписав заготовану ФСБшниками заяву?
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Одного не можу зрозуміти, а чого не Медведчук?
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Одного нікчемного виродка замінили ще більш відбитим тєлом. Це перестановка вєка, хай йому грець...
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НВ попереджав. матеріал про протистояння між Єрмаком і Богданом за кілька днів до звільнення останнього з посади голови ОП.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bogdan-vs-yermak-hto-blizhchiy-do-zelenskogo-konflikt-novini-ukrajini-50068594.html?utm_source=telegram
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Замість бєніної руки, тепер, у дупі патєрпєвшего буратіни, рука путєна...
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Все идет по плану, разрушение институтов Власти Державы Украина продолжается! Не сработал план А, включили план Б- политику мягкой силы. Которая будет прикрываться" благими намерениями"- миром во всем Мире! В я вот только одного не могу понять- Зачем? Зачем все эти жертвы, зачем? Надо было снять штаны в 2014 стать раком и сказать- путин введи!
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