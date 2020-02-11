 Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну

Про це він сказав інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я не знайомий із людиною на прізвище Сорос. Ніколи з ним не зустрічався. Я точно не один з "соросят". Напевно, є люди, які навчалися за кошти тих чи інших донорських фондів, і працювали в компаніях, які були засновані такими фондами. І один з таких фондів - це фонд Сороса. Я розумію, що фактично вони отримали з фонду цієї людини гроші, за які навчалися за кордоном. Питання впливу пана Сороса на Україну - я його не відчуваю. Я думаю, що це все перебільшення", - сказав Зеленський.

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