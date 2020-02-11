 Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну

Про це він сказав інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я не знайомий із людиною на прізвище Сорос. Ніколи з ним не зустрічався. Я точно не один з "соросят". Напевно, є люди, які навчалися за кошти тих чи інших донорських фондів, і працювали в компаніях, які були засновані такими фондами. І один з таких фондів - це фонд Сороса. Я розумію, що фактично вони отримали з фонду цієї людини гроші, за які навчалися за кордоном. Питання впливу пана Сороса на Україну - я його не відчуваю. Я думаю, що це все перебільшення", - сказав Зеленський.
В сентябре 1989 года была создана экспертная комиссия под председательством Лешека Бальцеровича, ведущего польского экономиста, министра финансов и заместителя премьер-министра Польши. Среди членов комиссии был Джордж Сорос и поддерживаемые им Джеффри Сакс, Станислав Гомулка, Стефан Кавалец и Войцех Мисёнг. Комиссия подготовила план широкомасштабных реформ, которые должны были позволить быстрое преобразование экономики Польши от устаревшей и неэффективной системы централизованного планирования к капитализму государств Западной Европы и Америки.
Воно просрало більше ніж вкрало і зараз сіпається в передсмертних судомах
а те що його хуцпаті витівки бєні разом з дебільним агентом-богданом МАРНІ-медичний ФАКт.
А они есть!
бред какой-то.
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/lgbt-health-and-rights-east-africa-snapshot-successes-and-challenges-advocacy-community
Это он спонсирует прайды и весь этот бред с самоидентификацией.
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Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину, а я з "коломойчат" - виправленому вірити.
2. Германия не была под управлением США и сейчас не управляеться извне.
3. Требования МВФ, которые сейчас нам впаривают как необходимость: разрешение на вывоз леса, продаже земли абсолютно неприемлимы для большинства.
Украина может и должна быть независимой.
А Юля так старалась объяснить, что вот-вот продаст...
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10807289-zhahliva-lyudina-advokat-trampa-stverdzhuye-shcho-posliv-v-ukrajinu-priznachav-soros.html
Ты ощути...
Хто в тебе залишиться з союзників коли проти виступить ахметка з мертветчуком?) вова х...ло?)
Сороса злиєш, Коломойського злиєш, Авакова злиєш... А що залишиться?) порошенка вже злив...
Чи наша доля, таєжний союз?
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил слова депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского о том, что у фракции есть немало "соросят" (представителей организаций, которые поддерживает американский миллиардер Джордж Сорос - ред.). Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Я здесь не согласен с Александром Анатольевичем, видимо потому, что 40% от фракции в 248 народных депутатов - это многовато. Я понимаю, о чем говорил Дубинский, но я думаю, что все таки меньше представителей этой категории", - сказал Разумков.(с)
Нормально, да? Он- думает... Ну, думай...
Дубинский это путиненок ( я о правильном названии)?
Вот влияние кремля это факт.
K0५EGAR
@EgarK0
·5 чПоявилась смешная петиция об национализации Облгазов и Облєнерго, которые контролируются организованными преступными группировками. Люди видимо ещё не поняли, что команда ушлёпков на самокатах контролируется теми же преступными группировки, что и ТЭК Украины