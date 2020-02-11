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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) Сорос (15) вплив (14)

 Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що не відчуває жодного впливу американського фінансиста-мільярдера Джорджа Сороса на Україну.

Про це він сказав інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я не знайомий із людиною на прізвище Сорос. Ніколи з ним не зустрічався. Я точно не один з "соросят". Напевно, є люди, які навчалися за кошти тих чи інших донорських фондів, і працювали в компаніях, які були засновані такими фондами. І один з таких фондів - це фонд Сороса. Я розумію, що фактично вони отримали з фонду цієї людини гроші, за які навчалися за кордоном. Питання впливу пана Сороса на Україну - я його не відчуваю. Я думаю, що це все перебільшення", - сказав Зеленський.

Також читайте: Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174984
 
 
 Топ коментарі
 
А вплив Бені ти хоч відчуваєш ?
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- Обидно было и то, - продолжал Остап, - что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке.(с)
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Для Польши точно хорошо:

В сентябре 1989 года была создана экспертная комиссия под председательством Лешека Бальцеровича, ведущего польского экономиста, министра финансов и заместителя премьер-министра Польши. Среди членов комиссии был Джордж Сорос и поддерживаемые им Джеффри Сакс, Станислав Гомулка, Стефан Кавалец и Войцех Мисёнг. Комиссия подготовила план широкомасштабных реформ, которые должны были позволить быстрое преобразование экономики Польши от устаревшей и неэффективной системы централизованного планирования к капитализму государств Западной Европы и Америки.
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Именно за соросовские реформы "экономиста" бальцеровича поляки давно убрали из власти и к ней не допускают по сей день, и теперь он побирается своими "советами" у нас.
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11 ноября 2005 года Президент Польши Александр Квасьневский вручил Бальцеровичу высшую награду страны - Орден Белого орла - и отметил, что без Бальцеровича путь Польши в Европейский союз был бы более долгим, если бы вообще состоялся.
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Квасневский теперь там же, где и его бальцерович - в польских политотходах.
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Пусть сначала о турне Буковель-Оман-?????-Киев отчитался, а потом уже про Сороса рассуждает.
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Как говорил Манштайн, тупых и трудолюбивых надо убирать сразу.
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вплив бєні на Україну -міф хуцпатих шлємазлів. Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 7327
Воно просрало більше ніж вкрало і зараз сіпається в передсмертних судомах Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 4473
а те що його хуцпаті витівки бєні разом з дебільним агентом-богданом МАРНІ-медичний ФАКт. Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 2310
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Какое влияние.Его же тут нет.Он живет в другой стране.
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віталік пірістаньті ваших ґлупастєф Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 6733 ісраіловка була ОСТАННЬОЮ країною яка прихистила бєню-шлємазла..В інших країнах бєню чи чекають з присудами..чи ЗОВСІМ не чекають Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 1057
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Соросята- порохята- поросята- свинарчуки!
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Людей не обладающих чувством юмора называют кацапами, зебилами или порохоботами, выбирай!
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Зебил, в каком выпуске 95 квартала была эта "шутка", чтобы знать - на какой секунде смеяться?
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Малоросс, я не удивлён, что ты забыл не только категорию, но и время начала смеха над твой шуткой.
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Это можно объяснять прибалтам, но не тебе кацапобеларусу. Тебе не дойдет.
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Лишнехромосомное, так Али и те, кто ему лайки поставили, тоже - кацапобеларусы?
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Шоу продолжается. Шоу Бени зефилла🤔🤔🤔
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Говорят, что "иногда, чтобы казаться умнее- стоит промолчать". По отношению к Зеленскому это звучит несколько иначе: "всегда молчи, надень броник и молчи, какая разница- о чем молчать". И- Благо тебе будет.
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Так він перед виборами й мовчав! Як би він роззявив рота, то не бачив би президентства як свиня неба!
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Быстро зе брехать научился. Кучма тоже не чувствовал влияния кремля когда украинское ЯО сдавал, чтоб запад разрешил ему прятать на западе украденное и награбленное в Украине, а ведь народ тогда вопиил предупреждал. Так и этот не чувствует и готов украинскую землю и остатки индустрии западу распродать, чтоб потом доживать в шоколаде чи на западе, чи в израиле.
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Научился??? Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 9362 Та он родился уже таким! Это- гены. Вы его папика и мамика слышали? А вы послушайте. Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 9362
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До этого я брехни от зе не слышал. Обещания да, но не брехни, а теперь он брешит и я подозреваю, потому, что он начал как и потрох в своё время, копировать *****.
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Да-да... Обещания. Например, вы обязаны помнить, сакральную фразу: "До Нового Года!"(с). Ничего не выполнено! Он, заведомо лгал, давая невыполнимые обещания. И- фсё.
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Зеля по своему обыкновению "включил режим идиота"....
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Значит он - талант, а некоторые не могут выключить режим идиота и всё верят брехне Портнова и Зелемойского про Порошенко...
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некоторые ни как не могут забыть просравшего все и уже умершего папика...
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Малоросс, и в чём же он просрался? В том, что ты и подобные тебе поверили брехне Г+Г и ЮВТ?
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А кто такой Сорос? и как он может влиять на Украину? и зачем оно ему надо?

бред какой-то.
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Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину
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Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину, а я з "коломойчат" - виправленому вірити.
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Тебе пора уже реально составлять план побега из страны... Совет, наври всем о деловой поездке и не вернись) хотя тебя даже кацапы могут выдать...
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кремлята всегда отрицают какую либо причастность к соросятам.....
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Зеленский действует в жизни, как мистер Бин на экране. Бин совершает какую-нибудь ошибку/оплошность, пытается исправить дело,а получается ещё хуже. Он снова пытается поправить то, что получилось, и снова выходит ещё хуже... Но то - в кино, а в жизни Украина может не выдержать этот эксперимент над собой.
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Лично я с уважением отношусь к Джорджу.... отчего вы на него такие злые,????,,,
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Сороса и его фонды нужно вышвырнуть из Украины .Сорос захватывает Украину и хочет украсть украинскую землю .
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Знаєм, що ти не є одним із "соросят", ти є одним із поросят.
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Боитесь управления из США, хотите жить как в ГДР, а не как в ФРГ? Вам в рашку.
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1. Украина еще не захвачена рашистами

2. Германия не была под управлением США и сейчас не управляеться извне.
3. Требования МВФ, которые сейчас нам впаривают как необходимость: разрешение на вывоз леса, продаже земли абсолютно неприемлимы для большинства.

Украина может и должна быть независимой.
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Так Порошенко до сих пор землю не продал по требованию МВФ!?
А Юля так старалась объяснить, что вот-вот продаст...
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"Не кажіть мені, що я антисеміт, якщо я проти Сороса. Я більший єврей, ніж Сорос. Я, напевно, знаю більше про нього - він не ходить в синагогу, він не підтримує Ізраїль, він ворог Ізраїлю. Він жахлива людина", - заявив Рудольф Джуліані.
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Про це Джуліані заявив в інтерв'ю New York після поїздки до України. Так, за його словами, колишній посол США в Україні Марія Йованович «контролюється» Соросом.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10807289-zhahliva-lyudina-advokat-trampa-stverdzhuye-shcho-posliv-v-ukrajinu-priznachav-soros.html
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"Я точно не один из "соросят"" , а сколько вас?Пока ясно одно, что он один из ху#лят
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А руку бабці Бєні в дупі? Теж нє? Звик, просто звик до цього. А з боку все одно видко все Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 4184
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Сорос и Бандера - два любимых персонажа расийской пропаганды!
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це що, бубочка прийшов відкривати дитячий садочок?
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Вова тебе походу зливають...
Хто в тебе залишиться з союзників коли проти виступить ахметка з мертветчуком?) вова х...ло?)
Сороса злиєш, Коломойського злиєш, Авакова злиєш... А що залишиться?) порошенка вже злив...
Чи наша доля, таєжний союз?
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Ха-ха-ха! Что же мы видим? Разумков против мнения Зе??? Читаем:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил слова депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского о том, что у фракции есть немало "соросят" (представителей организаций, которые поддерживает американский миллиардер Джордж Сорос - ред.). Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Я здесь не согласен с Александром Анатольевичем, видимо потому, что 40% от фракции в 248 народных депутатов - это многовато. Я понимаю, о чем говорил Дубинский, но я думаю, что все таки меньше представителей этой категории", - сказал Разумков.(с)
Нормально, да? Он- думает... Ну, думай...
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Вот кстати как пример.
Дубинский это путиненок ( я о правильном названии)?
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похвалився зелебобік що у дупі рука не сороса - оце герой!
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Да какой там влияние сороса.
Вот влияние кремля это факт.
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Зеля, а вот Мухарский и прочие алиментщики это чувствуют с каждым месяцем все больше и больше...феминизм процветает, гайки мужчинам все прикрывают, уже и из страны не выпускают должников, 130 тыс!!!! невыездных рабов...а он плть не чувствует...ну конечно...
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Совсем все свои чувствительные органы потерял, бедолага...Да и то верно - за непосильным президентским трудом и не то можно потерять...
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K0५EGAR

@EgarK0

·5 чПоявилась смешная петиция об национализации Облгазов и Облєнерго, которые контролируются организованными преступными группировками. Люди видимо ещё не поняли, что команда ушлёпков на самокатах контролируется теми же преступными группировки, что и ТЭК Украины
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