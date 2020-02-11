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Все про:посвідчення водія (46) Мінцифри (19) Дія (9)

 Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації

Електронний застосунок "Дія" дозволяє поліції позбавляти українців водійського посвідчення в режимі онлайн.

Про це в ефірі каналу "Україна" розповів перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цифрові водійські права у смартфоні - це відображення запису в реєстрі. Якщо патрульна поліція змінить запис у реєстрі, що права вилучені, то за першого оновлення посвідчення в телефоні воно відразу буде заблоковано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цифрове посвідчення водія: як патрульні перевіряють електронні документи в додатку "Дія". ВIДЕО

Вискуб зазначив, що поки система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання. Зокрема, потрібно буде врегулювати ту ситуацію, коли у водія будуть заблоковані електронні права, але залишиться посвідчення-картка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174982
 
 
 Топ коментарі
 
Поздравляю всех любителей этого т.н."приложения Дия". Вы попали. Ха-ха-ха... Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 3458
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А разве не суд имеет право лишать прав?
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И даже удаленно. И, предполагаю, даже без ведома телепня , загрузившего свои права в смартфон Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 5275
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Спочатку розпіарять на всю країну, а потім доробляють. Через кілька днів виявиться, що блокування зняти неможливо буде...
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Можливо буде... але тільки через онлайн-хабар поліціянтам
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Як виявляється ні))) це може зробити патрульний))
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И даже удаленно. И, предполагаю, даже без ведома телепня , загрузившего свои права в смартфон Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 5275
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Не залежно від телепня права і техпаспорт вже є у базі ми завантажуємо додаток який дозволяє їх бачити Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 7020
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Але бачити іх тепер зможуть не тільки представники влади, але і шахраї. І при наявності навичок також і блокувати їх. Сподіваюсь, моя думка зрозуміла? Для прикладу згадайте випадки витоку інформації про банківськи картки і шахрайські діі з ними ( маю на увазі звичайно не самі картки, а гроші . Так що ще раз вітаю телепнів! Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 9389
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Держава створюючи цифрову базу документів не залежно від того є у нас додаток чи не має потенційно дає змогу розумним шахраям хакнути наші з вами дані, ми можемо навіть не бути телепнями
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Зато сколько у патрульных появляется возможностей! (в долларах)
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Їм зарплату зарплату зроблять 50 тисяч...
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Поздравляю всех любителей этого т.н."приложения Дия". Вы попали. Ха-ха-ха... Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 3458
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Да теперь легким движением пальчика патрульного...и идите жалуйтесь в аптеку.
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Разве по этому профилю не спортлото?
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Мы строили строили и наконец построили. Клоуны ни больше ни...., а вот меньше это точно, шуты просто шуты и позорище! Надо на какой-то праздник нашему клоуну бубуцы и нос прицепной,шутовской набор НП выслать.
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А ведь зебилам уже не раз говорили...думай_ТЕ..... не хотят...а скорее всего не умеют этого делать....
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"Выскуб отметил, что пока система блокировки водительских прав еще требует доработки. В частности, нужно будет урегулировать ту ситуацию, когда у водителя будут заблокированы электронные права, но останется удостоверение-карточка"

КАКАЯ ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ!
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Когда мои права НЕ засветились в системе Дия, я по-началу было расстроился и поехал в сервисный центр узнать почему. Оказалось, что водительские удостоверения, полученные до 14 года, не попадут в базу НИКОГДА. А я менял права в 2011. Они у меня пластиковые и со сроком действия до 2063 года! Ну Ок!
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