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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26411) Естонія (298) Рейнсалу (16)

 Поки Росія не припинила агресію проти сусідів, поліпшення відносин Захід-РФ немислиме, - глава МЗС Естонії

Естонія виступає проти поліпшення відносин Заходу з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ республіки Урмас Рейнсалу.

"В умовах, коли Росія не припинила агресії проти сусідів, перегортання нової сторінки у відносинах Захід-Росія немислиме", - заявив Рейнсалу у вівторок у парламенті, викладаючи зовнішню політику уряду.

За його словами, "агресивна зовнішня політика Росії не змінилася, тому нинішня політика Європейського Союзу і НАТО у відносинах із Росією повинна тривати".

"Напередодні 75-річчя завершення Другої світової війни Росія активно виступає з історичним наративом, який заперечує історичні факти й намагається змінити загальновизнаний розгляд історії", - вважає глава МЗС.

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Він зазначив, що "Естонія підтримує ініціативи, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України й продовження невизнання анексії Криму".

Міністр також висловився за територіальну цілісність Грузії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174981
 
   
 Топ коментарі
 


Марина Молчанова



В Уфе чувак, вернувшийся из Китая, пошел в местную больницу, провериться на короновирус, но узнав, зачем он пришел, местные эскулапы спрятались за дверью, заперли ее на замок и попросили его покинуть учреждение.
А,если что: это были новости самой передовой в мире медицины.
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Чего это "не мыслимо"? Очень даже мыслимо... вон, Йуск уже в козляндии открывается, Микрошка перед вовойХуйлом либезит... да и "наши" здешние улучшают, как могут...
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Марина Молчанова



В Уфе чувак, вернувшийся из Китая, пошел в местную больницу, провериться на короновирус, но узнав, зачем он пришел, местные эскулапы спрятались за дверью, заперли ее на замок и попросили его покинуть учреждение.
А,если что: это были новости самой передовой в мире медицины.
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Чего это "не мыслимо"? Очень даже мыслимо... вон, Йуск уже в козляндии открывается, Микрошка перед *********** либезит... да и "наши" здешние улучшают, как могут...
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Ну научился считать, и то хорошо. А сколько букв в "саблич"
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У старой Европы отношение к России и не изменилось. Господа эстонцы так и не поняли где их место на затворках Европы.
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« Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живёт лучше их.А так как на прогресс они не способны - злоба является постоянным душевным состоянием русских.» Шарль де Голь
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С рашистской заразой разговор может быть только один - в бесовское рыло со всего размаху.
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