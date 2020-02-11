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Все про:заробітна плата (676) Зеленський (4453) Польща (2101) заробітчани (273)

 Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що протягом 4 років рівень середньої заробітної плати в Україні наблизиться до рівня зарплат у Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відео, опублікованосу Офісом Президента.

"Я дуже хочу, щоб у нас середня заробітна плата була, як у Польщі. Я впевнений, ну, я хочу вірити, що за ці чотири з половиною роки, можливо, здійснимо цю мрію", - сказав Зеленський.

За його словами, в Польщі вже кілька мільйонів українців і повернутися в Україну вони захочуть тільки тоді, коли рівень зарплат у країні буде таким, як у Польщі.

"Хоча б трохи менше, ніж у Польщі, вже нормально, хоча б 70% від польської заробітної плати. Я думаю, що переможе все ж таки те, що ти хочеш бути вдома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 13 тис. українців нелегально працювали в Польщі в 2019 році

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174980
 
   
 Топ коментарі
 
А с какого перепугу он считает, что Польша следующие 4 года будет деградировать ?
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Ага учителям четыре тыщи баксов уже сделали Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1549
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Да запросто.
Без увеличения производительности труда - просто взять да и напечатать гривен.
"Что нам стоит дом построить,
Нарисуем - будем жить"
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Мечты, мечты, где ваша сладость? За почти тридцатилетие столько "завтраков" наслышались, что уже не только уши пухнут.
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Лохторату так хочется, при этом ничего не напрягаясь, подавай ману небесную, та побольше Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4832
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Ну так обещание манны небесной политиками,было всегда!Помнится генсек СССР Хрущёв провозгласил на сьезде-что коммунизм наступит в 1982 году!!!Так делегаты аплодировали ему целых пол часа!!!!Через 10 лет Хрущёва сняли и про его обещание благополучно забыли!!!)))
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Это говорит о том больше эту тему 4-года не вспоминали , пока Я не отвалю.
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Через 4 года я думаю у нас работоспособного населения уже не будет. Останутся только одни мусора и чиновнико. Вот у них действительно верю что зарплаты будут польские. Только даже не хочу представлять какие цены тогда будут заоблачные если даже сейчас при таких нищенских зарплатах цены выше чем в любой другой европейской стране
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Интересно: он хоть понимает, что для этого надо?
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А то.
Нужно просто перестать стрелять включить печатный станок!
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У Зимбабве получилось завалить людей деньгами - и Украина сможет:
Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3325
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Прелагаю выдвинуть "бубочку" кандидатом сразу на две Нобелевки: по экономике (за рост зарплат без роста произвоительности труда) и премию мира, само собой.
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Бред этого представителя воробьинского народца рассчитан на 73% зебилоидов
Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4896
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шевцов? серьезно? а почему не ивангай или сливки-шоу?
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А це станеться до дефолту чи вже після?
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Извините. Маяковского напомнило.
Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране в советской есть!
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Надо было таки его проверить на наркоту.
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И что?Министры и Коболев станут меньше получать?
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ну че, уронить доллар до 16 грн, и все, цель достигнута. Правда 70% страны пойдет на биржу труда, но то такое.
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А потом придется пририсовать несколько нулей на гривневых купюрах, но зато пару дней в стране будет зарплата как в Польше.
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ну так отож. Разница в зарплате = разница в производительности труда и в количестве инвестиций. Пока этого не поменяешь, хоть укакайся но такой же зарплаты не будет.
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что-то изменилось за 30 лет ?
"Вот вам молот, вот вам серп - это наш советский герб

Ты хочешь жни а хочешь куй - ты все равно получишь хлеб"
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Мы тебе верим. Ведь, все, что ты до сих пор обещал, ты выполнил...
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Да они и сейчас у вас не меньше а даже больше чем в польше
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Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про порушення трудового законодавства через невиплату багатомільйонної премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Умовами трудового договору мені передбачена виплата заробітної плати, яка включає "премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проєктів". За умовами трудового договору роботодавець був зобов'язаний виплатити 50% премії ще 30 грудня 2019 року, але цього досі не було зроблено" , - йдеться в його зверненні на ім'я голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Вітренко зазначає, що невиплата зарплати - це адміністративне правопорушення, а в його випадку - ще й кримінальний злочин (ст. 175 Кримінального кодексу).
У своїй заяві Вітренко вказує, що він повністю заслужив цю премію, "зробивши найбільший внесок у те, що "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами в розмірі 7,2 млрд доларів".
Топменеджер відзначає, що ні "Нафтогаз", ані Кабмін не має права переглянути розмір його премії, не порушивши трудовий договір, а добровільно відмовлятися від чесно зароблених грошей на користь роботодавця він не збирається.
"Це може розглядатися скоріше або як примус з боку працедавця, або, з урахуванням традицій корупції в Україні, як спроба втриматися в кріслі, щоб потім використовувати свою посаду для збагачення вже корупційним шляхом", - заявив Вітренко.
Він додав, що з 11 лютого він звертатиметься до компетентних органів для захисту своїх законних інтересів і притягнення винних у порушенні законодавства до відповідальності.
Зазначимо, в 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.
Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн.------------------
Короче: Гончаруку шиють лапті; і змінити його має не Вітренко.
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Он же не обещает что сделает, но он обещает хотеть. Через четыре года когда спросите о зарплатах он скажет - я вам не врал, я действительно хотел - и хрен докажешь обратное
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Спасибо партии родной, что водка стала дорогой , а если будет больше, то будет как у Польше. Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4534 (фолькльор, нач. 80-тых)
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Мусите зробити , бо роботяги массово втікають до Польщі . Старші то ще повертаються ,а молоді залишаються там , або їдуть далі на захід .
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ок, лохи ждут, мы не против, повышайте
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Коболев («Укрнафтогаз») - Смилянскому («Укрпошта»): «Типун тому ЗЕленскому на язык!»
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Ну да, вы уже сделали экономический рост, наполнили госбюджет и всего за 4 года собираетесь Польшу по заплатам догнать. Зарплатам КОМУ? Если вам, то вы Польшу уже перегнали.
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Зарплата как в Польше, а цены как в Норвегии?
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Ага, а цену на товары и услуги тогда сделают как в Дании или Норвегии, оправдав повышение цен ростом мифических заработных плат ((
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Ну среднюю зарплату как в Польше сделать можно-но смысла нету в этом никакого!!! Ведь бабушка продающая молоко на базаре,тоже не дура!!!Она тогда будет то молоко продавать не по 14 грн литр-а по 300 грн за литр!!!!Так уже было при Януковиче-когда он поднял пенсию с 200 до 400 грн- цены например на сало и молоко сразу поднялись в 2-3 раза!!!!!!!!!!!!!!
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очередное необдуманное враньё Зеленского!! ЗЕЛЯ! Не давай дурных и пустых обещаний!!! Путин с 2000 года давал обещания догнать и никак не может, за двадцать лет, догнать португалию!! Теперь он говорит осторожно, по -другому:: "Надо приблизиться к уровню жизни в португалии""
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