 Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відео, опублікованосу Офісом Президента.
"Я дуже хочу, щоб у нас середня заробітна плата була, як у Польщі. Я впевнений, ну, я хочу вірити, що за ці чотири з половиною роки, можливо, здійснимо цю мрію", - сказав Зеленський.
За його словами, в Польщі вже кілька мільйонів українців і повернутися в Україну вони захочуть тільки тоді, коли рівень зарплат у країні буде таким, як у Польщі.
"Хоча б трохи менше, ніж у Польщі, вже нормально, хоча б 70% від польської заробітної плати. Я думаю, що переможе все ж таки те, що ти хочеш бути вдома".
Без увеличения производительности труда - просто взять да и напечатать гривен.
"Что нам стоит дом построить,
Нарисуем - будем жить"
Нужно просто
перестать стрелятьвключить печатный станок!
https://youtu.be/9SnVNCUTEf0?t=146
Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране в советской есть!
"Вот вам молот, вот вам серп - это наш советский герб
Ты хочешь жни а хочешь куй - ты все равно получишь хлеб"
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Умовами трудового договору мені передбачена виплата заробітної плати, яка включає "премію за досягнення вагомих цілей, реалізацію стратегічно важливих проєктів". За умовами трудового договору роботодавець був зобов'язаний виплатити 50% премії ще 30 грудня 2019 року, але цього досі не було зроблено" , - йдеться в його зверненні на ім'я голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Вітренко зазначає, що невиплата зарплати - це адміністративне правопорушення, а в його випадку - ще й кримінальний злочин (ст. 175 Кримінального кодексу).
У своїй заяві Вітренко вказує, що він повністю заслужив цю премію, "зробивши найбільший внесок у те, що "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами в розмірі 7,2 млрд доларів".
Топменеджер відзначає, що ні "Нафтогаз", ані Кабмін не має права переглянути розмір його премії, не порушивши трудовий договір, а добровільно відмовлятися від чесно зароблених грошей на користь роботодавця він не збирається.
"Це може розглядатися скоріше або як примус з боку працедавця, або, з урахуванням традицій корупції в Україні, як спроба втриматися в кріслі, щоб потім використовувати свою посаду для збагачення вже корупційним шляхом", - заявив Вітренко.
Він додав, що з 11 лютого він звертатиметься до компетентних органів для захисту своїх законних інтересів і притягнення винних у порушенні законодавства до відповідальності.
Зазначимо, в 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.
Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн.------------------
Короче: Гончаруку шиють лапті; і змінити його має не Вітренко.