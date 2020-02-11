 Зеленський: Якщо депутат "зашкварився", я відчуваю провину, партію "Слуга народу" потрібно очистити. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв’ю, уривок з якого опублікував Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, якщо "зашкварився" депутат від партії "Слуга народу", він відчуває свою провину.
"Тому що ця людина в партії, але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів. З усіма мажоритарниками ми не могли це зробити. Ми говорили, що буде очищення, і ми маємо це робити", - заявив Зеленський.
"Очищение" чи чистилище?
!!! Иьху !
Очистіть краще Україну від своєї присутності !!!
Простите, а когда уже легализуют приватизацию КМУ и Парламента, чтоб закрыть тему премий?