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Все про:Зеленський (4453) звільнення (779) Слуга народу (640)

 Зеленський: Якщо депутат "зашкварився", я відчуваю провину, партію "Слуга народу" потрібно очистити. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має пройти очищення.

Про це він заявив в інтерв’ю, уривок з якого опублікував Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, якщо "зашкварився" депутат від партії "Слуга народу", він відчуває свою провину.

"Тому що ця людина в партії, але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів. З усіма мажоритарниками ми не могли це зробити. Ми говорили, що буде очищення, і ми маємо це робити", - заявив Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174978
 
 
 Топ коментарі
 
Україну би від вас відчистити...
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В Одессе установили памятник Зеленскому

Ми маємо "очистити" партію "Слуга народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6662
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"...Президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" должна пройти очищение..."

"Очищение" чи чистилище?
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Якщо ти її очистиш, то вона просто зникне.
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господи... ви ж її тільки створили, і вже "очистити"??? Нєфіг туди усілякий непотріб було пхати, спішили позиції зайняти, та зібрали все біосміття,яке тільки є в Україні.. Тепер "очистити"
!!! Иьху !
Очистіть краще Україну від своєї присутності !!!
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Миха Чаплыга

Простите, а когда уже легализуют приватизацию КМУ и Парламента, чтоб закрыть тему премий?
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Что г-н Моника Оманская тяжела шапка мономаха ? Это тебе не на сцене рожи корчить
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