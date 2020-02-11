 Зеленський: Якщо депутат "зашкварився", я відчуваю провину, партію "Слуга народу" потрібно очистити. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв’ю, уривок з якого опублікував Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, якщо "зашкварився" депутат від партії "Слуга народу", він відчуває свою провину.

"Тому що ця людина в партії, але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів. З усіма мажоритарниками ми не могли це зробити. Ми говорили, що буде очищення, і ми маємо це робити", - заявив Зеленський.

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