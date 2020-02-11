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 Політика України
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Все про:Луценко (3091) Труба (262) ДБР (858)

 Труба шукав, як догодити і минулій, і новій владі, - Луценко

Ексглава Держбюро розслідувань Роман Труба хотів догодити як президенту Петру Порошенку, за якого він був призначений на посаду, так і нинішньому главі держави Володимиру Зеленському.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексгенпрокурор Юрій Луценко.

"Коли ми з Петром Олексійовичем обговорюємо маразми, з якими він стикається в ході своїх допитів в ДБР, я, звичайно, не часто, але нагадую йому, хто пішов на такий принцип формування ДБР і хто, власне, призначив пана Трубу. Плівки Труби, які я з подивом для себе відкрив (це був перший телеграм-канал, який я підключив у себе на телефоні), досить яскраво показують правоту мого твердження про те, що "партизація" процесу набору керівництва призведе до плачевного результату. З Трубою я познайомився після його призначення. І був абсолютно впевнений (говорив це у відкриту йому і не тільки), що до такого виклику, як створення з нуля українського ДБР, він не готовий ні як особистість, ні як політик, ні як правоохоронець. Плівки підтвердили і цю мою правоту. Пан Труба шукав , як догодити і минулій, і новій владі", - розповів Луценко.

Читайте також: На відміну від порохоботів, мене не хвилює рейтинг Зеленського. Я хочу, щоб Україна рухалася до кращого життя навіть із президентом, проголосованим не мною, - Луценко

Повний текст інтерв'ю Юрія Луценка: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174976
 
 
 Топ коментарі
 
Беняфис у человека сегодня ? Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко - Цензор.НЕТ 2947 прямо ньюз мейкер
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Слишком много сегодня внимания к этому алкозавру.
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Та знайдіть хоч одного не трубу. Майстерне вилизування вищестоящої дупи це і є кар'єрний шлях будь-якого чиновника.
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Беняфис у человека сегодня ? Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко - Цензор.НЕТ 2947 прямо ньюз мейкер
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Ю"гик радіє що місце угодника звільнилось і тепер він сам надіється зайняти місце Труби.
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сейчас он написал по делу...
порошенко назначил Трубу за обещание личной преданности - а тот предал...
Это старое попадалово всех презиков Украины - назначать людей преданных именно им, а не стране.....
Но такие всегда предают... - потому что преданные должности, а не человеку который эту должность занимает...
Жаль что Труба не смог отправить порошенко в тюрьму...
Весело бы было... Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко - Цензор.НЕТ 5056
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У новой и старой власти абсолютно разные направления. Не удивительно, что он не долго продержался..
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Слишком много сегодня внимания к этому алкозавру.
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На обиженых воду возят.
Поразмысли. Хоть чем-то, Юра, будешь полезен. Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко - Цензор.НЕТ 3771
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То ли дело Луценко! Ни разу не хотел никому угодить!
Ни разу не писал на фейсбуках, что 'через неделю будет обыск' у такого-то, ни одного секретного агента НАБУ не рассекретил. И свадьбу сыну своему сделал скромную в кругу семьи
И вообще юра не пьёт
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Та знайдіть хоч одного не трубу. Майстерне вилизування вищестоящої дупи це і є кар'єрний шлях будь-якого чиновника.
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ИЗ КАКОЙ ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ ВЫЛЕЗЛА ЭТО СОРТИРНАЯ ШЕПЕЛЯВАЯ КРЫСА ?
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Вдруг гоподину Луценко таки предложили зе-местечко, что-то много его плирики стало 🤔🤔🤔
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"Один я никому никогда не пытался угодить, а только самому себе.
Поэтому и у Януковича был министром, и у Ющенко, и у Порошенко - и все меня любили", добавил Луценко
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Ну трубе далеко до картавого приспособленца.
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Луценко заметил корыто куда он может пролезть?
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НАДО РАБОТАТЬ СОГЛАСНО ЗАКОНУ А НЕ ЖОПУ ВЛАСТИ ЛИЗАТЬ ПЫТАЯСЬ УСЕДЕТЬ НА СТУЛЕ.
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Потому что не надо угождать! А делать свою работу, честно и по совести, в соответстаии с присягой! А когда раздаются звонки из офиса Президента или из других мест, надо говорить- " Я сделаю все, чтобы расследование было максимально обьективным и закооным! Не нравится, я подожу заявление и погоны на стол, и дам обществу прессконференцию о причинах такого поступка!" Вот тогда тебя научаться уважать, и соратники и друзья и враги. А если у тебя у самого рыдо в пушку, и с тебя спросят, а откуда мил человек у тебя чтолько бабла, то конечно же, ты выглядешь шутом, в этом цирковом представлении Клоунов по жизни!
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