 Труба шукав, як догодити і минулій, і новій владі, - Луценко

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексгенпрокурор Юрій Луценко.

"Коли ми з Петром Олексійовичем обговорюємо маразми, з якими він стикається в ході своїх допитів в ДБР, я, звичайно, не часто, але нагадую йому, хто пішов на такий принцип формування ДБР і хто, власне, призначив пана Трубу. Плівки Труби, які я з подивом для себе відкрив (це був перший телеграм-канал, який я підключив у себе на телефоні), досить яскраво показують правоту мого твердження про те, що "партизація" процесу набору керівництва призведе до плачевного результату. З Трубою я познайомився після його призначення. І був абсолютно впевнений (говорив це у відкриту йому і не тільки), що до такого виклику, як створення з нуля українського ДБР, він не готовий ні як особистість, ні як політик, ні як правоохоронець. Плівки підтвердили і цю мою правоту. Пан Труба шукав , як догодити і минулій, і новій владі", - розповів Луценко.

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Повний текст інтерв'ю Юрія Луценка: "Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні" читайте за посиланням.

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.