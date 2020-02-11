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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азаров (1793) санкції (2505) Янукович (10156) Ставицький (37) Янукович Олександр (124) Йозвяк (26)

 Азарова і Ставицького вилучать із санкційного списку ЄС, - Йозвяк

Євросоюз скасує санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.

На цьому нібито зійшлися в керівництві ЄС, пише у Twitter брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ

А от Олександр Янукович, син Віктора Януковича, за даними журналіста, залишиться під санкціями ще щонайменше на пів року.

Ще дев'ять інших колишніх чиновників України, включно з утікачем Віктором Януковичем, залишатимуться під санкціями ще щонайменше рік, пише Йозвяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ триватимуть до припинення агресії в Україні, - держсекретар США Помпео

Азарова і Ставицького вилучать із санкційного списку ЄС, - Йозвяк 01

Раніше Йозвяк повідомляв, що ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького та Олександра Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174975
 
 
 Топ коментарі
 
Чергова перемога зелених шмарклів!
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Давно пора. николай янович поможет вытащить Украину из зе-кризы Азарова и Ставицкого исключат из санкционного списка ЕС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6518
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...спитай у "югика"-пгокугога "чоколядного" чому так?? А часу то було вдосталь!!!Отак "Padlo" -"справи" робляться...Про "перемоги"під Іловайськом,Дебальцевим,Аеропортом вже забуло?? " Вишкіл " на "парадах" дивилося,коли люди гинули??? Просрали 5 років,тепер жуйте "зелені шмарклі"..."Дебати" тільки і робити,щоби кішені "зеленими шмарклями" набити..
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Так! А ***** тут взагалі ні до чого. Нащо було те безглузде АТО починати... Посварили тільки братскіє народи...
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Вау.
Гадаю, ще півроку-рік та "Бімба" стане "новим" прем'єром у Зе-шмарклі?

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Давно пора. николай янович поможет вытащить Украину из зе-кризы
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Ставицького як такого вже взагалі не існує на світі, його Ізраїль давно перейменував в такого собі Сруля Івановича...
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Спасибо Пете, Луценко и Грицаку за полное, быстрое и уверенное расследование преступлений этих двоих.
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Хотелось бы знать хотя бы официальную причину, а то это "якобы сошлись" звучит довольно расплывчато.
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Перемога!!! Чекаємо Міколу Бімбовіча на заміну срамокатчику!
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Дякуючи потроховим кумів"ям котрі за п"ять років розпродали всі докази злочинів ригів,не було притягнуто жодного і европа за відсутності доказів знімає санкції.
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Эдуард Ставицкий сменил фамилию на Эдуард Розенберг (Eduard Rosenberg), новую фамилию получила и его жена - Елена Розенберг (Helena Rosenberg).В 2014 году покинул Украину и переехал в Израиль, получив, являясь этническим евреем, гражданство этой страны. Являясь глубоко верующим человеком, Эдуард Ставицкий будучи на Украине регулярно посещает богослужения настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Владыки Павла.
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Зе постарались!! ПОРТНОВ пад..ка, дружків витягує!!Скоро в Україну приїдуть!
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Против Азарова ЕС ввел два пакета санкций. Первый - в 2014 году, второй - в 2016. Так вот, первый пакет санкций суд ЕС отменил еще декабре 2018 года, да еще и обязал компенсировать Азарову судебные издержки.

Почему отменяют санкции - потому что Украина с 2014 года так и не предоставила доказательств вины экс-премьера. Санкции были введены не на основании вины, а на основании предъявленных Украиной обвинений, предполагающих частичную или полную конфискацию имущества. Поэтому имущество обвиняемых было заморожено. Не отнято в пользу украинского бюджета, а заморожено, то есть оставалось во властности Азарова и прочих, только с ограничением на пользование.

Кто виноват, что санкции снимаются - все, кто с 2014 года - момента внесения в санкционный список, не смог (или не захотел) доказать вину экс-чиновников. Повторю - с 2014 года, а не с весны 2019 года, но с весны 2019 года в том числе. У Порошенко было 5 лет доказать вину Азарова, Портнова и прочих, кого сняли с санкционного списка и чьи деньги так не забрали в пользу государства. Да, у Зеленского тоже было время, но и при нем не смогли доказать вину. Ну из какого теста в свое время эти дела слепили, так как оно и приготовилось.
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