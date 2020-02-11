 Азарова і Ставицького вилучать із санкційного списку ЄС, - Йозвяк

На цьому нібито зійшлися в керівництві ЄС, пише у Twitter брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ
А от Олександр Янукович, син Віктора Януковича, за даними журналіста, залишиться під санкціями ще щонайменше на пів року.
Ще дев'ять інших колишніх чиновників України, включно з утікачем Віктором Януковичем, залишатимуться під санкціями ще щонайменше рік, пише Йозвяк.
Раніше Йозвяк повідомляв, що ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького та Олександра Януковича.
Гадаю, ще півроку-рік та "Бімба" стане "новим" прем'єром у Зе-шмарклі?
Почему отменяют санкции - потому что Украина с 2014 года так и не предоставила доказательств вины экс-премьера. Санкции были введены не на основании вины, а на основании предъявленных Украиной обвинений, предполагающих частичную или полную конфискацию имущества. Поэтому имущество обвиняемых было заморожено. Не отнято в пользу украинского бюджета, а заморожено, то есть оставалось во властности Азарова и прочих, только с ограничением на пользование.
Кто виноват, что санкции снимаются - все, кто с 2014 года - момента внесения в санкционный список, не смог (или не захотел) доказать вину экс-чиновников. Повторю - с 2014 года, а не с весны 2019 года, но с весны 2019 года в том числе. У Порошенко было 5 лет доказать вину Азарова, Портнова и прочих, кого сняли с санкционного списка и чьи деньги так не забрали в пользу государства. Да, у Зеленского тоже было время, но и при нем не смогли доказать вину. Ну из какого теста в свое время эти дела слепили, так как оно и приготовилось.