Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.
Він нагадав, що найближчі кілька тижнів депутати будуть зайняті розглядом законопроєкту про ринок землі, тому можуть виникнути труднощі якщо механізмом для закріплення "формули Штайнмаєра" буде законопроєкт.
"Якщо ми говоримо про розгляд законопроєкту, виходити з нього і заходити в інший, поки не ухвалено рішення з цього, справді неможливо. Але є інші механізми ... Я думаю, що затримки Верховною Радою України для забезпечення інтересів держави і повернення тимчасово окупованих територій, деокупації та реінтеграції Донбасу точно не буде", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, Німеччини, Франції та РФ підписали комюніке, в якому заявили, що вважають за необхідне інтегрувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. Йдеться про версію формули, яку узгодили "нормандська четвірка" і Тристороння контактна група.
PS: Судя по всему, до сих пор действует... "За корочку хлеба, будут работать!" - троцкий!
Холодильник Гейзенберга - в нем есть еда. Но это не точно.
Холодильник Менделеева - в нем все - по порядку. И то, чего в нем нет - тоже по порядку. Холодильник Юнга - с ним можно поговорить о еде.
Холодильник Римана - еда в холодильнике является смесью всей еды, когда-либо положенной туда.
Холодильник Эйнштейна - чем быстрее ты кладешь в него еду, тем еды меньше. Холодильник Теслы - в электричество не включен, еда охлаждается, никто не знает, как. Холодильник Штайнмайера - называется "Минск".
Меня поражает мордвинская беспардонность и ойропейская бесхребетность...
Расия, я уверен, давно уже в работе!
"ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu