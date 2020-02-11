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 Політика України
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Все про:ВР (7083) нормандська четвірка (981) Разумков Дмитро (379) Формула Штайнмаєра (181)

 Рада знайде, як закріпити "формулу Штайнмаєра" в законодавстві до зустрічі в "нормандському форматі", - Разумков

Верховна Рада знайде механізм для закріплення "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві до наступного саміту "нормандської четвірки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Він нагадав, що найближчі кілька тижнів депутати будуть зайняті розглядом законопроєкту про ринок землі, тому можуть виникнути труднощі якщо механізмом для закріплення "формули Штайнмаєра" буде законопроєкт.

"Якщо ми говоримо про розгляд законопроєкту, виходити з нього і заходити в інший, поки не ухвалено рішення з цього, справді неможливо. Але є інші механізми ... Я думаю, що затримки Верховною Радою України для забезпечення інтересів держави і повернення тимчасово окупованих територій, деокупації та реінтеграції Донбасу точно не буде", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, Німеччини, Франції та РФ підписали комюніке, в якому заявили, що вважають за необхідне інтегрувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство. Йдеться про версію формули, яку узгодили "нормандська четвірка" і Тристороння контактна група.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не бачу ніякої підготовки до квітневої зустрічі "нормандської четвірки", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174973
 
 
 Топ коментарі
 
Форммула штангенциркуля? За это диды воивале, шоб формулу какого-то фошизда закрепили в основном законе государства? Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков - Цензор.НЕТ 4038
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Ну що, плісняві фани, кого вони зробили разом?
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Лидеры Германии и Франции требуют... Это и есть европейское будущее Украины или уже настоящее.
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После выхода Великобритании в ЕС остались Германия, Франция и Италия из крупных стран. Остальные мелкие ничего не решают.
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Форммула штангенциркуля? За это диды воивале, шоб формулу какого-то фошизда закрепили в основном законе государства? Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков - Цензор.НЕТ 4038
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и отпраздновать день победы на батутах... они, кацапы, иопнутые... украинские подкацапники тоже...
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так зе поедет на 9е мая на празднование мракобесия спасителей человечества
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Зассыт.... зассыт...не поехать... это ж в его природе: "Ой, ви знаити, я би никогди и ни за Чччто, но вот ети там, они... а я ш президент миха...мине главный католический реббе так назвал и даже дополнительно обрезал (произносить как "обХезал")...
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9 мая - день рождение голодомора!!! Сам картавый, подписал в 1918 году, указ о продовольственной диктатуры!!! А 14 мая вступил в силу!!!
PS: Судя по всему, до сих пор действует... "За корочку хлеба, будут работать!" - троцкий!
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Холодильник Шредингера - в нем одновременно нет места и нет еды.
Холодильник Гейзенберга - в нем есть еда. Но это не точно.
Холодильник Менделеева - в нем все - по порядку. И то, чего в нем нет - тоже по порядку. Холодильник Юнга - с ним можно поговорить о еде.
Холодильник Римана - еда в холодильнике является смесью всей еды, когда-либо положенной туда.
Холодильник Эйнштейна - чем быстрее ты кладешь в него еду, тем еды меньше. Холодильник Теслы - в электричество не включен, еда охлаждается, никто не знает, как. Холодильник Штайнмайера - называется "Минск".
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Ну що, плісняві фани, кого вони зробили разом?
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Формула штанмайера- это капкан порошенка.
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Ьа они повсюду, капканы эти... Порох сделал всё, шоб Украине насолить... нет, шобы сдать и развивать липецццк, так он капканы понарасставлял, шоб помучать...
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А Янелох - пропасть! Куда толкают Украину, не только облошаренные янелохоботы, а в основном - пуйлоботы!
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В который он хотел поймать В.В.Путина, а в него попался Оманский Ишак?
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Может не надо г закреплять, тогда и обязательств меньше будет.
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А убежать успеете ? Ростов ведь неблизко 🤔🤔🤔
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Їм за Золоте ще відповісти треба. А вони вже нових пригод на жопу шукають.
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Забужко верить нельзя. Ибо она голосовала за Януковича
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Мадам, попрошу Вас боле свой профисисосальный сленг к моей персоне не употреблять. Меня ваши "табу" вряд ли заинтересуют.
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а есть принципиальная разница между янеком и йулей????
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Яник грав за кацапів відкрито, а йуля - таємно. В усьому іншому різниці немає.
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тоді можна сказати що зеленський це молодий юлій тимошенко, але не віктір хведірівіч.
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Там интересные тёрки намечаются между Норвегией и козломордией... винторогие вдруг стали посягать на шельф Шпицбергена (какое красивое русссскае слово), заявляя, что архипелаг не является исконно норвежскими территориями, а отошел к Норвей по договору 20го года прошлого века... о как... кто там Кённегсбергом младел до рефляндии??? Шо молчите??? И самураям пора прокричать "банзай", мол, козлорылые, пришел ваш "тойота оригами субару доооо" ... свисдетс т.е. по-японски...
Меня поражает мордвинская беспардонность и ойропейская бесхребетность...
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а текст торжественной капитуляции уже подготовили???
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"Нормандская" встреча анонсирована на апрель.. Почему именно на апрель, а не март или июль.. Путин себе к 9 мая готовит подарок, ну и Украине и ее нынешней власти заготована в этом спектакле "победоносия" своя роль "второго плана", вот и будут стараться по сценарию. ( Для начала есть предложение перенести эту "встречу" на июнь... ну хотя бы будет не так наглядно..)
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секта СЛУГИ НАРОДА в поте лица уже вошла в новый Ханаан-Украину. Так что разбегайтесь православные
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_Они враги! Дойдёт до вас когда-то? Враги, а не дебилы. И делают то, что делают, не по глупости, а потому что враги Украины!
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Про что ещё нам расскажут капитулянты, навязывая необходимость очередного формата?
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Крыса сепарская, будет тебе ета формула Штанмаера на лбу гвоздями прибита когда ты на майдане висеть на столбе будешь
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Вы бы не трындели, а смотрели вперёд и работали персонально с членами будущей комиссии ОБСЕ, которая выборы в ОРДЛО оценивать будет!
Расия, я уверен, давно уже в работе!
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Гіві з Моторилою не дожили.... Скоро стали б депутатами у ВР...
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Це ж як треба ненавидіти країну, в якій живеш, працюєш, отримуєш гроші... Сволота!
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, -
"ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
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похоже Зеленский уверенно пошел дорогой януковоща
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Надеюсь, что януковощь ещё позавидует себе...
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