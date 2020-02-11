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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) Кабмін (3660) Бабак (23) Офіс Президента (236)

 Ми 100% будемо когось втрачати ", - Зеленський визнав наявність конфліктів у його команді, які заважають працювати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, бо в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. ​​Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що він працює не тільки з тими людьми, яким довіряє.

"Просто це трохи різні питання, - з ким я працюю і кому довіряю. Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації Президента", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чутки про відставку Богдана - це тільки початок зміни команди Зеленського. У лютому-березні ми будемо свідками відставки уряду, - Луценко

Глава держави навів приклад, що в нинішньому Кабінеті міністрів був єдиний міністр, яку він знав з університетських часів - ексміністр розвитку громад і територій Альона Бабак, і то її, за словами Зеленського, не можна було назвати "його людиною".

"Після університету я її не бачив. Тобто це не моя людина. Ми просто вчилися в одному виші, тому ми знали одне одного", - додав він.

Говорячи про довіру, президент розповів, що він довго не довіряє людям, але потім, коли вже довірив людині, ніхто не може його переконати, що це не та людина, яка "чимось займається поганим, недобрим".

"Я дуже складно розлучаюся з людьми, дуже складно", - підкреслив він.

Також читайте: "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Андрій Богдан вирішив піти у відставку з поста керівника Офісу президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174971
 
 
 Топ коментарі
 
Краще сам би десь загубився.
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До лав партії просочилась Бухарінсько-Троцкістська сволота.
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Понабирав різної тварі по парі в криворізьких підворотнях, аби було більше.
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не трож святое олигархов
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Не факт.Зто высказывание говорит о том,что богдана таки уволят.Возможно и устроят хорошо.Но это еще и война с коломойским.И голосов меньше станет у слуги.Короче,будет интересно,как тонет зеля.
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... война с Коломойским кого? ЗЕ не человек Бени, ЗЕ скорее человек Авакова, иначе не было Бени смысла ставить противоречивого Богдана, если ЗЕ уже его человек. А такие люди все решают без войны, т.к. слишком ставки высоки и будут большие потери в войне.
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До лав партії просочилась Бухарінсько-Троцкістська сволота.
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Так. И не надо под видом "миротворца" скрывать сущность размазни
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Это результат тупости,глупости,бездарности,отсутствия команды.Что натворили мы,выбрав такого президента.Мы просто идиоты.
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В принципе все правильно сказал, только с маленьким уточнением - вашего президента у вас выбрать не получилось. Набрал всего 24% во втором туре.
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Мой президент не попал во второй тур,а еще у моего президента украл голоса янык.А так все было бы по-другому:и не было бы ни пороха,ни зели.
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

....

э
.
.ю.ю
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Не ЕС, а ПЕС,собачата из партии Порошенко не скроются за важной "абревиатурой"
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Понабирав різної тварі по парі в криворізьких підворотнях, аби було більше.
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Винуватий, звичайно, Порошенко. Це він, десятиліття назад, підсунув Зєлєнскому у друзі конфліктних людей. Знав, падлюка, що вони Зєлєнскому таки піднесуть свиню!
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Это политика, и она одинаковая во всём демократическом мире. Какое бы правительство не взяли.
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Все правильно
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Зеленский самый лучший президент Украины.
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Представляю, так и скажет: "Потеряйся, черт !" "Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать - Цензор.НЕТ 2368
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Зелений загуби сабакова.чи слабо, беня не дозволяє?
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Ну якщо піде Богдан, то це показник конфлікту Зе з Бєнєю.
Але головне побачимо по справі Привата. Якщо Приват зіллють, значить нічого не змінилось.
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- Кофе-леди богдан уже фсьо. Кто следующий? Щеф-клининг или ресепшин-гьорл? (с) "Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать - Цензор.НЕТ 5857
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высказывание упрямого и тупого Оманского осла...
и пускай хоть вся контрразведка обосрется...
главное что шуту этот чел нравица... "Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать - Цензор.НЕТ 1013

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверил человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".
Источник: https://censor.net.ua/n3174971
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"Ми єго тєряєм",ілі "надо просто пєрєстать жевать"
"Мы 100% будем кого-то терять", - Зеленский признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать - Цензор.НЕТ 8663
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Тобто Зе гарний. але заважають бояре, які є сволотою. Тому постійно приходиться шукати серед них цапа-відбувайла чи ворогів народу.
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ехали цыгане, кошку потеряли,
кошка сдохла, хвост облез,
кто находит - тот и ест
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рєжим Зє!льоной плєсєні - гурт "однокласнікі", а заявляли, шо коМанда маладих профєсіАналів, новийє ліца (узнавайємих пойєдатєлєй опрєсноков)
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шо, всё так серьезно? "доктор, мы его теряем".
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