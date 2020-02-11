 Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак

Про це заявив помічник Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу "Україна24", передає Цензор.НЕТ.

"Було приємно чути, що і понтифік, і держсекретар Ватикану дуже детально поінформовані про все, що відбувається в Україні сьогодні, дуже добре володіють інформацією, особливо про деталі ситуації на Донбасі", - сказав Єрмак.

За його словами, представники нунції Святого Престолу часто їздять на схід України, також є кілька програм Ватикану з допомоги населенню як на тимчасово окупованій, так і на підконтрольній Україні території.

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Єрмак повідомив, що під час зустрічі з понтифіком Президент Володимир Зеленський обговорював ситуацію на Донбасі і долю нацгвардійця Віталія Марківа. "Я думаю, що це була дуже важлива зустріч, дуже важлива для України зустріч, і думаю, що увага Ватикану і ту місію гуманітарну, яку може Святий Престол зіграти, він зіграє, в тому числі, і у врегулюванні конфлікту на Донбасі", - наголосив помічник президента.

Єрмак додав, що запрошення відвідати Святий Престол Зеленському надійшло з боку Ватикану.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 лютого був з візитом у Ватикані, де відбулася зустріч із Папою Римським Франциском.