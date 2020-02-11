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 Політика України
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Все про:Ватикан (37) Франциск (31) Єрмак Андрій (80)

 Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак

Папа Римський Франциск і держсекретар Ватикану дуже добре поінформовані про ситуацію в Україні та детально знають про обстановку на Донбасі.

Про це заявив помічник Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю телеканалу "Україна24", передає Цензор.НЕТ.

"Було приємно чути, що і понтифік, і держсекретар Ватикану дуже детально поінформовані про все, що відбувається в Україні сьогодні, дуже добре володіють інформацією, особливо про деталі ситуації на Донбасі", - сказав Єрмак.

За його словами, представники нунції Святого Престолу часто їздять на схід України, також є кілька програм Ватикану з допомоги населенню як на тимчасово окупованій, так і на підконтрольній Україні території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив Папу Римського до Києва і на Донбас

Єрмак повідомив, що під час зустрічі з понтифіком Президент Володимир Зеленський обговорював ситуацію на Донбасі і долю нацгвардійця Віталія Марківа. "Я думаю, що це була дуже важлива зустріч, дуже важлива для України зустріч, і думаю, що увага Ватикану і ту місію гуманітарну, яку може Святий Престол зіграти, він зіграє, в тому числі, і у врегулюванні конфлікту на Донбасі", - наголосив помічник президента.

Єрмак додав, що запрошення відвідати Святий Престол Зеленському надійшло з боку Ватикану.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 лютого був з візитом у Ватикані, де відбулася зустріч із Папою Римським Франциском.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174969
 
 
 Топ коментарі
 
а так и это тоже только благодаря Вовочке ? Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 6571 ну что сказать . благодарочка . как же мы без него жили Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 5884
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Папа знає за Україну більше за Єрмака!
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Я впевнений, що Папу інформували римо-католицькі священики, а не зевлада.
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а так и это тоже только благодаря Вовочке ? Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 6571 ну что сказать . благодарочка . как же мы без него жили Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 5884
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Ватикан возит гуманитарные конвои сепарам?
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Я впевнений, що Папу інформували римо-католицькі священики, а не зевлада.
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не тільки вони- значна частина капеланів у нас з Греко- Католицкої церкви Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8402
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Ми зробили це ЗЕлене лайно разом. Їж ТЕ....
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а до чого тут зелена шмаркля котра не е вірним католиком чи греко католиком а е вихрестом що у церкві московського обряду хрест прйняв Ватикан хорошо проинформирован о ситуации в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8972
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Его перед каждым визитом подготавливает секретарь. Плюс Папа не дурак. Поэтому знает больше приезжих ишаков об ишаках, и умеет их удивить
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имея некоторое представление о том шо такое этот Ермак а могу себе представить как эти зелюки проинформировали Папу Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3936
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от московского попа не какого Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 27 они дикие и поехавшие Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 27
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а московские - они вообще не попы, а сатанисты...
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пока святая инквизиция это не доказала Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 175
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ЗЕобоссыш даже в Ватикане, в самом охраняемом месте в мире, надевает бронежилет!) Ох и ССЫКЛО!

Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4716
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теперь точно можно сказать, шо гастроли в ватикане прошли с большим успехо. аншлагами, криками браво и выходами на бис Ватикан добре поінформований про ситуацію в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1675
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