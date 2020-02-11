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 Політика України, Суспільство
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Все про:Росія (26411) спорт (815) фінансування (579) змагання (169) Бородянський Володимир (87)

 Держава не фінансує поїздки українських спортсменів до РФ, - Бородянський

Держава не фінансує поїздки українських спортсменів на міжнародні спортивні змагання до Росії, але вони змушені туди їздити самостійно, щоб не втрачати бали в процесі змагань.

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Держава на сьогодні не фінансує і не планує фінансувати змагання у Російській Федерації, але наші спортсмени змушені їздити на рейтингові змагання для того, щоб не програвати на старті... Якщо наші спортсмени туди не їздять, то вони втрачають очки", - сказав Бородянський.

Він додав, що це складне питання, і його треба вирішувати на міжнародному рівні.

"Є країна-агресор, яка напала на Україну, в цій країні-агресорі проводяться міжнародні змагання. Починаємо консультації з міжнародними організаціями, як це питання має бути врегульоване", - додав Бородянський.

Як повідомлялося, 5 лютого тренерський штаб збірної України вирішив відправити кількох спортсменок на змагання з художньої гімнастики, які проходять у РФ.

Також читайте: Ми не будемо ініціювати перегляд "мовного закону" і квот на ТБ, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174967
 
   
 Топ коментарі
 
Зато финансирует поезки украинских презедентов на отдых в Оман Государство не финансирует поездки украинских спортсменов в РФ, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6053
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Але усі симпатії зевлади на боці росії, а на Україну їм плювати.
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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Зато финансирует поезки украинских презедентов на отдых в Оман
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а поездки в РФ украинских спортсменов финансирует государство РФ
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Але усі симпатії зевлади на боці росії, а на Україну їм плювати.
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Скоморох снова не на работе. Холера какая-то его подкосила. Или кокс. Что лучше, не знаю.
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ -https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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«Ялтинская Европа» рухнула, когда был захвачен Крым». Историки - о конференции 1945 года
https://ru.krymr.com/a/dostijeniya-i-posledstviya-yaltinskoy-konferencii-75-let-spustia/30427269.html
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Российская Федерация, несмотря на новые пакеты американских санкций, существенно нарастила экспорт нефти в США. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
Издание пишет, что на фоне ситуации в Сирии и Украине в последнее время отношения между США и Россией ухудшились. В частности, Вашингтон вводится санкции против подрядчиков "Северного потока-2", пытается мешать России в сфере торговли оружием. В то же время Die Welt подчеркивает, что за этой "видимой конкуренцией скрываются менее заметные тенденции".
Например, в октябре 2019 года Россия стала второй по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, обойдя при этом Мексику. Die Welt утверждает, что связано с влиянием санкций на потоки товаров на мировом рынке.
Российский экспорт в США укрепился после того, как Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы и Ирана, в результате чего поставки из Венесуэлы прекратились полностью. Кроме того, после введения санкций против Ирана за российской нефтью обратилась и Турция.
По данным Die Welt, за 11 месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт нефти в США на 450%, выручка составила 3,41 млрд долларов.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что США опасаются вводить антироссийские санкции. Речь идет о санкциях против "Роснефти" за работу в Венесуэле, но США опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке.https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-vopreki-sanktsiyam-narastila-eksport-1581408253.html
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Не, ну это трындец.
Государство не будет, государство не делает. Сказал бы мы ничего не знаем и ничего не умеем, и отстали бы от тебя. Спал бы и жрал, и никто бы тебя из запоя не звал.
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не в тему, но прикольно: жительница Тульской области собралась сделать бутербродов с вареной колбасой к чаю. Пока она возилась с чайником, батон колбасы, который лежал на столе, взорвался: упаковку разорвало, а куски разлетелись по кухне.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10868306-u-zhitelnicy-rossii-prosto-na-stole-vzorvalas-kolbasa-foto.html
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На сегодняшний день только WADA показали себя таковыми, которые неподкупные, беспристрастные и справедливые.
Не смотря даже на то, что запрещают параолимпийцам рашистким участвовать в соревнованиях, а это повод для супер визгов о дискриминации.
И не нужно здесь строить из себя лояльных. Не нужно задавать вопросы и разводить дискуссии. Нужны просто волевые решения, которые все станут уважить, а как следвие уважать и Украину .
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WADA не решает кого пускать на соревнования, а кого нет, только рекомендует. Из-за этого они перманентно скандалят с МОК и федерациями. А кацапским инвалидам не разрешает соревноваться британский лорд который руководит организацией спортсменов-инвалидов.
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Тем не менее , это работает. И радует. А то нажрутся допингов и давай 'соревноваться'
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Вас только радует, что Россию куда-то там не пустили. А то что все без исключения спортсмены жрут килограммами допинг вас не волнует.
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Да. Меня это радует. Не я это начала.
Чтоб меня это не радовало, выведете сначала свои танки из Донбасса и освободите Крым
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И сколько баллов кроме позора заработали наши гимнастки в москве за 9 и 10 место ?
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но от призовых бы не отказались, даже из страны-агрессора
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