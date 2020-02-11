 Держава не фінансує поїздки українських спортсменів до РФ, - Бородянський

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Держава на сьогодні не фінансує і не планує фінансувати змагання у Російській Федерації, але наші спортсмени змушені їздити на рейтингові змагання для того, щоб не програвати на старті... Якщо наші спортсмени туди не їздять, то вони втрачають очки", - сказав Бородянський.
Він додав, що це складне питання, і його треба вирішувати на міжнародному рівні.
"Є країна-агресор, яка напала на Україну, в цій країні-агресорі проводяться міжнародні змагання. Починаємо консультації з міжнародними організаціями, як це питання має бути врегульоване", - додав Бородянський.
Як повідомлялося, 5 лютого тренерський штаб збірної України вирішив відправити кількох спортсменок на змагання з художньої гімнастики, які проходять у РФ.
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https://ru.krymr.com/a/dostijeniya-i-posledstviya-yaltinskoy-konferencii-75-let-spustia/30427269.html
Издание пишет, что на фоне ситуации в Сирии и Украине в последнее время отношения между США и Россией ухудшились. В частности, Вашингтон вводится санкции против подрядчиков "Северного потока-2", пытается мешать России в сфере торговли оружием. В то же время Die Welt подчеркивает, что за этой "видимой конкуренцией скрываются менее заметные тенденции".
Например, в октябре 2019 года Россия стала второй по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, обойдя при этом Мексику. Die Welt утверждает, что связано с влиянием санкций на потоки товаров на мировом рынке.
Российский экспорт в США укрепился после того, как Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы и Ирана, в результате чего поставки из Венесуэлы прекратились полностью. Кроме того, после введения санкций против Ирана за российской нефтью обратилась и Турция.
По данным Die Welt, за 11 месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт нефти в США на 450%, выручка составила 3,41 млрд долларов.
Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что США опасаются вводить антироссийские санкции. Речь идет о санкциях против "Роснефти" за работу в Венесуэле, но США опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке.https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-vopreki-sanktsiyam-narastila-eksport-1581408253.html
Государство не будет, государство не делает. Сказал бы мы ничего не знаем и ничего не умеем, и отстали бы от тебя. Спал бы и жрал, и никто бы тебя из запоя не звал.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10868306-u-zhitelnicy-rossii-prosto-na-stole-vzorvalas-kolbasa-foto.html
Не смотря даже на то, что запрещают параолимпийцам рашистким участвовать в соревнованиях, а это повод для супер визгов о дискриминации.
И не нужно здесь строить из себя лояльных. Не нужно задавать вопросы и разводить дискуссии. Нужны просто волевые решения, которые все станут уважить, а как следвие уважать и Украину .
Чтоб меня это не радовало, выведете сначала свои танки из Донбасса и освободите Крым