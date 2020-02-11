 Держава не фінансує поїздки українських спортсменів до РФ, - Бородянський

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Держава на сьогодні не фінансує і не планує фінансувати змагання у Російській Федерації, але наші спортсмени змушені їздити на рейтингові змагання для того, щоб не програвати на старті... Якщо наші спортсмени туди не їздять, то вони втрачають очки", - сказав Бородянський.

Він додав, що це складне питання, і його треба вирішувати на міжнародному рівні.

"Є країна-агресор, яка напала на Україну, в цій країні-агресорі проводяться міжнародні змагання. Починаємо консультації з міжнародними організаціями, як це питання має бути врегульоване", - додав Бородянський.

Як повідомлялося, 5 лютого тренерський штаб збірної України вирішив відправити кількох спортсменок на змагання з художньої гімнастики, які проходять у РФ.

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