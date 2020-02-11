 На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це вона повідомила на брифінгу в Кабінеті міністрів у вівторок.
"На сьогодні в інфекційних лікарнях є понад 5500 ліжок, де ми можемо забезпечити перебування і лікування наших пацієнтів в разі виявлення у них інфекційних захворювань", - повідомила міністерка.
Скалецька зазначила, що у більшості пацієнтів перебіг хвороби доволі простий - лихоманка, нежить, кашель. Але приблизно у чверті хворих може розвинутися ускладнення дихання, гостра пневмонія.
"Для таких осіб в деяких випадках необхідно застосовувати штучну вентиляцію легенів. На сьогодні в українських лікарнях [таких апаратів] є майже півтисячі - 450-480. Плюс є ще додаткові маски для вентиляції легенів. Тобто в разі великої кількості осіб, у яких будуть розвиватися ускладнення, у нас є готовність", - сказала вона.
Найближчим часом очікується евакуація близько 50 громадян України з провінції Хубей, де розташований епіцентр епідемії.
Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадки зараження. Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже більш як 1000 осіб, 108 з них померли 10 лютого.
"Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая - эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.
Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.
Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.
Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,
- считает блогер.
Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", - пояснил Шкроботько.
Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".(с)https://24tv.ua/health/ru/ukrainec_objasnil_pochemu_ne_hochet_jevakuirovatsja_iz_jepicentra_koronavirusa_n1278684
Почему в Украине не может быть такого количества жертв? по сравнению с китайскими противоэпидемиологическими мерами в Украине не будет сделано ничего.совсем. гуглите наличие масок в аптеках и цены,будете неприятно удивлены.
"На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ" И все они свободные,больных другими болячками в этих больницах нет?
На самом же деле страну специально ведут к эпидемии. Сначала прячут факты. Потом начинают рассказывать, что вирус - фигня. Потом - что у них все под контролем. А потом будет поздно, Украину ждет новый голодомор. Под радость и улюлюканье кацапов. Что в целом, увы, справедливо. Забыли про голдодомор, выбрали клоуна главнокомандующим? Отдали клоуну власть, которой никто еще не обладал? Значит урок придется повторить.
правда блогер лох, но и ему место под забором отведут депутаты с барского плеча .'
А вообще- не дай Бог
У нас и так людей мало осталось
От этой заразы в короне пргибли тысячи украинцев уже , и никто это чмо не изолирует
Мы ж не пишем водалечебница
А тут как-то странно
то стоять на 5000 мест надо будет по году, короче , приплыли ...
Теоретично,у звітах лікарень вони є ..
а от у практиці..((
були плани(Супрун-Гройсман-Порошенко) закриття стаціонарів при інфекційних лікарнях..
були "ремонти" -переобладнання багатьох лікарень у "широкопрофільні..
подекуди "повітропроводи для апаратів штучної вентиляції" просто замурували у стінах ((