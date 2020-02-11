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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (233) Мінздоров'я (1127) Зоряна Скалецька (66)

 На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька назвала кількість місць в інфекційних лікарнях і апаратів штучної вентиляції легенів на випадок спалаху коронавірусу 2019 nCoV в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це вона повідомила на брифінгу в Кабінеті міністрів у вівторок.

"На сьогодні в інфекційних лікарнях є понад 5500 ліжок, де ми можемо забезпечити перебування і лікування наших пацієнтів в разі виявлення у них інфекційних захворювань", - повідомила міністерка.

Скалецька зазначила, що у більшості пацієнтів перебіг  хвороби доволі простий - лихоманка, нежить, кашель. Але приблизно у чверті хворих може розвинутися ускладнення дихання, гостра пневмонія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевіряємо п'ять осіб на наявність коронавірусу, - міністерка охорони здоров'я Скалецька

"Для таких осіб в деяких випадках необхідно застосовувати штучну вентиляцію легенів. На сьогодні в українських лікарнях [таких апаратів] є майже півтисячі - 450-480. Плюс є ще додаткові маски для вентиляції легенів. Тобто в разі великої кількості осіб, у яких будуть розвиватися ускладнення, у нас є готовність", - сказала вона.

Найближчим часом очікується евакуація близько 50 громадян України з провінції Хубей, де розташований епіцентр епідемії.

Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадки зараження. Від коронавірусу на материковому Китаї померли вже більш як 1000 осіб, 108 з них померли 10 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174966
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и реальные люди отозвались, не паникёры! Я их приветствую, искренне желаю здоровья и успехов:
"Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая - эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.
Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.
Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.
Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,
- считает блогер.
Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", - пояснил Шкроботько.
Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".(с)https://24tv.ua/health/ru/ukrainec_objasnil_pochemu_ne_hochet_jevakuirovatsja_iz_jepicentra_koronavirusa_n1278684
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Потому что вирус в микроскопе по виду напоминает корону. Отсюда и название. Хотя есть и еще один момент, связанный с королевской особой.
На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8985
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Надеюсь, что это так. Свинячий и птичий гриппы мы таки пережили, коронавирус гораздо меньше опасен для вселенной, чем придурок вова путен.
От этой заразы в короне пргибли тысячи украинцев уже , и никто это чмо не изолирует
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Вот и реальные люди отозвались, не паникёры! Я их приветствую, искренне желаю здоровья и успехов:
"Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая - эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.
Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.
Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.
Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,
- считает блогер.
Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", - пояснил Шкроботько.
Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".(с)https://24tv.ua/health/ru/ukrainec_objasnil_pochemu_ne_hochet_jevakuirovatsja_iz_jepicentra_koronavirusa_n1278684
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А смешного мало. Олигархи настолько Украину выдоили, что нас уже надо сравнивать с Зимбабве.
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"Количество жертв нового коронавируса в Китае превысило 1000 человек, инфицированы 42,6 тыс. в тяжелой фазе 7500.(это которые нуждаются в ИВЛ)
Почему в Украине не может быть такого количества жертв? по сравнению с китайскими противоэпидемиологическими мерами в Украине не будет сделано ничего.совсем. гуглите наличие масок в аптеках и цены,будете неприятно удивлены.

"На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ" И все они свободные,больных другими болячками в этих больницах нет?
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Зеленой дуре нужно было что-то сказать, а ничего разумного она сказать не в состоянии.

На самом же деле страну специально ведут к эпидемии. Сначала прячут факты. Потом начинают рассказывать, что вирус - фигня. Потом - что у них все под контролем. А потом будет поздно, Украину ждет новый голодомор. Под радость и улюлюканье кацапов. Что в целом, увы, справедливо. Забыли про голдодомор, выбрали клоуна главнокомандующим? Отдали клоуну власть, которой никто еще не обладал? Значит урок придется повторить.
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Вот ни разу не паникеры, абсолютная трезвость ума и спокойствие))) - "Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге" ...
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Правильно. Не знает! А в эпицентре болячки- чувствует себя нормально, не паникует!
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Кстати когда жалкие 5.5 тысяч больничных мест на всю Украину упоминается в этом контексте, то ясно что министр -- дура.
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чего там, для депутатов и их корешей места с ИВЛ есь,
правда блогер лох, но и ему место под забором отведут депутаты с барского плеча .'
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Зеленая власть сонательно пошла на риск заражения в Украине, впустив без карантина 158 украинцев, эвакуированных из Китая и отпустили по домам. Ждем начала эпидемии с множеством смертей в Украине....
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Жди, несчастный. Себя уже записал, в поминальный список? Нет???!!! Как же так? Поторопись. На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 995
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Нет, в этот список я тебя записал, свнсбч бот под прокси. Мокши выгребут свое от подарка из Китая.
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Запиши ещё раз, сраная ты тварь-провокатор. Плевал я, на твои закидоны, сеятель паники ты сраный.
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Не факт что это зеленая власть впустила людей без карантина. Вполне возможно что это сделали ее враги, которые все еще на местах. Вспышка болезни и не было зеленой власти. Что здесь непонятного?
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Ты за свою рашку переживай чудило на букву М .
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Как раз на дипутатский корпус хватит, а потом - в крематорий.
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Интересно, почему коронАвирус, а не О.
А вообще- не дай Бог
У нас и так людей мало осталось
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Не даст Бог. Вот увидите. Щас фармацевты нажрутся, до предела... и всё уляжется.
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Надеюсь, что это так. Свинячий и птичий гриппы мы таки пережили, коронавирус гораздо меньше опасен для вселенной, чем придурок вова путен.
От этой заразы в короне пргибли тысячи украинцев уже , и никто это чмо не изолирует
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Якби ж то було так.Але,на жаль,той вірус є,це не фантазії жадібних фармацевтів.І наслідки можуть бути різні,теж на жаль.Ніхто в світі не знає зараз і не може прогнозувати,буде пандемія чи ні.Тому так важливий карантин.Це поки єдиний дієвий метод ,щоб якомога на довше затримати розповсюдження вірусу.Виграти час для вивчення вірусу і створення вакцини.
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Так я ж не протестую. Вирус- есть. Однако, разгон паники в СМИ- тоже есть. Вот реально, вспоминая Шанхай, на пике птичьего гриппа, видя, что в масках, по улицам, бродят где-то 25%/на 70% людей(25%- в масках), я тоже решил, что не нужна мне маска и шлялся с открытым забралом. А картинки всякие наблюдал, кстати. В аэропорту Шанхая, дружный экипаж филиппинцев, например- снимал с себя комбинезоны и выбрасывал, перед вылетом...
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та ладно, несколько лет назад всех пугали свиным гриппом, такая же истерика была, теперь свиной грипп H1N1 - основной штамм вируса гриппа в Европе и никто не паникует, всем накласть. Так же и с коронавирусом.
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патаму шо визуально носят "корону" вокруг тела, а она пишется с буквой А...
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Я не о том, обычно слова складываются через о в таком случае , например , водолечебница
Мы ж не пишем водалечебница
А тут как-то странно
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Потому что вирус в микроскопе по виду напоминает корону. Отсюда и название. Хотя есть и еще один момент, связанный с королевской особой.
На випадок спалаху коронавірусу в Україні в лікарнях є понад 5,5 тис. місць і майже 500 апаратів ШВЛ, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8985
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Это ппц как радует. Надежностьи спокойствие обеспечено, навсегда 😬😬😬
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и тогда деньги точно замучаются искать пациентов
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Не беспокойся. О деньгах позаботятся. Зеленая слизь только то и умеет, что красть.
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учитывая, что в случае температуры/болезни надо ехать в очередь в поликлинику,
то стоять на 5000 мест надо будет по году, короче , приплыли ...
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Зеленым нужна эпидемия. Они выполняют заказ, ведут страну к катастрофе.
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